В чем цели пенсионной реформы?

Евгений Гонтмахер, экономист, замдиректора по научной работе Института мировой экономики и международных отношений, д.э.н., о целях повышения пенсионного возраста.

Мне непонятна цель объявленной пенсионной «реформы». Если правительство хочет сбалансировать бюджет Пенсионного фонда, то причем тут сверхплановое повышение выплат пенсионерам в следующем году? Обещанные дополнительные к индексации на инфляцию 500 руб. в месяц, как нетрудно посчитать, потребуют более чем 200 млрд руб. Экономия от того, что в следующем году на пенсию никто не выйдет – примерно такая же.

А в 2020 году выйдут на пенсию те, кто не сможет сделать это в следующем. При этом дополнительные деньги обещаны чуть ли не на ближайшие годы. Ведь были уже заявления Антона Силуанова, что в 2024 году средняя пенсия достигнет 20 тыс. руб. (сейчас – около 14 тыс.). А это постоянный расход вместо экономии.

Но почему все эти расчеты не отражены в пояснительной записке и финансово-экономическом обосновании к проекту закона, внесенному в Думу? А тут еще Татьяна Голикова заявила, что будет отменена «балльная» система начисления пенсионных прав. Вместо нее будут использоваться «классические» подходы. С отменой «баллов» я согласен, но где расчеты того, сколько бюджету ПФР будет стоить эта новация?

Такое впечатление, что при подготовке законопроекта ни о каких 500 руб. и ликвидации «балльной» системы речи не шло. И лишь увидев первую реакцию общества, стали срочно надувать «подушки безопасности».

Однако и здесь что-то не так. 20 тыс. руб., конечно, лучше 14 тыс. Но даже небольшая инфляция ополовинивает этот прирост. Конечно, все равно это реальная прибавка к пенсии, но, очевидно, что никакого прорыва в социальном положении пожилых людей не просматривается. Тем более что мы не знаем, сохранится ли бесплатное здравоохранение, каким будет рост тарифов ЖКХ, что будет с социальными льготами и т.д.

Вот почему я беру слово «реформа» в кавычки. Даже элементарная сверка с логикой показывает, что делается попытка якобы решить действительно назревшие проблемы пенсионной системы, о которых не говорится ни слова.

Например, что будет с многострадальной накопительной частью, которая была в 2002 году запущена как один из способов ослабить остроту проблемы старения населения? Страусиная позиция занята в отношении института досрочных пенсий силовикам. При этом предлагается повысить льготный пенсионный возраст для лиц, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС, северянам.

В общем, пора остановиться и включить хотя бы здравый смысл, если на большее не хватает профессионализма.

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