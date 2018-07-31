Исключили из ЕГРЮЛ: как вернуть забытое имущество

Эксперты TaxCoach — про тему исключения компаний из ЕГРЮЛ, которая в 2018 году по-прежнему актуальна. Темп борьбы за «чистоту» реестра, заданный ФНС с 2016 года, сохраняется. В среднем за год налоговый орган по собственной инициативе ликвидирует порядка 500 тысяч организаций.

Полагаем, не вызовет удивления тот факт, что среди них есть как сознательно брошенные компаний, так и организации, ликвидировать которые в общем-то никто и не собирался.

Причин такого исключения может быть масса, но суть их сводится к тому, что руководство по тем или иным причинам проглядело решение ИФНС о предстоящем исключении. Сам по себе факт исключения компании из реестра — штука неприятная, а если компания ещё и владела активами, вернуть контроль над ними — настоящая головная боль для собственников.

Напоминаем, что в случае исключения из ЕГРЮЛ компании, имеющей задолженность перед бюджетом, её директор и участник (с доле более 50%) не смогут зарегистрировать новую компании или стать директором/участником в уже созданной, в течение 3-х лет с момент исключения (абз. 2,3 пп ф п 1 ст 23 ФЗ «О гос регистрации юр лиц и ИП»).

Смоделируем ситуацию. Существует бизнес, разделённый на операционный сектор и сектор хранения активов, условно ООО «Б». ООО «Б» владеет нежилым помещением, а на его расчётном счёте лежит 1 миллион рублей. Предположим, что активы в настоящий момент операционным сектором не используются, соответственно ООО «Б» находится в «спящем» состоянии.

Представим, что ИФНС вдруг решила проверить местонахождение ООО «Б» по адресу, указанному в реестре. Инспекторы вышли на место, не увидели вывеску (или дверь им никто не открыл) и сделали вывод, что организация по адресу не располагается. После этого выслали письмо на юр адрес, с требованием внести достоверные сведения. Письмо по тем или иным причинам никто не получил и никак на него не отреагировал. Итог — в ЕГРЮЛ появляется запись о недостоверности адреса.

Решение о недостоверности, аналогично письму, не находит адресата, в результате, через шесть месяцев инспекция принимает решение исключить юр. лицо из ЕГРЮЛ (которое то же никто не получает), а ещё через три воплощает решение в жизнь.

И вот, ранним солнечным утром обо всём этом узнают руководители компании. Возникают два классических вопроса: «кто виноват?» и «что делать?»

С ответом на первый вам предстоит разобраться самостоятельно, а вот со вторым ...

1. Порядок «возврата»

При этом, отказывая в обжаловании решений об исключении юр. лиц, владеющих имуществом, суды прямо указывают на выход из ситуации. Так, заинтересованные лица (в том числе участники) вправе обратиться в суд с заявлением о распределении обнаруженного имущества в соответствии с частью 5.2 ст. 64 ГК РФ (см. дела № А40-154701/2017; А29-15581/2017).

Для участников оспаривать решение об исключении компании — пустая трата времени.

Если исключение прошло без процедурных нарушений, в удовлетворении требований суд откажет примерно со следующей мотивировкой: «если бы участники проявляли должную степень заботливости и осмотрительности, то могли бы возразить против предстоящего исключения, а поскольку не сделали этого, значит, исключение их права и интересы не затрагивает». Иными словам: проглядели — сами виноваты (см. дела № А40-154701/2017; А56-25912/2014; А21-6750/2014).

Напомним, при ликвидации имущество распределяется ликвидатором (ликвидационной комиссией). Именно на основании их решения участники получают «наследство». При исключении компании из реестра ликвидационную комиссию никто не создавал, а значит, и имущество не распределено.

В связи с этим, в случае удовлетворения заявления заинтересованного лица о распределении имущества, суд назначает арбитражного управляющего, который и проводит ту самую процедуру.

Применительно к описанной ситуации: участникам ООО «Б» придётся обратиться с таким заявлением в арбитражный суд по месту нахождения исключённой компании. Иных вариантов нет.

Нюансы:

Поскольку в распределении участвует арбитражный управляющий, проведение процедуры стоит денег (процедура распределения обнаруженного имущества ликвидированного юридического лица может быть назначена при наличии средств, достаточных для осуществления данной процедуры, и возможности распределения обнаруженного имущества среди заинтересованных лиц — абз 2 ч 5.2 ст 64 ГК РФ).

В данном случае месяц его работы обойдется в 30 000 рублей (процедура распределении имущества ликвидированной компании, схожа с процедурой конкурсного производства (имущества распределяется между кредиторами), поэтому её проведением занимается конкурсный управляющий. Его вознаграждение, в соответствии со ст 20.6 Закона «О несостоятельности» составляет 30 000 рублей).

Поэтому для удовлетворения заявления на депозит суда необходимо перечислить средства для покрытия расходов на управляющего либо доказать суду, что средств из распределяемого имущества хватит на покрытие расходов на процедуру.

В суд необходимо представить документы, подтверждающие наличие у компании имущества на момент исключения. В нашем случае — это недвижимость и деньги на счёте. Для этих целей подойдёт выписка из ЕГРН и выписка по счёту, заверенная банком. Первый документ в Росреестре может запросить любое заинтересованное лицо. А вот со вторым могут возникнуть сложности.

