Технологические потери или естественная убыль: справочник для бухгалтера

У всех торговых организаций в процессе хранения и транспортировки товаров могут возникать недостачи, которые возможно отнести либо к технологическим потерям, либо к естественной убыли. В основном это касается сыпучих товаров. Разберемся может ли организация данные недостачи учесть в целях налога на прибыль и возникнет ли обязанность восстановить НДС.

Технологические потери

В соответствии с пп. 3 п. 7 ст. 254 НК РФ к материальным расходам для целей налогообложения приравниваются технологические потери при производстве и (или) транспортировке. Технологическими потерями признаются потери при производстве и (или) транспортировке товаров (работ, услуг), обусловленные технологическими особенностями производственного цикла и (или) процесса транспортировки, а также физико-химическими характеристиками применяемого сырья.

Учитывая технологические особенности собственного производственного цикла и процесса транспортировки, налогоплательщики могут определять нормативы образования безвозвратных отходов каждого конкретного вида сырья и материалов, используемых в производстве.

Данные нормативы могут быть установлены, в частности, технологическими картами, сметами технологического процесса или иными аналогичными документами, являющимися внутренними документами, которые разрабатываются специалистами организации, контролирующими технологический процесс, и утверждаются уполномоченными лицами организации (gисьмо Минфина России от 16.02.2017 N 03-03-06/1/8847).

Подтверждением данных налогового учета являются первичные учетные документы (включая справку бухгалтера), аналитические регистры налогового учета, расчет налоговой базы. Одним из видов первичных учетных документов может быть справка бухгалтера, составленная организацией-налогоплательщиком, признающая факт хозяйственной жизни. Справка бухгалтера может быть составлена на основании документированной информации третьих лиц, имеющих компетенцию по такому документированию (Письмо Минфина России от 20.01.2017 N 03-03-06/1/2523).

В письме Минфина России от 02.03.2018 N 03-03-06/1/13389 указано, что порядок отраслевого учета технологических потерь при производстве и (или) транспортировке регулируется отраслевым законодательством и не является предметом законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.

При определении налоговых последствий выбытия (списания) имущества в результате наступления событий, не зависящих от воли налогоплательщика (утрата имущества по причине порчи, боя, хищения, стихийного бедствия и тому подобных событий), необходимо иметь в виду, что исходя из содержания пункта 1 статьи 146 НК РФ такое выбытие не является операцией, учитываемой при формировании объекта налогообложения (п. 10 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.05.2014 N 33 «О некоторых вопросах, возникающих у арбитражных судов при рассмотрении дел, связанных с взиманием налога на добавленную стоимость»).

По вопросу восстановления НДС по технологическим потерям возможно воспользоваться письмом ФНС России от 21.05.2015 N ГД-4-3/8627@, где указано, что обязанность по уплате в бюджет ранее правомерно принятых к вычету сумм НДС должна быть предусмотрена законодательством. П. 3 ст. 170 НК РФ устанавливает случаи, при которых суммы налога подлежат восстановлению. По мнению ВАС РФ, в случаях, не перечисленных в п. 3 ст. 170 НК РФ, суммы НДС не подлежат восстановлению.

Таким образом, технологические потери учитываются в целях налога на прибыль в полном размере, что касается НДС, то при учете технологических потерь объекта налогообложения НДС и обязанность по восстановлению НДС у налогоплательщика не возникают.

Технологические потери в целях налога на прибыль возможно учесть на основании технологических карт, смет технологического процесса или иными аналогичными документами, являющимися внутренними документами, которые разрабатываются специалистами организации, контролирующими технологический процесс, и утверждаются уполномоченными лицами организации.

Естественная убыль

Наряду с технологическими потерями могут возникнуть и недостачи как в размере естественной убыли, так и сверх ее размера, В соответствии с пп. 2 п. 7 ст. 254 НК РФ потери от недостачи и (или) порчи при хранении и транспортировке материально-производственных запасов в пределах норм естественной убыли утвержденных в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.11.2002 N 814 «О порядке утверждения норм естественной убыли при хранении и транспортировке материально-производственных запасов» приравниваются к материальным расходам для целей налогообложения прибыли.

