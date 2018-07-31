Что бухгалтеру надо знать про счета эскроу

Гражданский кодекс, статья 860.7. Договор счета эскроу

По договору счета эскроу банк (эскроу-агент) открывает специальный счет эскроу для учета и блокирования денежных средств, полученных им от владельца счета (депонента) в целях их передачи другому лицу (бенефициару) при возникновении оснований, предусмотренных договором счета эскроу. Права на денежные средства, находящиеся на счете эскроу, принадлежат депоненту до даты возникновения оснований для передачи денежных средств бенефициару, а после указанной даты — бенефициару.

Очевидно, что эскроу напоминает другой банковский инструмент — аккредитив (статья 867 Гражданского кодекса РФ), активно используемый при купле-продажи квартир, нежилых помещений, домов и земельных участков.

С одной стороны, это банковская гарантия безопасности расчётов по сделке. С другой, эскроу — более гибкий инструмент.

Если проводить аналогию, то: 1. наличные расчёты через ячейку это прошлый век ( можно не платить налог на доход); 2. аккредитив — та же ячейка, но по безналу (налог все же придётся заплатить). 3. эскроу — XXI век.

Между аккредитивом и эскроу два существенных отличия:

1) Эскроу заключается тремя сторонами, и все мошеннические схемы хоть депонента, хоть бенефициара рассыпаются, как карточный домик (если не рассматривать откровенно уголовные действия с коррумпированием сотрудников банка).

Аккредитив может быть закрыт депонентом (допустим, гражданином или агентством, продающим квартиру) в любой момент, а отзывный аккредитив даже самим банком по поручению плательщика без какого-либо предварительного уведомления получателя средств.

Эскроу — только при личном участии всех сторон сделки! И ответственность за исполнение обязательств возлагается на банк.

2) Аккредитив довольно строго регламентирован законодательством, в то время как к распоряжению лиц, открывающих счёт эскроу, вся свобода договора в рамках специфики банковского продукта.

Прежде всего, это касается «ключей» для разблокирования денежных средств — их набор для аккредитива нельзя изменить, тогда как для эскроу стороны сами указывают, какие именно документы послужат основанием для открытия доступа к деньгам со стороны бенефициара.

С 1 июня 2018 года услуги эскроу-сервиса в России могут оказывать не только банки, как было ранее, но и любые лица и организации, которым доверяют продавцы и покупатели, например, юридические фирмы, нотариусы, биржевые брокеры или страховые компании.

Они вправе депонировать любое движимое имущество, включая наличные деньги, документарные ценные бумаги и документы, а также безналичные денежные средства и бездокументарные ценные бумаги.