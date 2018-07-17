За ваших контрагентов отвечает инспекция. Так решил суд

Давайте разберемся, кто должен отвечать за контрагентов. И проверять их. Бизнесмен?

Ведь к этому его призывают, даже обязывают, сотрудники фискальных органов. Или инспекция, которой дано законное право и проверять, и контролировать? Доверяй, но проверяй или не проверяй – это желание, но не обязанность бизнесмена.

Захотел – поверил на слово. Взбрело в голову провести расследование – пожалуйста! Это сугубо его прихоть, это его риск (п. 1 ст. 2 ГК РФ). А налоговая этим понятием манипулирует, включая «непроявление должной осмотрительности». «Постойте, это МОЙ страх и риск, но ни капельки НЕ ВАШ, уважаемая инспекция. Я и только я рискую.

Так, может быть, это вы, дорогие сотрудники налоговой службы, не проявили эту самую должную осмотрительность?».

Итак, ближе к делу: Постановление АС Поволжского округа №Ф06-34135/2018 от 29.06.2018 года по делу №А12-37867/2017. Камеральная проверка. Доначислили НДС, пени и штрафы. Основание: наличие у контрагентов признаков недобросовестности. Еще бы…

Контрагенты не представили первичку;

Минимальная налоговая отчетность;

«Массовый» адрес регистрации;

Отсутствие основных средств (и арендованных в том числе);

Транзитные платежи.

Плюс ко всему, проверяющие обнаружили одну весьма интересную вещь… Анализ расчетного счета показал отсутствие источника происхождения товара. Где закупали, у кого? Неизвестно… Вероятно, стройматериалы, металлопрофиль и т.д. контрагенты брали с потолка или из воздуха… А после того, как налогоплательщик оплачивал материалы, эти фирмы обналичивали деньги через корпоративные карты.

Однако, судам не хватило доказательств. Ведь «Законодательство о налогах и сборах Российской Федерации исходит из презумпции добросовестности налогоплательщика и иных участников правоотношений в сфере экономики.

В связи с этим предполагается, что действия налогоплательщика, имеющие своим результатом получение налоговой выгоды, в частности, налоговых вычетов при исчислении налога на добавленную стоимость, экономически оправданны, а сведения, содержащиеся в налоговой декларации и бухгалтерской отчетности, – достоверны». Документы оформлены в соответствии с требованием статьи 169 НК РФ.

А на момент совершения сделок контрагенты являлись действующими юридическими лицами.

Итак, почему компания выиграла?

1. Инспекция не опровергла реальность и не доказала фиктивность.

2. Выводы налогового органа – не более чем предположения, основанные на неполно проведенной проверке.

3. Нет доказательств, что в отношении контрагентов или их должностных лиц есть приговоры по уголовным делам.

4. Счета-фактуры подписаны руководителями, которые значатся в ЕГРЮЛ, либо их представителями на основании доверенностей. Доказательств обратного инспекция не представила.

5. Налогоплательщик не несет ответственность за недобросовестность контрагентов.

6. «Отсутствие у контрагентов управленческого и технического персонала, основных средств, производственных активов, складских помещений, транспортных средств, а также неосуществление платежей, сопровождающих фактическое осуществление деятельности (оплата за связь, коммунальные услуги, перечисление заработной платы и др.), не являются квалифицирующими признаками возможности (невозможности) ведения соответствующей предпринимательской деятельности»;

7. Нет доказательств аффилированности и взаимозависимости.

8. Не доказан факт применения схемы, направленной на незаконное применение вычетов: «Доказательств того, что денежные средства, уплаченные заявителем в адрес спорных контрагентов, в дальнейшем возвращались обществу (как по возмездной, так и безвозмездной сделке), то есть доказательства, безусловно свидетельствующие об организованной схеме движения денежных средств или товаров по замкнутой цепочке, налоговым органом в ходе проверки не добыто и суду не представлено, выводы инспекции об участии заявителя в обналичивании денежных средств основаны на предположения».

Вы подумаете: «Ну, и что в этом решении такого сверхъестественного? Налогоплательщик – молодчина! А инспекция в очередной раз придралась не по делу…». Действительно, решение непримечательное, если бы не один момент, который я оставила на десерт.

