Отчет ФНС России: чем он полезен бухгалтерам и директорам

Все предприятия, учреждения, организации должны ежегодно составлять отчеты о своей деятельности. Не является исключением и ФНС России, которая ежегодно составляет и публикует на своем сайте отчет об итогах деятельности за прошедший год.

В этом отчете содержатся не только интересные для любого человека сведения о суммах собранных налогов, но и факты которые повлияли на собираемость налогов, а также указаны направления которые ФНС будет использовать в дальнейшей своей работе.

Из отчета ФНС за 2017 год

1. Рост поступленийв 2017 году нав основном обеспечен за счетна. (введение ограничений на списание убытков прошлых периодов), т.е. приняли изменения в Налоговый Кодекс, которые ухудшили положение налогоплательщика.

2. Рост поступлений по НДС на 413 млрд. рублей обеспечен более чем на 50% за счет налогового администрирования 221 млрд. руб. Т.е. система контроля АСК НДС действует и очень хорошо.

3. Более 500 тысяч налогоплательщиков зарегистрировали 1,6 млн. касс, что превышает дореформенный парк касс на 40%. На сегодняшний день пробито 28 млрд. чеков на сумму свыше 18,7 трлн. руб., включая НДС — более 1,6 трлн. руб. Ежедневно пробивается более 120 млн. чеков.

По разным подсчетам выручка по каждой кассе в 1,5 раза больше, чем была до реформы.

Контрольно-аналитическая работа

За 2017 год количество выездных проверок сократилось нано эффективность 1 выездной проверки выросла наДоля малоэффективных проверок () за 2017 год составила

По результатам аналитической работы, проводимой налоговыми органами без назначения проверок, в бюджет дополнительно поступило 56,1 млрд. руб., что в 2 раза больше, чем в 2016 году.

Таким образом, по результатам контрольной и аналитической работы дополнительно поступило в бюджет 279,2 млрд. руб., что на 16,2% больше, чем в 2016 году.

Судебные споры и взыскания

К сожалению, для налогоплательщиков, из общей суммы рассмотренных судами требований по спорам с бизнесом, в пользу бюджета удовлетвореноили., что на 2% больше, чем за 2016 год.

В результате применения мер принудительного взыскания по состоянию на 1 января 2018 года в бюджет взыскано (с учетом страховых взносов) 1 071 млрд. руб., или на 302 млрд. руб. больше, чем за 2016 год (+39%).

Банкротство и доходы бюджета

По итогам 2017 года банкротами перечислено в бюджетчто на 35% больше, чем в 2016 году. Эффективность погашения задолженности в процедурах банкротства по состоянию на 01.01.2018 составилапротивна 01.01.2017. Такая динамика обусловлена комплексным изменением подхода к сопровождению процедур банкротства, когда

Должниками, находящимися в процедурах банкротства, погашено 47,8 млрд. руб.текущих платежей, что превышает аналогичный показатель прошлого года на 29,3 %. После принятия решения о подаче заявления о признании должника банкротом добровольно погашено 35,3 млрд. рублей.

За 2017 год привлечено к административной ответственности 15 тысяч нарушителей Закона о банкротстве на общую сумму административных штрафов 67 млн. рублей. Вступило в законную силу 608 судебных актов о дисквалификации должностных лиц за совершение административных правонарушений, предусмотренных частями 5.1 и 8 статьи 14.13 Кодекса об административных правонарушениях.

Взаимодействие с правоохранительными органами

Повышена эффективность направления материалов в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовных дел.

За 2017 год соотношение возбужденных уголовных дел к направленным составило 42,8 %, что больше аналогичного периода прошлого года на 7%.

Применение субсидиарной ответственности

Эффективность применения института субсидиарной ответственности возросла в 12,6 раз. Повышена эффективность применения института субсидиарной ответственности. За 2017 год поступило в бюджетчто больше аналогичного периода прошлого года

Как говорится, выводы делайте сами!

И напоследок, о приятном

В отчете приведены все основные изменения налогового законодательства, которые будут действовать в 2018 году, кратко и достаточно информативно для бухгалтера и руководителя предприятия.

Имеется распоряжение Федеральной налоговой службы от 22 ноября 2017 г. N 291@ "Об обеспечении бесперебойного телефонного информирования налогоплательщиков" в котором руководителям (исполняющим обязанности руководителя) УФНС России по субъектам Федерации поручено обеспечить постоянную бесперебойную работу телефонных номеров налоговых органов и качественное обслуживание налогоплательщиков по бесплатному телефонному информированию.

Жалуйтесь и будете услышаны на самом верху.