С большой долей вероятности, в момент обращения в банк за выпиской об исключении организации уже известно, а значит информацию не предоставят, сославшись на банковскую тайну.Выход из этой ситуации — раздобыть выписку после подачи заявления о распределении, в порядке истребования доказательств.

Если все условия будут выполнены, суд назначит процедуру и утвердит арбитражного управляющего. После выполнения всех действий, связанных с распределением и передачей имущества, арбитражный управляющий составляет отчёт о проделанной работе и направляет в суд ходатайство об окончании процедуры.

Дополнительный неприятный момент: с полученного придётся заплатить налог. В нашем случае это 13% от рыночной стоимости имущества и суммы средств, размещённых на расчётном счёте. При этом налогооблагаемую базу можно будет уменьшить на сумму произведённых участником расходов на вклад в уставный капитал или на сумму, затраченную на покупку доли, в зависимости от основания приобретения доли в уставном капитале.

Важно! Гражданский кодекс ограничивает срок на обращение в суд с заявлением о распределении имущества, сделать это можно в течение 5 лет с момента исключения компании из реестра. При этом суд применит указанный срок самостоятельно.

2. Пропущенный срок

Безусловно, ситуация, при которой собственники компании с активами (тем более с недвижимостью) в течение 5 лет не знают об её исключении из реестра — нонсенс. Однако активы бывают разные, и если про недвижимость и деньги забыть крайне сложно, то вот про акции какой-нибудь компании — вполне себе можно запамятовать.

Так, в деле № А04-8871/2016 единственный участник компании, исключённой из ЕГРЮЛ, обратился в суд с заявлением о назначении процедуры распределения имущества. Речь шла об акциях ПАО «Сбербанк России» в количестве 20 000 штук, которые его компания приобрела аж в 1992 году. Стоимость такого актива на момент рассмотрения дела составляла порядка 3 миллионов рублей (в 1992 году компания приобрела 20 акций Сбербанка, которые. 2006 году были конвертированы в 20 000 штук).

Заявитель выбрал верный алгоритм, однако загвоздка оказалась в сроках. Поскольку компанию исключили из реестра в марте 2011 года, а заявление направили в сентябре 2016, пятилетний срок оказался пропущен.

Дело дошло до Верховного суда РФ, который отказал в передачи жалобы на рассмотрение, закрепив тем самым постановления судов трёх инстанций, отказавших в удовлетворении заявления.

3. Исключенные акционеры

Теперь посмотрим с другой стороны — со стороны эмитента, хотя бы ПАО «Сбербанк», часть акций которого принадлежит компании, которая исключена из ЕГРЮЛ, и участники которой уже не смогут получить себе эти акции.

Ведь в результате отказа в распределении, в составе акционеров эмитента навсегда зависнет «мёртвая душа».

Строго говоря, вопрос не урегулирован законодателем. На наш взгляд было бы логично предусмотреть простую административную процедуру обращения таких акций в собственность эмитента, однако мы имеем то, что имеем, поэтому для решения проблемы в ход идут подручные средства.

Гражданский кодекс содержит понятие «Бесхозяйной вещи», то есть вещи, собственник которой неизвестен, отказался от неё или его просто нет. Такая вещь, при условии добросовестного, открытого и непрерывного владения ею третьим лицом на протяжении 5 лет (для недвижимости 15), переходит в собственность фактического владельца.

За неимением иного инструмента, эмитенты, акционерные общества, которым актуальный состав акционеров необходим для принятия отдельных решений, идут по пути признания акций недействующего акционера бесхозяйным имуществом. Суды ввиду отсутствия иных допустимых способов восстановления прав, признают такие акции бесхозяйными и передают их во владение эмитенту.

При этом, практика показывает, что для успешного исключения такого акционера необходимо выполнить условие — выждать пять лет с момента исключения владельца акций. Как вы помните, по прошествии данного срока участники или иные заинтересованные лица не смогут требовать распределения акций, ранее принадлежавших исключённой компании.

Так, например, в делах № А49-2517/2016 и А40-106136/15 суды встали на сторону истца и, ввиду отсутствия иных допустимых способов восстановления прав, признали акции бесхозяйными с передачей их во владение эмитенту. А в деле № А40-34243/2017 суды трёх инстанций в удовлетворение требований отказали. При этом, принципиальные различия данного дела от двух первых — срок, прошедший с момента исключения владельца акций.

Несколько советов в качестве резюме

Владение активами должно быть структурировано. При этом «структурировано» — не всегда равно выделению актива на стороннюю компанию. Подход «пусть полежит в сторонке до лучших времён» — хорош для диверсификации, однако чреват возникновением описанной ситуации. Ведь то, чем мы долго не пользуемся, — забывается. Отсюда главный вывод: накопленный исторически «хлам» нужно прибирать.

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Если вдруг проглядели исключение из реестра — не отчаиваемся, инициируем процедуру распределения оставшегося имущества и «забираем своё».

Пропустили срок? Выдыхаем, делаем выводы и не допускаем подобного в будущем.

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