Что бухгалтеру надо знать про счета эскроу

Очевидно, что эскроу напоминает другой банковский инструмент — аккредитив (статья 867 Гражданского кодекса РФ), активно используемый при купле-продажи квартир, нежилых помещений, домов и земельных участков.С одной стороны, это банковская гарантия безопасности расчётов по сделке. С другой, эскроу — более гибкий инструмент.
Если проводить аналогию, то:Между аккредитивом и эскроу два существенных отличия:
1. наличные расчёты через ячейку это прошлый век ( можно не платить налог на доход);
2. аккредитив — та же ячейка, но по безналу (налог все же придётся заплатить).
3. эскроу — XXI век.
1) Эскроу заключается тремя сторонами, и все мошеннические схемы хоть депонента, хоть бенефициара рассыпаются, как карточный домик (если не рассматривать откровенно уголовные действия с коррумпированием сотрудников банка).
Аккредитив может быть закрыт депонентом (допустим, гражданином или агентством, продающим квартиру) в любой момент, а отзывный аккредитив даже самим банком по поручению плательщика без какого-либо предварительного уведомления получателя средств.
Эскроу — только при личном участии всех сторон сделки! И ответственность за исполнение обязательств возлагается на банк.
2) Аккредитив довольно строго регламентирован законодательством, в то время как к распоряжению лиц, открывающих счёт эскроу, вся свобода договора в рамках специфики банковского продукта.
Прежде всего, это касается «ключей» для разблокирования денежных средств — их набор для аккредитива нельзя изменить, тогда как для эскроу стороны сами указывают, какие именно документы послужат основанием для открытия доступа к деньгам со стороны бенефициара.
С 1 июня 2018 года услуги эскроу-сервиса в России могут оказывать не только банки, как было ранее, но и любые лица и организации, которым доверяют продавцы и покупатели, например, юридические фирмы, нотариусы, биржевые брокеры или страховые компании.Они вправе депонировать любое движимое имущество, включая наличные деньги, документарные ценные бумаги и документы, а также безналичные денежные средства и бездокументарные ценные бумаги.
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