Миграционный учет иностранных сотрудников: что изменилось

Что произошло?

Президент России подписал Федеральный закон от 27.06.2018 № 163-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации». Он вступил в силу 8 июля 2018 года.

Что изменилось?

Уточнены правила миграционного учёта и основные понятия, используемые в законе. В частности, указано, какие объекты могут считаться местом пребывания иностранных граждан, скорректированы основания для постановки их на учёт по месту пребывания. Благодаря нововведениям работодателям потребуется реже ставить на миграционный учёт работающих у них иностранцев.

Зачем поправки?

Изменения направлены на реализацию Постановления Конституционного Суда РФ от 19.07.2017 № 22-П по делу о проверке конституционности положений части 1 и пункта 2 части 2 статьи 20 Федерального закона «О миграционном учёте иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», согласно которому указанные положения признаны не соответствующими Конституции РФ. Данное постановление принято по жалобам иностранных граждан, которые были выдворены из России за то, что их поставила на миграционный учёт по своему адресу пригласившая организация, а жили они в квартире по другому адресу.

Поправками устранена правовая неопределенность в вопросе о том, кто несёт ответственность за неисполнение обязанности по постановке иностранного гражданина на учёт по месту пребывания. Согласно новой формулировке, иностранный гражданин не «обязан встать», а «подлежит постановке» на миграционный учёт.

Что понимать под местом пребывания

В качестве места пребывания иностранного гражданина или лица без гражданства в РФ может быть признано жилое помещение, не являющееся местом жительства, или иное помещение, в которых гражданин фактически проживает (регулярно использует для сна и отдыха), либо организация, по адресу которой гражданин подлежит постановке на учет по месту пребывания.

В каких случаях работодатель теперь обязан ставить иностранца на миграционный учёт?

Поправками установлено, что иностранный гражданин подлежит постановке на учёт по адресу организации, в которой он в установленном порядке осуществляет трудовую или иную не запрещенную законодательством РФ деятельность, в случае фактического проживания по адресу указанной организации либо в помещении указанной организации, не имеющем адресных данных (строении, сооружении), в том числе временном.

Напомним, ранее организация признавалась принимающей стороной, если иностранец или лицо без гражданства в ней фактически проживал или работал (находился).

Где иностранец подлежит постановке на учёт?

Установлен и перечень мест пребывания, по адресу которых иностранный гражданин подлежит постановке на учёт по месту пребывания. Это следующие места:

адрес жилого помещения, не являющегося его местом жительства, в котором иностранный гражданин фактически проживает;

адрес гостиницы или иной организации, оказывающей гостиничные услуги, санатория, дома отдыха, пансионата, детского оздоровительного лагеря, туристской базы, кемпинга или иного помещения, в которых иностранец фактически проживает, либо адрес медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях, или организации социального обслуживания, предоставляющей социальные услуги в стационарной форме, в том числе лицам без определенного места жительства, в которой данное лицо находится в связи с получением услуг этой организации, либо адрес учреждения, исполняющего уголовное или административное наказание, в котором оно содержится.

Какова ответственность за нарушение правил миграционного учёта?

За неисполнение принимающей стороной обязанности по миграционному учёту (по уведомлению о прибытии иностранца в место пребывания) грозят штрафы, налагаемые на основании ч. 4 ст. 18.9 КоАП РФ (от 40 до 50 тыс. руб. - на должностных лиц; от 400 до 500 тыс. руб. - на юрлиц).

В связи с вступлением в силу данного закона, работодатели иностранных граждан будут меньше опасаться этих санкций, но при этом больше не смогут ставить мигрантов на миграционный учёт по месту пребывания по адресу своей организации, если подобный работник фактически не проживает по этому адресу. Сделать это должен арендодатель, сдающий иностранцу жильё.

Иностранные граждане, поставленные на миграционный учёт по адресу работодателя, но фактически там не проживающие, могут быть на основании ч.1 ст. 18.8 КоАП РФ оштрафованы или даже депортированы за отсутствие регистрации в случае, если это обнаружится. Например, если проверка застанет иностранца в месте проживания мигрантов, проверит его регистрацию и обнаружит, что она оформлена на адрес работодателя, хотя там он фактически не проживает.

Стоит отметить и налоговый аспект нововведения. Дело в том, что перекладывание ответственности за выполнение «миграционных» процедур в отношении иностранцев на плечи арендодателей жилья позволит налоговым органам эффективнее бороться с теневым рынком аренды жилых помещений.