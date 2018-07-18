Подарок от ФНС: какие переводы с карты на карту облагаются налогом

В июне этого года россияне были взбудоражены слухами о том, что за любые переводы с карты на карту с 1 июля 2018 года Федеральная налоговая служба будет взимать подоходный налог. В соцсетях появились сообщения, что ФНС «прозрела» и поняла, что это не просто переводы – а плата, которую переводят клиенты тем людям, которые относятся к числу самозанятых. А как на самом деле?

Под удар попадают практически все замозанятые категории граждан – репетиторы, няни, парикмахеры, водопроводчики и электрики, маникюрши, переводчики с иностранных языков, короче - фрилансеры всех мастей. ФНС написала письмо. Яснее не стало В ответ на эти слухи появилось письмо Федеральной налоговой службы от 27 июня 2018 года № БС-3-11/4252 «О порядке применения положений Налогового кодекса Российской Федерации». В письме сказано, что «перевод от физического лица безвозмездно на счет другого физического лица вне зависимости от суммы такого перевода не облагается налогом на доходы физических лиц». Вместе с тем, «денежные средства, поступившие на счет физического лица в качестве оплаты товаров, услуг, вознаграждения за трудовые обязанности или по договорам гражданско-правового характера, признаются доходом такого физического лица, подлежащим обложению налогом на доходы физических лиц в установленном порядке». После этого письма не стало понятнее, по каким-то критериям ФНС будет определять те операции, которые служба посчитает переводом с целью получения дохода. И что же будет с этим переводом, с человеком, его совершившим и принявшим, и с картами этих людей дальше?

Спешим успокоить: карты не заблокируют. Но сумму налога ФНС выставит, и служба даже не обязана вас об этом факте уведомлять, так как следить за начислением налогов и объясняться со службой о том, что эти переводы – не доход, по закону граждане должны сами.

«Предполагаю, что письмо ФНС РФ вызвано недавними изменениями в законе «О банках и банковской деятельности», который расширил возможности налогового органа по доступу к сведениям об операциях по счетам налогоплательщиков. Так как налоговый орган будет более активно работать в этом направлении, в ФНС решили напомнить о порядке налогообложения в релевантных ситуациях», - считает юрист московского офиса международной юридической фирмы «Ильяшев и партнеры» Дмитрий Константинов.

Банки брать налог не будут, но и ФНС отказать не могут

В целом в работе ФНС и кредитных организаций после письма ФНС ничего не поменялось. Но это лишь для банков. Так пояснили нам в одном из банков топ-10.

«Разъяснения ФНС России сформулированы с учетом действующих норм Налогового кодекса РФ и не предусматривают новых правил в дополнение к уже установленным налоговым законодательством», - говорят в пресс-службе банка «Открытие».

И до 1 июля 2018 года по запросу ФНС банки были обязаны предоставлять информацию по операциям и остаткам по счетам клиентов - физических лиц. На сегодняшний день ФНС не может арестовать счета физических лиц. То есть заблокировать карту, или конкретный перевод, как и прежде, может лишь сам банк.

При этом банки не обязаны уведомлять налоговый орган о совершаемых переводах своих клиентов. «В рамках действующего законодательства РФ на банки не возложена функция удержания налогов с граждан, совершающих переводы», - так прокомментировали ситуацию в пресс-службе Сбербанка. Именно на переводы с карты на карту этого банка приходится львиная доля всех p2p переводов в нашей стране.

Но и отказать в запросе ФНС о совершенных операциях банки не могут. Порядок взаимодействия банков и налоговых органов в рамках налогового контроля, установленный статьей 86 НК РФ, не изменялся. Банки обязаны выдавать налоговым органам: справки о наличии счетов, вкладов (депозитов) в банке и справки об остатках денежных средств (драгоценных металлов) на счетах, вкладах, выписки по операциям на счетах, по депозитам организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями.

Помимо этого банки обязаны предоставлять в ФНС также справки об остатках электронных денежных средств и о переводах электронных денежных средств. Все эти данные банки должны предоставлять в течение трех дней со дня получения мотивированного запроса налогового органа при проведении налоговых проверок указанных лиц, отметили в пресс-службе банка «Открытие».

