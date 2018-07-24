Отчет ФНС России: чем он полезен бухгалтерам и директорам

Все предприятия, учреждения, организации должны ежегодно составлять отчеты о своей деятельности. Не является исключением и ФНС России, которая ежегодно составляет и публикует на своем сайте отчет об итогах деятельности за прошедший год.
В этом отчете содержатся не только интересные для любого человека сведения о суммах собранных налогов, но и факты которые повлияли на собираемость налогов, а также указаны направления которые ФНС будет использовать в дальнейшей своей работе.
Из отчета ФНС за 2017 год1. Рост поступлений налога на прибыль в 2017 году на 520 млрд рублей в основном обеспечен за счет законодательного фактора на 449 млрд. руб. (введение ограничений на списание убытков прошлых периодов), т.е. приняли изменения в Налоговый Кодекс, которые ухудшили положение налогоплательщика.
2. Рост поступлений по НДС на 413 млрд. рублей обеспечен более чем на 50% за счет налогового администрирования 221 млрд. руб. Т.е. система контроля АСК НДС действует и очень хорошо.
3. Более 500 тысяч налогоплательщиков зарегистрировали 1,6 млн. касс, что превышает дореформенный парк касс на 40%. На сегодняшний день пробито 28 млрд. чеков на сумму свыше 18,7 трлн. руб., включая НДС — более 1,6 трлн. руб. Ежедневно пробивается более 120 млн. чеков.
По разным подсчетам выручка по каждой кассе в 1,5 раза больше, чем была до реформы.
Контрольно-аналитическая работаЗа 2017 год количество выездных проверок сократилось на 22,6%, но эффективность 1 выездной проверки выросла на 14,8%. Доля малоэффективных проверок (менее 2 млн.руб) за 2017 год составила 18,6%, т.е. если придут с выездной проверкой, то вероятность того, что вам доначислят налогов на 2 млн. руб. ,составляет более 80%.
По результатам аналитической работы, проводимой налоговыми органами без назначения проверок, в бюджет дополнительно поступило 56,1 млрд. руб., что в 2 раза больше, чем в 2016 году.
Таким образом, по результатам контрольной и аналитической работы дополнительно поступило в бюджет 279,2 млрд. руб., что на 16,2% больше, чем в 2016 году.
Судебные споры и взысканияК сожалению, для налогоплательщиков, из общей суммы рассмотренных судами требований по спорам с бизнесом, в пользу бюджета удовлетворено 80%, или 191 млрд. руб., что на 2% больше, чем за 2016 год.
В результате применения мер принудительного взыскания по состоянию на 1 января 2018 года в бюджет взыскано (с учетом страховых взносов) 1 071 млрд. руб., или на 302 млрд. руб. больше, чем за 2016 год (+39%).
Банкротство и доходы бюджетаПо итогам 2017 года банкротами перечислено в бюджет 101 млрд руб., что на 35% больше, чем в 2016 году. Эффективность погашения задолженности в процедурах банкротства по состоянию на 01.01.2018 составила 106,5 % против 77,6% на 01.01.2017. Такая динамика обусловлена комплексным изменением подхода к сопровождению процедур банкротства, когда они инициируются только при наличии вероятности поступления денежных средств в бюджет.
Должниками, находящимися в процедурах банкротства, погашено 47,8 млрд. руб.текущих платежей, что превышает аналогичный показатель прошлого года на 29,3 %. После принятия решения о подаче заявления о признании должника банкротом добровольно погашено 35,3 млрд. рублей.
За 2017 год привлечено к административной ответственности 15 тысяч нарушителей Закона о банкротстве на общую сумму административных штрафов 67 млн. рублей. Вступило в законную силу 608 судебных актов о дисквалификации должностных лиц за совершение административных правонарушений, предусмотренных частями 5.1 и 8 статьи 14.13 Кодекса об административных правонарушениях.
Взаимодействие с правоохранительными органамиПовышена эффективность направления материалов в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовных дел.
За 2017 год соотношение возбужденных уголовных дел к направленным составило 42,8 %, что больше аналогичного периода прошлого года на 7%.
Применение субсидиарной ответственностиЭффективность применения института субсидиарной ответственности возросла в 12,6 раз. Повышена эффективность применения института субсидиарной ответственности. За 2017 год поступило в бюджет 2,0 млрд. руб. что больше аналогичного периода прошлого года в 12,6 раза.
Как говорится, выводы делайте сами!
И напоследок, о приятномВ отчете приведены все основные изменения налогового законодательства, которые будут действовать в 2018 году, кратко и достаточно информативно для бухгалтера и руководителя предприятия.
Имеется распоряжение Федеральной налоговой службы от 22 ноября 2017 г. N 291@ "Об обеспечении бесперебойного телефонного информирования налогоплательщиков" в котором руководителям (исполняющим обязанности руководителя) УФНС России по субъектам Федерации поручено обеспечить постоянную бесперебойную работу телефонных номеров налоговых органов и качественное обслуживание налогоплательщиков по бесплатному телефонному информированию.
Жалуйтесь и будете услышаны на самом верху.