«Личная бухгалтерия»: как получить бесплатную путевку

Многие задаются вопросом: как отдохнуть за чужой счет. Но если для работника отдых бесплатный, то кто-то должен его оплатить. Подумаем над этим. Прежде всего, на ум приходит государство. Но отдохнуть за его счет можно не всем.

Право на получение бесплатных путевок имеют пенсионеры, инвалиды, в том числе дети-инвалиды, участники ВОВ, ветераны боевых действий и другие лица. Но путевка предоставляется не чаще одного раза в год. В путевку включается стоимость проживания, питания, лечения (ограниченный набор процедур), трансфер от вокзала (аэропорта) до лечебного учреждения. А вот междугородный проезд оплачивается из своего кармана.

Бывают исключения, когда государство на федеральном или региональном уровне оплачивает также и проезд к месту отдыха и обратно. Например, положения Закона РФ от 19.02.1993 №4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» разрешают оплачивать льготникам проезд к месту отдыха на территории РФ и обратно не чаще одного раза в два года. Поэтому, если вы отдыхаете за пределами Родины, то компенсировать стоимость проезда можно только до границы.

Об этом говорит и судебная практика. Пенсионер, отдохнув в Кыргызстане, обратился за компенсацией стоимости авиабилетов в пределах территории РФ и суд удовлетворил его требования, взыскал с Управления Пенсионного фонда более 54 000 руб. (Решение Тындинского районного суда Амурской области от 20.10.2017 по делу №2-1338/2017~М-1322/2017).

Законодатель разрешает оплачивать только следующие виды проезда:

– железнодорожным транспортом (за исключением скоростных поездов и вагонов повышенной комфортности);

– авиационным транспортом (экономический класс);

– водным транспортом (третья категория);

– автомобильным транспортом общего пользования.

Поэтому добраться до санатория самолетом в бизнес-классе вы можете, но компенсируют вам только стоимость экономического тарифа (Решение Якутского городского суда Республики Саха (Якутия) от 08.11.2017 по делу №2-9121/2017~М-8975/2017). Проезд компенсируется только в даты, приближенные к датам лечения по путевке. Так, в компенсации проезда было отказано льготнику-инвалиду I группы, поскольку к месту лечения он выехал раньше на 7 дней, а по окончании лечения выехал позже на 38 дней (Апелляционное определение Московского городского суда от 28.11.2017 по делу №33-44257/2017). А вот Московская область своим льготникам проезд к месту отдыха не оплачивает. Но можно попытаться отдохнуть по бесплатной путевке два раза в год.

Другой пример. Заявитель, отдохнув в санатории решил снова встать на учет на получение бесплатной путевки в том же году, поскольку предыдущий отдых ему не понравился. Что не устроило: в санатории от кучи мусора, которая находилась за территорией санатория, исходил сильный неприятный запах, в столовой еду разносили несколько официантов, что приводило к долгому ожиданию, врачом было назначено только 4 процедуры, в других санаториях назначали от 8 и более, несколько раз не было горячей воды в номере, а также была «живая» очередь на процедуры.

По этим причинам заявитель добровольно выехал из санатория досрочно. Суд с истцом не согласился и отказал в иске, поскольку не нашел оснований для восстановления истца в очереди на получение путевки, притом он добровольно отказался от санаторно-курортного лечения (Решение Центрального районного суда города Комсомольска-на-Амуре от 15.02.2018 по делу №2-771/2018~М-5036/2017).

Как видим, государство стоит на страже своих интересов, а также старается всем предоставить равные условия для отдыха.

Добрый работодатель

Крупные компании тоже могут поощрять своих работников бесплатными путевками. Например, ООО «Газпром» оплачивает расходы на проживание и авиабилеты в размере 40% от стоимости путевки определенной категории своих сотрудников.