И если ФНС решит, что какие-то из ваших проводок, например, третья, седьмая и восьмая за месяц, связаны с перечислением вам суммы в оплату услуг, то есть являются доходом, именно на эту сумму и будет начислен налог. Информация о том, что налог необходимо заплатить, появится в личном кабинете гражданина на сайте ФНС.

Отсутствие личного кабинета не освобождает человека от ответственности. «Наличие или отсутствие личного кабинета налогоплательщика на сайте налоговой службы никак не влияет на начисление налогов. Такой кабинет только позволяет увидеть решения, принимаемые налоговым органом, раньше, чем они дойдут до налогоплательщика по почте», - отмечает Дмитрий Константинов.

Юрист предполагает, что налоговый орган будет смотреть на периодичность и размер переводов. Например, не секрет, что некоторые предприниматели просят своих клиентов перечислять денежные средства в оплату товаров и услуг на свои банковские карты, выданные им как физическим лицам. «Вот именно такие случаи налоговый орган хочет (и, уверен, будет!) выявлять», - говорит юрист.

«Согласно Налоговому кодексу физические лица обязаны самостоятельно подавать налоговую декларацию и отчитываться о доходах, если налог не был уплачен работодателем», - напоминают в Сбербанке. То есть клиенты должны сами контролировать перечисление и получение денежных средств в рамках p2p переводов, равно как и доказывать ФНС, что перевод не имел коммерческий характер.

В настоящее время критерии определения бесплатности переводов на законодательном уровне не утверждены, их определяет ФНС. «Обязанности выявлять признаки предпринимательской деятельности при осуществлении переводов между физическими лицами у банков нет, доказывать это будет налоговый орган», - считают в «Открытии».

Налоговая инспекция дает оценку характеру таких трансакций самостоятельно. Роль банков здесь ограничена предоставлением информации в установленном порядке налоговому органу, так прокомментировал ситуацию Дмитрий Константинов. Разумеется, продолжает он, в оценке налогового органа всегда есть субъективный фактор, и соответствующее решение можно обжаловать в судебном порядке.

Ответственность за неуплату налога на доходы физического лица не зависит от метода выявления недоимки. При этом она остается достаточно жесткой: штраф в размере 20 % недоимки за неуплату налога, штраф за неподачу декларации в размере от 5 до 30 % недоимки за каждый месяц, а также ежедневная пеня на сумму недоимки, рассчитываемая исходя из 1/300 от ставки рефинансирования, установленной Банком России, предупреждает Дмитрий Константинов.

Копите подтверждения, что вы не скрываетесь от налогов

Но как доказать, что ты получил перевод от двоюродной сестры в подарок на день рождения, чтобы купить себе новое платье, а не плату за услугу консультирования. Или что вообще тебе не перевели взятку? Вряд ли люди будут нотариально заверять каждую сумму, которую берут или дают в долг. Иногда сама сумма долга меньше, чем стоимость похода к нотариусу.

Вряд ли заверение у нотариуса может как-то помочь с порядком налогообложения, полагает Дмитрий Константинов. Рецепт избежать ответственности за нарушение законодательства универсален: достаточно требования этого законодательства не нарушать.

Если речь идет о перечислениях между физическими лицами, то надо помнить правовую природу сделки, по которой осуществляется расчет. Например, стоит учитывать, что подарок не облагается налогом, только если акт дарения совершается между близкими родственниками.

А если имеет место договор займа, то налога не возникает, но рекомендуется заключить договор и четко прописать назначение платежа при заполнении поручения на перечисление денежных средств. Это будет полезно в случае в случае возникновения вопросов у налогового органа, рекомендует Дмитрий Константинов.

В случае, если у банка возникают вопросы по операциям клиента, то кредитная организация запрашивает у него дополнительную информацию. Как правило, банки достаточно гибки при оценке предоставляемых сведений – принимаются любые документы, подтверждающие родство - свидетельства о рождении, документы о смене фамилии и прочее. Но не факт, что документы, которые достаточны для банка, будут достаточны и для налоговой инспекции.