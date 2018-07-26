До 2017 года разобраться с долгами у фирмы в России было достаточно просто: одни не предоставляли в ФНС РФ отчетность на протяжении года, после чего компанию исключали из перечня ЕГРЮЛ.

С течением времени взыскать какую-либо компенсацию нередко становилось крайне проблематично. Другие же проходили через процедуру банкротства, после чего долги с них списывались.

Однако, принятый в июле 2017 года закон ФЗ-266 внес существенные изменения в сложившуюся ситуацию.

Когда наступает субсидиарная ответственность?

Для начала необходимо разобраться с тем, о чем идет речь. Под «субсидиарной ответственностью» понимается дополнительная ответственность по финансовым долгам, которая взыскивается, исходя из объема непогашенных долгов перед кредиторами или же налоговыми органами, причем, по итогам начавших действовать изменений, речь идет далеко не только об учредителях или же руководителях фирмы.

Теперь законодатель оперирует понятием «контролирующих лиц».

Под ними понимаются:

учредители, владельцы, руководители, топ-менеджеры, главный бухгалтер и другие лица, которые могли принимать решения, имеющие значения для всего предприятия; все, кто действовал от имени соответствующей фирмы, то есть вопрос о том, как избежать субсидиарной ответственности, может касаться и посредников; представители ликвидационной комиссии. Актуально, если процесс банкротства проходил официально; должностные лица — на ключевых позициях. Поскольку намечается тенденция расширения понятия «контролирующих лиц», то сейчас можно говорить далеко не только о финдиректоре и главном бухгалтере, но и об их заместителях, особенно если они принимали решения по конкретным сделкам, о руководителях представительств или филиалов, отделов и т. п.; мажоритарные акционеры; лица, связанные с собственником или же учредителем. Это может быть родственник, супруг и т. п.; контрагенты компании-должника при наличии устойчивой связи между ними.

Как можно увидеть, перечень довольно широкий. Так что, если у компании возникла задолженность, которую она не в состоянии погасить за счет собственного имущества, то никто, связанный с этой организацией, до конца не будет теперь чувствовать себя в полной безопасности.

Основания для возложения субсидиарной ответственности

Привлечение контролирующего лица к ответу происходит, если невозможность погашения долга перед кредитором возникла при действии или же бездействии этого самого лица.

Что под этим подразумевается? Под «действием» понимается принятие рискованных решений, нарушение законодательства, то есть, фактически, почти все, что угодно, что привело к создавшейся ситуации.

С «бездействием» разобраться несколько сложнее. Однако определенная судебная практика уже накоплена. По результатам ее изучения можно сказать, что бездействие чаще всего является основанием для привлечения к субсидиарной ответственности тогда, когда конкретное контролирующее лицо должно было предпринять конкретные действия, но не сделало этого.

Судьи обращают внимание также на ситуации, когда, например, у руководителя были все возможности для принятия верного решения, которые помогли бы избежать банкротства, но он, опять же, ничего не сделал. К этой же категории относятся случаи игнорирования требований и рациональных предложений кредиторов, постоянное затягивание оплаты и прочее.

Привлечь к этой мере наказания контролирующее лицо могут также, если оно не подало заявление о разорении, наступившем по факту, затянуло со сроками или же иным образом (в связи с несостоятельностью) нарушило законодательство о ликвидации предприятия.

Поскольку речь идет о конкретных нормативно-правовых актах и об определенной процедуре, то собирать доказательства против такого лица долго не придется.

Когда можно привлечь руководителя к субсидиарной ответственности?

Руководителя, как и всех контролирующих лиц, из-за несостоятельности теперь привлекают к этому штрафу в течение 3 лет после ликвидации компании (или после завершения процесса по этому поводу). К этому сроку необходимо добавить еще два года, если заявителю удалось его восстановить. Учтите, что теперь факт исключения организации из ЕГРЮЛ для взыскания задолженностей не имеет никакого значения.

Кто может привлечь руководителя к субсидиарной ответственности?

Изменения в законодательстве непосредственно коснулись и того, кто именно вправе это делать. Раньше такой возможностью обладал конкурсный управляющий. Сейчас же этим правом владеет более широкий перечень лиц. Это конкурсные кредиторы, ФНС, все тот же управляющий, сотрудники несостоятельной фирмы и другие лица.

Чтобы выступить истцом, достаточно доказать, что банкротство юридической организации нарушает твои права.

Как избежать субсидиарной ответственности руководителю?

Необходимо отметить, что ситуация для контролирующих лиц сложилась довольно специфическая.

Чтобы избежать субсидиарной ответственности, руководителю, впрочем, как и прочим лицам, нужно:

внимательно следить за всеми сделками, связанными с продажей активов фирмы, не реализовывать их по цене ниже рыночной, иначе у кредиторов могут появиться претензии; тщательно контролировать все сделки с аффилированными лицами, поскольку сначала будут проверяться именно они; не заключать заведомо невыгодные соглашения. Проверять риски, они должны быть оправданными по каждой сделке; при потере (уничтожении) бухгалтерских и прочих финансовых документов обязательно их восстанавливать; перед началом сотрудничества тщательно изучать контрагента; избегать фиктивных сделок и сотрудничества с конторами-однодневками; следить за вопросом задолженностей как перед компанией, так и самой организации. В первом случае руководителю необходимо предпринимать соответствующие меры по взысканию средств, обращаться в суд за защитой своих прав и т. п. Если же речь идет об уже имеющейся задолженности, то контролирующее лицо обязано сделать все для ее своевременного погашения или же уменьшения долга.

Вкратце описанное можно свести к добросовестному поведению, защите интересов фирмы и всех лиц, которые так или иначе с ней связаны. Если же руководитель (его зам, главный бухгалтер, учредитель, прочие) злоупотребляет своим положением, игнорирует имеющиеся обязанности, вредят, то вероятность привлечения к данному типу ответственности для него становится очень высокой.

Что делать, если привлекают к субсидиарной ответственности?

Согласно последним изменениям, такое обязательство подразумевает собой презумпцию вины контролирующего лица. То есть доказывать, что он предпринимал все необходимые меры, действовал разумно, в интересах компании и кредиторов, придется тому, против кого подали иск.

Если дело уже возбуждено, нужно немедленно собирать аргументы на опровержение. Это может быть профессиональное мнение эксперта, оценка, выданная аудиторской компанией, доказательства того, что на данный момент времени цены соответствовали рыночным.

Если при заключении сделки вы начинали сотрудничество с новым контрагентом, который впоследствии оказался ненадежным, желательно показать, как именно его проверяли. Были ли сделаны запросы в соответствующие органы? Выписка из ЕГРЮЛ? Принималась ли во внимание сложившаяся репутация фирмы? Все это имеет значение и оценивается в комплексе.

Конкретное должностное лицо сможет уклониться от подобной ответственности, если докажет, что фактические решения принимало не оно и укажет другого человека. Однако и здесь придется собирать подтверждения.

Так или иначе процесс защиты своих прав простым назвать нельзя. Если вы не знаете, как избежать субсидиарной ответственности по новым правилам, обратитесь своевременно к профессионалам.

Они подскажут, что именно нужно делать, какие данные вам понадобятся, куда подавать запросы, организуют проведение экспертизы при необходимости. Если у вас нет свободного времени, такие специалисты могут по доверенности сделать все за вас. Но учтите, что главное — не затягивать!

Источник: Персональный блог налогового адвоката Павла Тылика

Подписывайтесь на главное от «Клерка» на Яндекс.Дзен. Самый умиротворяющий бухгалтерский сервис.