Суд поставил сотрудников налоговой службы на место и указал, кто и что должен контролировать: «Следовательно, если налоговый орган зарегистрировал ООО «…» и ООО «…» в качестве юридических лиц и поставил на учет, тем самым он признал право данных юридических лиц заключать сделки, нести определенные законом права и обязанности. Налоговый орган, в отличие от налогоплательщика, является единственным участником налоговых правоотношений, который имеет законодательное право контролировать соблюдение гражданами и юридическими лицами требований законодательства о налогах и сборах».

Получается, что бизнесмену достаточно удостовериться в правоспособности контрагентов. И все. Точка. Налоговая зарегистрировала, а я ей доверяю. Я не сомневаюсь в компетентности налоговых органов. У меня нет основания не доверять тому, что написано в ЕГРЮЛ или ЕГРИП…

Это равносильно тому, что я пойду в магазин за колбасой. Посмотрю на сроки годности, привлекательность с точки зрения «хочу съесть немедленно», приценюсь. И остановлю свой выбор на той самой, которая приглянулась. Куплю. Приду домой. А внутри… тухлятина. Так, кто виноват в том, что я купила продукт, который вызвал «фууу» и обманул мои ожидания? Ведь сроки годности нормальные, и внешний вид довольно аппетитный. Уж, точно не я виновата! Либо магазин, который не соблюдал условия хранения, либо производитель. Но не я! Так и с контрагентами… Налогоплательщик, выбирая колбасу, простите, контрагентов, оценивает то, что ему под силу оценить. А за внутреннее содержание отвечает инспекция. Именно инспекция должна контролировать качество, с точки зрения соответствия налоговым стандартам.

Денис Морозов, юрист и налоговый консультант «Туров и партнеры»:

Система АСК НДС-2 в действительности очень хороша и при этом единственная в своем роде. Данная система не имеет аналогов в мире. Но это только программа, которая нуждается в проверке со стороны человека. Налоговый инспектор полностью положился на мощь АСК НДС-2 и не учел возможную ошибку (неточность) системы.

Как мы видим, у спорного контрагента было достаточно формальных признаков для признания налоговой выгоды необоснованной и, как правило, таких признаков вполне хватает. ФНС России и Следственный комитет РФ разработали Методические рекомендации «Об исследовании и доказывании фактов умышленной неуплаты или неполной уплаты сумм налога (сбора)».

Эти рекомендации описаны в Письме ФНС России от 13.07.2017 №ЕД-4-2/13650@ и направлены в территориальные налоговые органы для применения при проведении налоговых проверок. В вышеуказанных рекомендациях раскрыто понятие прямых доказательств, которые свидетельствуют о необоснованной налоговой выгоде, а именно показания свидетелей, наличие изъятых документов, раскрывающих фактические намерения лица и их реализацию (записи, документы и (или) файлы «черной бухгалтерии»), видео и аудиозаписи, результаты прослушивания телефонных и иных переговоров.

В этом деле ни одного прямого доказательства проверяющим во время проведения камеральной проверки добыть не удалось, а, возможно, их и не искали. Результат: вывод суда о порядочности налогоплательщика. Одновременно с тем, на счета спорного контрагента от налогоплательщика поступили денежные средства в сумме 2,4 млн. рублей, из которых 370 000 рублей НДС.

Если взять даже минимальные обороты для плательщиков НДС, 150 млн. рублей, оборот по спорному контрагенту составляет 1,5% от общего оборота налогоплательщика. При таких показателях налоговым органам нужно постараться, чтобы доказать необоснованную налоговую выгоду.

Подобного рода ситуация не является единичной, но, как правило, налогоплательщики не готовы отстаивать свою правоту и соглашаются с предъявленными требованиями налоговой службы еще до проведения камеральной либо выездной налоговой проверки.

Так до 2017 года у ФНС был действенный инструмент для пополнений бюджета, а именно «комиссии по легализации налоговой базы». Достаточно было пригласить налогоплательщика к себе и доходчиво объяснить о последствиях неуплаты недоимки по налогам.

Но когда АСК НДС-2 заработала в полную силу, комиссии по легализации посчитали менее эффективными и упразднили. Однако, от отлаженного инструмента налоговая служба не захотела отказываться и выпустила Письмо ФНС России от 25 июля 2017 г. №ЕД-4-15/14490@, в котором описала проведение комиссий по легализации налоговой базы по НДФЛ и страховым взносам.