ОАО «РЖД» также частично оплачивает путевки своим сотрудникам. Документом ОАО «РЖД» определено, что при приобретении «семейного пакета» (включает путевку для работника ОАО «РЖД», путевку для мужа (жены) работника ОАО «РЖД» и путевку для одного ребенка) размер частичной оплаты стоимости каждой путевки составляет:

а) для работников, обеспечивающих движение поездов, – 25%, для иных членов семьи этих работников – 50%;

б) для руководителей ОАО «РЖД» – 35%, для иных членов семьи руководителей ОАО «РЖД» – 60%;

в) для остальных работников – 30%, для иных членов семьи этих работников – 50%.

Делается это в целях поощрения за заслуги перед компанией. Порядок предоставления регулируется внутренними локальными актами. Как основание для предоставления путевки может устанавливаться, например, стаж работы в компании или достижение определенных результатов в работе. И здесь, как говорится, ограничений нет. Отдых может предоставляться как на своих базах, так и в виде компенсации на туристическую путевку, в том числе за границей, либо в виде сертификата на определенную сумму.

Следует заметить, что работодатель может как оплатить путевку в полном объеме, так и компенсировать стоимость проезда к месту отдыха и обратно. Иногда такая обязанность есть в силу закона (ст. 325 Трудового кодекса РФ). А работодатель определяет только порядок и условия выплаты компенсации.

Дополнительным бонусом работодателям будет то, что такие траты организации освобождаются государством от налогообложения.

Участие в рекламных промо-акциях и лотереях

Еще одним вариантом бесплатного отдыха является выигрыш в лотерею или в промо-акции. Однако мало выиграть приз. Надо его еще получить. А с этим иногда бывают трудности. И здесь в помощь судебная система и Федеральный закон от 11.11.2003 №138-ФЗ «О лотереях».

Закон обязывает организатора лотереи выплатить выигрыш участнику лотереи. А участник лотереи вправе обратиться в суд в случаях задержки выплаты, передачи или предоставления выигрыша либо невыплаты, непередачи или непредоставления выигрыша оператором лотереи.

Например, в одном спорном деле заявитель – любитель майонеза, выиграла в лотерею, которую проводил комбинат, сертификат на приобретение туристической путевки номиналом в 100 000 руб. Однако воспользоваться им не смог, поскольку туристическое агентство отказалось предоставлять тур. В связи с этим в суд поступил иск о взыскании с организатора лотереи денежных средств в размере 100 000 рублей. Надо заметить, что суд согласился с ответчиком и отказал заявителю. Победитель лотереи не вправе требовать выплаты денежной компенсации взамен выигрыша, так как такая выплата условиями проведения лотереи не предусмотрена (Апелляционное определение Свердловского областного суда от 20.06.2017 по делу №33-9965/2017).

Но есть и положительная судебная практика. Организатор лотереи отказывался выплачивать выигрыш, мотивируя тем, что спорный лотерейный билет на реализацию не передавался, а значит, истец не мог его приобрести. Суд с такими доводами не согласился и решил, что билет является распространенным, поскольку отсутствовал факт хищения или его утраты, а его нахождение у истца говорит о том, что он его приобрел в процессе распространения (Апелляционное определение Московского городского суда от 08.06.2016 по делу №33-22484/2016).

Копеечка рубль бережет

Еще одним способом бесплатного отдыха будет их оплата милями, которые начисляются за совершение определенных действий. Причем оплатить можно не только перелет воздушным транспортом, но и железнодорожным, автомобильным, а также оплатить стоимость проживания в отеле. Пользоваться картой лучше самостоятельно, не передавая ее другим лицам. Банк вправе не начислять клиенту бонусные мили, если совершение операций по карте осуществляется не за счет ее держателя и в интересах третьих лиц (Апелляционное определение Московского городского суда от 02.11.2017 по делу №33-44200/2017).

В случае оплаты билетов милями, их стоимость нельзя использовать для расчета, к примеру, размера неустойки. Так, судом рассмотрен иск двух граждан к ПАО «Аэрофлот» о взыскании убытков, неустойки, компенсации морального вреда и штрафа. Согласно материалам дела, заявители оплатили билеты милями, прилетели в Ирландию, но их багаж был утерян. В связи с прохладной погодой им пришлось купить теплые вещи и предметы первой необходимости, поскольку срок поиска багажа составил около двух суток.

