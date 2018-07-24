Сколько нужно ежемесячно откладывать, чтобы накопить на пенсию?

У многих россиян в лучшем случае остаются «свободными» 5-10 тысяч в месяц. Хватит ли такой суммы, чтобы накопить на пенсию самостоятельно? И имеет ли смысл выходить с этой суммой на биржу или лучше копить на вкладе?

Ксения Воронина, финансовый советник, основатель проекта «Личный актив»: Даже небольшой суммы в 5–10 тысяч ₽ в месяц хватит для создания собственного «пенсионного фонда» при 3 условиях:

регулярном откладывании (каждый месяц, а не как бог на душу положит); неприкосновенности накопленного (пенсионный капитал создаём не для того, чтобы потом потратить на крупную или спонтанную покупку, а для того, чтобы он приносил пассивный доход в будущем, поэтому тратить его нельзя); инвестирования «в долгую», на длительный срок.

Тогда даже такими небольшими усилиями можно создать вполне внушительный капитал, который впоследствии будет давать пассивный доход существенно выше государственной пенсии. На своих бесплатных вебинарах я показываю расчёт: при регулярном инвестировании 10 тысяч ₽ в месяц под 25% годовых через 31 год у вас накопится целый 1 миллиард ₽. Такая доходность на российском фондовом рынке вполне реальна, но даже при меньшей доходности за тот же срок вы накопите немало: при 20% — 275 миллионов ₽, при 15% — 80 миллионов, при 10% — 25 миллионов. 25 миллионов при 10% годовых (т.е. самый минимальный сценарий) дадут вам 200 тысяч ₽ ежемесячного пассивного дохода.

Да, через 30 лет покупательская способность этой суммы будет меньше, но это всё равно будет весьма неплохая прибавка к гос. пенсии. Есть ради чего постараться! Остаётся только удивляться, почему некоторые по-прежнему сопротивляются самой идее инвестирования или считают, что жить нужно только «одним днём», а потом на пенсии не знать, как свести концы с концами. Гораздо эффективнее посвятить некоторое время обучению инвестированию и решить материальные проблемы для себя и своей семьи раз и навсегда.

Первоначально проще копить на вкладе, но с выходом на биржу тоже затягивать не стоит. На бирже есть смысл приобретать:

Облигации — доход по ним выше, чем по вкладам, при этом в случае досрочной продажи облигаций нет потери процентов, как при досрочном снятии.

Акции — в долгосрочной перспективе дают более высокий доход, чем облигации, также приносят дивиденды (размер дивидендов небольшой, примерно как доходность по вкладам).

Не рекомендую заниматься самостоятельной торговлей и спекулированием ценными бумагами — это требует длительного специального обучения (а качественного обучения по этой теме сейчас очень мало), железных нервов, а также большого количества свободного времени. Это полноценная работа, и по своим свойствам она подойдёт далеко не каждому.

Екатерина Баева, н езависимый финансовый советник:

