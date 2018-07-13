Как увеличить уставный капитал и чистые активы ООО в 2018 году и не получить проблем с налоговой

Как провести процедуру правильно и что изменилось в этом году?

Уставный капитал ООО можно увеличить разными способами

Он может быть увеличен за счет имущества общества и (или) за счет дополнительных вкладов его участников. Причем, если, конечно, это не запрещено уставом общества, УК можно увеличить также и за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в общество (ст. 17 Закона от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ).

Для целей налогообложения прибыли доходы в виде имущества, имущественных прав или неимущественных прав, имеющих денежную оценку, которые получены в виде взносов (вкладов) в УК компании, не учитываются (подп. 3 п. 1 ст. 251 НК).

Но не возникает ли при этом у участников общества дохода, облагаемого НДФЛ?

Для ответа на этот вопрос Минфин в письме от 16 февраля 2017 года N 03-04-05/8906 обращается к положениям пункта 19 статьи 217 НК.

В нем сказано, что не облагаются НДФЛ доходы, полученные от АО или других организаций акционерами этих обществ или участниками других организаций в результате переоценки основных фондов (средств) в виде дополнительно полученных ими акций (долей, паев), распределенных между акционерами или участниками организации пропорционально их доле и видам акций либо в виде разницы между новой и первоначальной номинальной стоимостью акций или их имущественной доли в УК.

На этом основании в Минфине приходят к выводу, что порядок обложения НДФЛ при увеличении номинальной стоимости долей участников ООО зависит от того, за счет чего они увеличены.

Так, если это произошло в результате переоценки основных фондов (средств) или за счет дополнительных вкладов, то облагаемый НДФЛ доход у участников общества не возникает.

Активы могут быть получены в качестве вклада в уставный капитал или сверх него (на увеличение иного, например добавочного, капитала) или безвозмездно в качестве финансовой помощи.

В первом случае увеличение ЧА может происходить только в случае, если принято решение о повышении уставного или иного капитала.

Во втором – ЧА увеличиваются за счет имущества, свободного от обязательств (имущество передано на безвозмездной основе).

При передаче имущества в качестве вклада в уставный капитал учредители вправе самостоятельно согласовать его оценку (п. 9 ПБУ 6/01). Причем Закон об АО и Закон об ООО накладывают ограничение по оценке неденежного вклада учредителя (участника): денежная оценка имущества может быть согласована учредителями (участниками) не выше рыночной стоимости, которую должен оценить независимый оценщик.

То есть "пополнить" актив баланса на стоимость имущества, вносимого в уставный капитал как АО, так и ООО, можно в пределах его действительной рыночной стоимости. Это можно сказать и об имуществе, переданном в качестве финансовой помощи. Его первоначальной стоимостью в бухгалтерском учете признается текущая рыночная цена, за которую его можно продать (п. 10 ПБУ 6/01).

Следовательно, инвестированием в капитал можно повысить стоимость чистых активов предприятия лишь в пределах текущей стоимости переданного имущества.

С 2018 г. в ст. 251 НК РФ в составе доходов, не облагаемых налогом на прибыль, закреплены, в частности, такие поступления от участников: в виде имущества, имущественных прав или неимущественных прав, которые получены от участников в качестве вклада в имущество общества;

безвозмездная помощь от участника, который владеет более чем 50% доли в уставном капитале. Условия освобождения такой помощи от обложения налогом на прибыль остаются прежними (неденежное имущество нельзя передавать третьим лицам в течение года).

Следовательно, возможность получения финансовой помощи без уплаты налога на прибыль сохранится. Однако если доля участника в уставном капитале 50% и менее, то следует правильно оформить необходимые документы. Для того, чтобы участник внес вклад в имущество, нужно, чтобы обязанность по внесению вклада была предусмотрена:

или уставом при создании общества;

или путем внесения в устав изменений по решению общего собрания участников.

Причем по умолчанию (если иное не закреплено в уставе) участники должны вносить такие вклады пропорционально их долям в уставном капитале. Так что, возможно, для внесения вклада в имущество ООО лишь одним участником придется сначала изменить устав Общества. А затем - оформлять протокол общего собрания участников о внесении такого вклада.

Если учредитель передал Обществу имущество в безвозмездное пользование, то у Общества появляется доход в виде безвозмездно полученного права пользования этим имуществом. Его нужно включать во внереализационные доходы (п. 8 ст. 250 НК РФ).

Размер дохода нужно определить исходя из рыночных цен на аренду идентичного имущества (п. 8 ст. 250 НК РФ, письмо Минфина России от 14.06.2017 N 03-03-07/36870). Цену, которую приняли к учету в Обществе, нужно подтвердить:

документами (справкой) о стоимости имущества, которую можно составить на основе общедоступной информации из Интернета или других источников;

независимой оценкой.