В судебном решении приводится подробный расчет размера неустойки. Заявитель оформил в ПАО «Сбербанк» платежную карту Visa «Аэрофлот», за пользование картой он ежегодно оплачивает вознаграждение, а взамен банк производит ему расчет бонусных баллов (милей) на счет участника программы «Аэрофлот Бонус». На покупку двух билетов заявители потратили 90 000 миль и 18 709 руб. на оплату сборов. Для того, чтобы накопить 90 000 миль истцам пришлось совершить 6 полетов (3957 миль) общей стоимостью 46 801 руб. и совершить покупок на протяжении почти 4 лет на общую сумму 2 581 290 руб. (86 043 мили).

По мнению заявителя, с ответчика подлежит взысканию неустойка в размере 102 105 руб. Однако суд не согласился с такими доводами и постановил выплатить неустойку в размере 18 709 руб., то есть в сумме фактически произведенных расходов, а всего взыскал с ПАО «Аэрофлот» в пользу заявителей около 130 000 руб. (Решение Нижегородского районного суда города Нижнего Новгорода от 23.03.2017 по делу №2-1213/2017(2-15343/2016;)~М-14282/2016).

Интересен спор, связанный с иском о возврате заявителю накопленных миль. Заявитель оплатил часть стоимости билета милями, а рейс отменен, в связи с чем он обратился с иском о взыскании с ООО «Пионер-Региональные Авиалинии» 20 000 руб. – возмещение за утраченное имущественное право в виде Премиальных миль.

Мировой судья посчитал, что утраченное истцом право на использование 15 000 миль, являются упущенной выгодой и подлежат взысканию с ответчика, исходя из своего денежного эквивалента, равного 20 000 руб. Однако суд апелляционной инстанции не согласился с этим и посчитал, что мили к убыткам истца отнести нельзя, поскольку они не являются деньгами (Определение Верховного суда Республики Бурятия от 08.11.2017 №4г-1014/2017).

Если хочется вернуть деньги за путевку

Ну, и наконец, относительно бесплатным будет отдых, если оплатить его из своего кармана, а потом через суд взыскать его стоимость. Этот номер пройдет, если вам оказана некачественная туристическая услуга. Так, истцам удалось из оплаченных за тур 93 600 руб. взыскать 84 157 руб. Три подруги приобрели тур на Кипр и просили отель у моря, а также размещение в одном номере. Однако по факту пляж оказался в 30–40 минутах ходьбы в гору, а разместили их в двухместном номере с дополнительным матрасом (Апелляционное определение Самарского областного суда от 26.04.2017 №33-5236/2017).

В другом деле истцу также удалось вернуть часть денег за тур. Истец приобрела тур в отель 4*, однако была размещена в другом отеле категории 2–3*. Кроме того, в отеле не предоставлялся ужин, а истцу были выданы ваучеры на ужин в отель 4*, расположенном неподалеку (Апелляционное определение Сахалинского областного суда от 25.04.2017 по делу №33-948/2017).

Или другой пример. Заявитель просил взыскать с санатория стоимость авиабилетов по маршруту Москва – Симферополь – Москва, стоимость такси, штраф и моральный вред. Претензии: температура воздуха в номере не превышала 13–14 градусов, отопления не было, сауна не работала. Кроме того, отсутствовал шведский стол и выбор блюд, нарушена технология подачи блюд.

Суд согласился с доводами истца в части компенсации морального вреда (Апелляционное определение Верховного Суда Республики Крым от 25.01.2017 №33-287/2017). Услуги не соответствовали условиям договора. Однако туристы не прервали отдых, не доплатили за переселение в другой отель, а отдохнули. Они пользовались инфраструктурой отеля, отдыхали, заряжались положительной энергией от других отдыхающих. Как говорится, если не можешь изменить ситуацию, измени свое отношение к ней.