Лучше копить любую сумму, чем не копить вовсе. При этом, когда регулярные накопления войдут в привычку, вполне возможно, что получится откладывать больше. Главное, мотивация, регулярностьи следование стратегии без резких и рискованных действий, таких как вложить всё в один актив или всё продать в случае кризиса на рынке. Хватит ли такой суммы на достойную пенсию, зависит от срока инвестирования. Если до пенсии еще 20 лет, откладывая 10 тысяч ₽ в месяц, даже при самых консервативных оценках можно создать капитал 5,9 миллиона (при условии 8% номинальной доходности). И можно рассчитывать на пенсию в 19 тысяч ₽, если считать, что дивидендный доход будет 4%, и это опять же крайне консервативная оценка. Для 15 лет сумма будет уже 3,5 миллиона, и капитал сможет генерировать ежемесячный доход в 11,7 тысяч ₽. При создании пенсионного капитала моя рекомендация следующая: сначала накопить 3–6 месячных расходов семьи на депозите. Это будет некоторая подушка безопасности, которая позволит не вынимать деньги из инвестпортфеля в момент просадки. После создания резервного фонда можно уже начать инвестировать на бирже, в инвестиционный портфель. Поскольку инвестиционный портфель на длительном промежутке времени будет иметь бОльшую доходность, чем депозит. Депозит не будет обыгрывать инфляцию, а грамотно собранный инвестпортфель будет. Для повышения доходности можно использовать ИИС (индивидуальный инвестиционный счет). ИИС — это брокерский счёт с особым режимом налогообложения. ИИС хорош не только налоговыми льготами (и повышенной доходностью), но и тем, что сразу настраивает инвестора на грамотный, длительный подход к инвестированию. Ведь инвестировать с ИИС можно на срок от трёх лет. Можно начать с покупки ОФЗ (российских гос облигаций) и голубых фишек, например: Сбербанк, Газпром, Лукойл, МТС, а дальше уже постепенно разбираться в том, какие акции более перспективные. При этом не стоит гнаться за высоким доходом, а отдать предпочтение стабильным компаниям и диверсификации, т.е. выбрать 5–10 акций разных компаний. Надо сразу настроиться на длительное инвестирование (от 3–5 лет), поэтому нет смысла каждый день смотреть на портфель и переживать, если он в какой-то момент просел. При создании портфеля стоит помнить, что чем больше горизонт инвестирования, тем больше должна быть доля акций в портфеле. Ведь именно акции являются основными драйверами роста портфеля. С суммами в 7–10 тысяч в месяц, если инвестор может инвестировать регулярно, можно создавать капитал и в твёрдой валюте, в зарубежных страховых компаниях. При таком вложении результат будет более прогнозируемым и средства лучше защищены законодательно, хотя есть и недостатки, такие как низкая ликвидность подобных программ и по сути долгосрочные обязательства в твёрдой валюте (притом что доходы, как правило, в рублях). Екатерина Голубева, независимый финансовый советник: Чтобы определиться с ежемесячной суммой инвестиций, надо понять, какую пенсию вы хотите иметь. Логика расчёта должна быть примерно такой. Если вы хотите иметь доход 20 000 в месяц, к примеру, в год получается 20 000*12 = 240 000 ₽. Далее надо определить сумму капитала, которая вам будет приносить этот доход. Для этого понадобятся инструменты, которые приносят около 11% годовых (часть будет идти на реинвестирование, остальное — для изъятия в качестве «пассивного дохода»). Изымать мы будем 6%, остальное — оставлять на реинвестирование (чтобы инфляция не сократила наш капитал) Если 240 000 ₽ — это 6%, то 100% — 4 000 000 ₽ в текущих деньгах. Если до пенсии у вас ещё лет 25, то с учетом инфляции требуемый капитал составит около 10,5 миллиона. Для того чтобы через 25 лет иметь такой капитал, нужно инвестировать около 5,5–6 тысяч ₽ в месяц примерно под 12% годовых. Такую доходность сейчас нереально получить с использованием депозита, а вот инструменты фондового рынка позволяют это сделать. Более того, некоторые из них (ИИС) позволяют получить налоговый вычет и тем самым увеличить доходность. Депозиты можно использовать для кратковременного (до 3 мес.) накопления средств. Катерина Жижина, а втор телеграм-канала "Заработать и не потерять": Откладывать 10 тысяч в месяц — вполне достаточно, чтобы накопить на пенсию. Всё зависит от ваших запросов. Хватит и 5 тысяч в месяц, если откладывать регулярно. Например, если откладывать 5 тысяч в месяц в течение 18 лет и инвестировать эти деньги под 10% годовых, к концу срока у вас будет 3 миллиона ₽. Имея такую сумму, реально получать доход 25 тысяч в месяц. Это уже больше, чем официальная пенсия. Если откладывать 10 тысяч ₽, к концу срока у вас будет 6 миллионов ₽ и ежемесячный доход 50 тысяч ₽. На вкладе копить невыгодно. Как только накопится сумма 30 тысяч ₽, нужно выходить на биржу. Самый надёжный вариант — это покупка облигаций, доход по ним — 8–10% годовых. Также можно приобрести доллары, ETF и акции крупных иностранных компаний. Очень важно откладывать деньги регулярно.