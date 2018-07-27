Можно ли привлечь бывшего сотрудника к материальной ответственности

Верховный суд в Определении от 07.05.2018 № 66‑КГ18-6 не поддержал работодателя, который хотел привлечь к материальной ответственности бывшего работника, допустившего недостачу. Чем была обоснована такая позиция суда?

Суть дела, рассмотренного ВС РФ, заключалась в следующем. После увольнения материально ответственного работника в организации была проведена инвентаризация, в результате которой выявили значительную недостачу. Выявленную недостачу работодатель решил взыскать через суд.

Работодатель может заключать индивидуальные договоры о полной материальной ответственности только с работниками определенных категорий. Перечень должностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками, с которыми работодатель может заключать письменные договоры о полной индивидуальной материальной ответственности за недостачу вверенного имущества утвержден Постановлением Минтруда РФ от 31.12.2002 № 85. Работодатель не вправе заключать письменные договоры о материальной ответственности, если должность работника или конкретная поручаемая ему работа не предусмотрена названным перечнем (ст. 244 ТК РФ, Письмо Роструда от 19.10.2006 № 1746‑6‑1).

Однако бывший работник не согласился с иском и обратился в суд. Следует отметить, что процедура привлечения к ответственности была нарушена: работодатель не ознакомил работника с результатами проверки, а также не потребовал от него объяснение причин возникновения недостачи. При этом первая и вторая инстанции встали на сторону работодателя: так как ответственный за имущество перестал быть работником организации, необязательно получать у него объяснения и знакомить его с результатами инвентаризации.

Верховный суд такой подход арбитров не поддержал и направил дело на новое рассмотрение.

Какова процедура привлечения к материальной ответственности?

С учетом положений ТК РФ, прежде чем требовать от работника возмещения причиненного ущерба, работодатель должен выполнить ряд обязательных действий.

Процедура привлечения к материальной ответственности Установление размера причиненного работником ущерба Размер ущерба, причиненного работодателю при утрате и порче имущества, определяется по фактическим потерям, которые исчисляются исходя из рыночных цен, действующих в этой местности на день причинения ущерба, но не ниже стоимости имущества по данным бухгалтерского учета с учетом степени износа этого имущества (ч. 1 ст. 246 ТК РФ). Если невозможно установить день причинения ущерба, работодатель вправе исчислить размер ущерба на день его обнаружения (абз. 2 п. 13 Постановления Пленума ВС РФ № 52*). Особый порядок определения размера ущерба может быть установлен федеральным законом в следующих случаях (ч. 2 ст. 246 ТК РФ): – если ущерб причинен работодателю хищением, умышленной порчей, недостачей или утратой отдельных видов имущества и других ценностей; – если фактический размер причиненного ущерба превышает его номинальный размер Установление размера причиненного работником ущерба** Согласно ч. 1 ст. 247 ТК РФ до принятия решения о возмещении работником ущерба работодатель должен провести проверку и установить размер ущерба, а также причины его возникновения. Размер ущерба, причиненного имуществу работодателя, в частности, можно установить в ходе инвентаризации Проведение служебного расследования для установления причин возникновения ущерба** В ходе служебного расследования необходимо установить: – отсутствие обстоятельств, исключающих материальную ответственность работника; – наличие или отсутствие противоправных действий в поведении работника, причинившего вред имуществу работодателя; – наличие вины работника в причинении ущерба; – причинно-следственную связь между поведением работника и наступившим ущербом; – наличие прямого действительного ущерба работодателю Истребование от работника, причинившего ущерб, письменного объяснения Обязанность работодателя истребовать от работника письменное объяснение для установления причин возникновения ущерба предусмотрена ч. 2 ст. 247 ТК РФ. Объяснение можно запросить путем направления работнику соответствующего уведомления. В случае отказа от проставления подписи в подтверждение ознакомления с уведомлением его необходимо зачитать работнику вслух в присутствии свидетелей. Если работник согласен добровольно предоставить указанное объяснение, запрашивать его письменно нет необходимости. Отказ или уклонение работника от дачи объяснений оформляется актом, с которым работника нужно ознакомить под подпись. Если работник отказывается поставить подпись, в акте делают соответствующую отметку. Поскольку ТК РФ не установлен срок, в течение которого с работника следует истребовать письменное объяснение, работодатель может запросить его как с момента обнаружения ущерба, так и во время служебного расследования или после него Оформление результатов служебного расследования причин возникновения ущерба В акте, который составляется комиссией по результатам служебного расследования, отражаются установленные факты: – вина работника; – противоправность совершенных действий; – причинно-следственная связь между действиями работника и возникшим у работодателя ущербом. Акт подписывают все участники комиссии. К нему также могут быть приложены материалы инвентаризации, письменные объяснения работника и другие документы. Обратите внимание, что работник и (или) его представитель вправе знакомиться со всеми материалами проверки и обжаловать их в случае несогласия с ее результатами (ч. 3 ст. 247 ТК РФ) Принятие решения о возмещении ущерба Взыскание с виновного работника суммы причиненного ущерба, не превышающей его средний месячный заработок, производится по распоряжению работодателя (ч. 1 ст. 248 ТК РФ). Работник может добровольно возместить ущерб полностью или частично (ч. 4 ст. 248 ТК РФ). Работодатель вправе производить удержания в счет возмещения ущерба из зарплаты работника в размере 20 % вплоть до окончательного расчета. Работник и работодатель могут также договориться о возмещении ущерба с рассрочкой платежа (оформляется соглашением с указанием размера ущерба и сроков его возмещения). С согласия работодателя работник может передать ему имущество, равноценное поврежденному, или исправить имущество за свой счет (ч. 5 ст. 248 ТК РФ)