Учитывая положения пп. 2 п. 7 ст. 254 НК РФ, потери сверх норм естественной убыли не могут быть учтены в составе материальных расходов в целях налогообложения прибыли. В случае возникновения недостач сверх норм естественной убыли организация должна определить виновное лицо. В случае отсутствия виновных лиц, а также убытки от хищений, виновники которых не установлены факт отсутствия виновных лиц должен быть документально подтвержден уполномоченным органом государственной власти.

Под нормой естественной убыли, применяющейся при транспортировке товарно-материальных ценностей, понимается допустимая величина безвозвратных потерь (естественной убыли), которую следует определять путем сопоставления массы товара, указанной отправителем (изготовителем) в сопроводительном документе, с массой товара, фактически принятой получателем (Приказ Минэкономразвития РФ от 31.03.2003 N 95 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке норм естественной убыли»).

Следовательно, после того как определили технологические потери необходимо определить, какой размер недостачи возник.

Следует отметить, что на Минфин России не возложены полномочия по разработке норм естественной убыли при хранении и транспортировке в отношении каких-либо материально-производственных запасов (Письмо Минфина России от 31.03.2017 N 03-03-05/18996).

Еще в 2010 году УФНС РФ по г. Москве указало, что, если по каким-либо товарным группам нормы естественной убыли не утверждены в порядке, установленном Правительством РФ, налогоплательщик при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль организаций не может отнести к материальным расходам потери от недостачи и (или) порчи при хранении и транспортировке данных товарно-материальных ценностей (Письмо УФНС РФ по г. Москве от 30.07.2010 N 16-15/080278@).

До утверждения норм естественной убыли в порядке, установленном пп. 2 п. 7 ст. 254 НК РФ, применяются нормы естественной убыли, утвержденные ранее соответствующими федеральными органами исполнительной власти (ст. 7 Федерального закона от 06.06.2005 № 58-ФЗ).

НДС, ранее принятый к вычету по недостающему, утраченному имуществу, восстанавливать не надо, поскольку такое основание для восстановления НДС отсутствует в п. 3 ст. 170 НК РФ.

Таким образом, организация может учесть потери возникшие в результате хранения и транспортировки товаров в расходах по налогу на прибыль, но только в размере утвержденных норм естественной убыли.

Пример

Рассмотрим возникновение технических потерь и естественной убыли на примере транспортировки торговой организацией мокрого песка.

Мокрый песок при транспортировке подсушивается и становится сухим в связи с чем появляются технологические потери, обусловленные особенностями транспортировки, также песок может при транспортировке и погрузке, разгрузке просыпаться, в связи с чем неизбежно возникнет естественная убыль.

Что касается песка, то существует такое понятие как насыпная плотность песка, которое установлено ГОСТом, где насыпная плотность — это масса единицы объема материала в насыпном (неуплотненном) состоянии с учетом пор и пустот. Плотность сильно различается в зависимости от свойств сырья, к примеру, один кубический метр сухого песка будет иметь массу от 1200 до 1700 килограмм, а один куб мокрого −1920 килограмм.

На сегодняшний день действует Постановление Госснаба СССР от 08.06.1987 N 78 «Об утверждении норм естественной убыли строительных материалов при перевозках автомобильным транспортом». Норма естественной убыли при перевозках автомобильным транспортом навалом для строительного песка составляет 2% от массы перевозимого груза.

Утверждение новых норм естественной убыли при транспортировке строительных материалов, в том числе песка находится еще на стадии проекта, поэтому смело пользуемся Постановлением 1987 года.

Таким образом, в целях налога на прибыль технологические потери, установленные внутренними документами организации, при перевозке песка бухгалтер учтен в полном размере, а вот недостачи, которые относятся к естественной убыли возможно будет учесть только в размере 2% от массы провозимого груза.

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