Расходы на содержание такого имущества можно учесть при налогообложении прибыли, при условии, что эти расходы не возмещает учредитель (пп. 2 п. 1 ст. 253, п. 2 ст. 260 НК РФ).

Увеличение размера чистых активов

Участники общества с ограниченной ответственностью могут передавать в качестве безвозмездной финансовой помощи на увеличение чистых активов не только деньги, но и иное имущество.

Для целей НДС проверяющие такую передачу расценивают как безвозмездную, а не инвестиционную. И требуют от тех участников, которые являются плательщиками НДС, исчислить этот налог со стоимости переданных товаров, материалов или основных средств.

По мнению ФНС и Минфина, такая передача имущества не освобождается от обложения НДС, поскольку не поименована в перечнях, установленных п. 2 ст. 146 и ст. 149 НК РФ (письма Минфина России от 26.12.2016 N 03-07-08/77947, от 15.07.2013 N 03-07-14/27452, от 21.08.2013 N 03-07-08/34198; ФНС России от 26.05.2015 N ГД-4-3/8827@).

То есть безопаснее исчислить НДС и выписать счет-фактуру.

Правда, общество не сможет получить вычет по такому счету-фактуре, ведь участник не предъявлял обществу НДС к уплате (письмо ФНС России от 26.05.2015 N ГД-4-3/8827@).

Если же участник будет настаивать на том, что финансовая помощь - операция инвестиционная, реализацией не является и НДС облагаться не должна, это приведет: к спору с проверяющими;

к необходимости восстановить НДС, ранее принятый к вычету по передаваемому имуществу.

У самого Общества получение имущества от участников с целью увеличения чистых активов не облагается НДС. Однако если такое имущество получено от зарубежной компании, которая не стоит на налоговом учете в России, то НДС с такой передачи придется заплатить в качестве налогового агента. Правда, этот агентский НДС общество может принять к вычету, если полученное имущество будет использовано в облагаемых НДС операциях (Письмо Минфина России от 26.12.2016 N 03-07-08/77947).

Если вносится имущество:

Дебет 01 (04, 10, 58) Кредит 83

- внесен вклад в имущество.

Эту операцию можно отражать и двумя записями:

Дебет 75 Кредит 83

- начислена задолженность учредителя по вкладу в имущество общества;

Дебет 51 (01, 04, 10, 58) Кредит 75

- внесен вклад в имущество общества.

Имущество, полученное в качестве вклада в имущество, можно учесть так же, как и безвозмездно полученное, то есть по рыночной стоимости (п. 7 ПБУ 1/2008, п. 9 ПБУ 5/01, п. 10 ПБУ 6/01).

Рыночной можно считать стоимость, которая согласована участниками и указана в документах о внесении неденежного вклада в имущество (договоре между АО и акционером, решении акционеров).

При получении в качестве вклада в имущество неденежных активов даже при наличии счета-фактуры от передающей стороны принять к вычету НДС нельзя (письма ФНС России от 26 мая 2015 г. N ГД-4-3/8827@, Минфина России от 27 июля 2012 г. N 03-07-11/197). В случае получения имущества безвозмездно счет-фактура в книге покупок не регистрируется (пп. "а" п. 19 Правил ведения книги покупок, утв. Постановлением N 1137). То есть этот НДС ни в бухгалтерском, ни в налоговом учете не отражается.

Налог на прибыль со стоимости полученного от акционеров имущества не платят, если выполняется одно из двух условий.

Имущество передается в целях увеличения чистых активов, и это прямо указано в документах о внесении вкладов. При этом размер доли акционера в уставном капитале АО не имеет никакого значения (пп. 3.4 п. 1 ст. 251 НК РФ, письмо Минфина России от 8 декабря 2015 г. N 03-03-06/1/71620).

Цель передачи имущества не указана, но (пп. 11 п. 1 ст. 251 НК РФ):

доля акционера (как организации, так и физлица) в уставном капитале АО составляет более 50%;

полученное имущество (кроме денег) в течение года не будет передано третьим лицам (продано, сдано в аренду, передано в залог).

Поэтому если доля акционера в уставном капитале АО менее 50%, то, чтобы не платить налог на прибыль, нужно, чтобы в договоре (решении) было указано, что вклад в имущество вносится с целью увеличения чистых активов АО.

С 1 января 2018 года вклады в имущество освобождаются от налога на прибыль независимо от цели внесения (Федеральный закон от 30 сентября 2017 г. N 286-ФЗ).