* Постановление Пленума ВС РФ от 16.11.2006 № 52 «О применении судами законодательства, регулирующего материальную ответственность работников за ущерб, причиненный работодателю».

** В целях проведения проверки для установления размера причиненного работником ущерба и причин его возникновения работодатель создает специальную комиссию (ч. 1 ст. 247 ТК РФ), в состав которой рекомендуется включить юрисконсульта, экономиста, работников кадровой службы и службы безопасности. Комиссия создается приказом руководителя, составленным в произвольной форме. Члены комиссии должны быть ознакомлены с приказом под подпись.

Позиция ВС РФ по вопросу соблюдения процедуры привлечения к материальной ответственности

Рассмотрев материалы дела, ВС РФ направил его на новое рассмотрение в суд первой инстанции. В Определении от 07.05.2018 № 66‑КГ18-6 особо было отмечено, что:

суд первой инстанции и апелляционный суд не приняли во внимание то обстоятельство, что проверка хозяйственной деятельности работодателя проведена комиссией, утвержденной приказом генерального директора, в отсутствие материально ответственного лица (бывшего работника), которое не было ознакомлено с результатами этой проверки;

в нарушение положений ч. 2 ст. 247 ТК РФ у материально ответственного лица не истребовались письменные объяснения относительно выявленной недостачи. Вывод судебных инстанций о том, что истребование у работника объяснений в связи с его увольнением не является обязательным, противоречит действующему правовому регулированию, устанавливающему порядок привлечения работника к материальной ответственности;

выводы судебных инстанций о взыскании с бывшего работника – материально ответственного лица в пользу работодателя суммы материального ущерба в полном размере основаны на неправильном толковании и применении норм материального права и сделаны с существенным нарушением норм процессуального права. Согласно ст. 250 ТК РФ орган по рассмотрению трудовых споров с учетом степени и формы вины, материального положения работника и других обстоятельств может снизить размер ущерба, подлежащего взысканию с работника.

В пункте 16 Постановления Пленума ВС РФ № 52 разъяснено: если в ходе судебного разбирательства будет установлено, что работник обязан возместить причиненный работодателю ущерб, суд в соответствии с ч. 1 ст. 250 ТК РФ сможет с учетом степени и формы вины, материального положения работника, а также других конкретных обстоятельств снизить размер сумм, подлежащих взысканию, но не вправе полностью освободить работника от такой обязанности.

При этом следует иметь в виду, что по правилам ч. 2 ст. 250 ТК РФ снижение размера ущерба, подлежащего взысканию с работника, не может быть произведено, если ущерб причинен преступлением, совершенным в корыстных целях.

Снижение размера ущерба допустимо в случае как полной, так и ограниченной материальной ответственности. Оценивая материальное положение работника, следует принимать во внимание его имущественное положение (размер заработка, иных основных и дополнительных доходов), семейное положение (количество членов семьи, наличие иждивенцев, удержание сумм по исполнительным документам) и т. п.

Итак, по мнению Верховного суда, привлечение бывшего работника к материальной ответственности невозможно без соблюдения соответствующей процедуры. В частности, в обязательном порядке с бывшего работника запрашиваются объяснения.

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