Камералка по прибыли: что сверяют с НДС и как обоснованно ответить

Успешная сдача отчётности ФНС РФ всегда подразумевает прохождение камеральной проверки по налогу на прибыль без вопросов со стороны налоговых органов. Однако это означает, что соответствующая декларация должна быть заполнена налогоплательщиком верно и не вступать в противоречие с другими документами, которые есть у налоговой инспекции.

Порядок проведения камеральной налоговой проверки

Осуществление камеральной проверки достаточно подробно регулирует статья 88 НК РФ. И тут нужно учесть следующее:

Камеральная проверка по налогу на прибыль производится исключительно в отношении предъявленной декларации. Но если ту своевременно не подали, инспекция имеет право на самостоятельную проверку налогоплательщика. В подобной ситуации ФНС РФ прибегает к собственным источникам. Проверка происходит в течение 3 месяцев с момента предъявления декларации. Если она не была предоставлена, то в таком случае ФНС ориентируется на те сроки, в рамках которых налогоплательщик должен был подать отчётность. Камеральная проверка отличается от всех остальных мероприятий налогового контроля тем, что не требует специального уведомления налогоплательщика или же вынесения отдельного решения. Если в декларации заявлен убыток, наблюдаются ошибки или же расхождения с другими документами, ФНС РФ отправляет налогоплательщику требования предоставить уточнения, ответить на вопросы или же внести необходимые исправления. После получения обозначенного требования у налогоплательщика будет 5 рабочих дней на его выполнение. Предоставить ответы он может по своему усмотрению устно (лично или по телефону) или в письменном виде. Документы и другие сведения отправляются заказным письмом с описью всего, что вложено, вручаются напрямую или же посредством представителя, а также могут быть отосланы по электронной почте. У налогоплательщика есть право в рамках отстаивания своей позиции отправить налоговые, бухгалтерские регистры и прочие сведения, которые могут прояснить ситуацию. Налогоплательщик может предъявить уточнённую декларацию. В таком случае срок камеральной проверки обновляется. То есть его будут отсчитывать заново, начиная с момента получения соответствующего документа. В ситуациях, когда налогоплательщик предоставил декларацию на 2 года позже того периода, в рамках которого должен был предъявить, причём убыток возрос или уменьшен налог, ФНС РФ вправе запросить первичные документы и другие пояснения. Если проверяемое лицо воспользовалось льготами при начислении налогов, оно должно подтвердить, что у него есть соответствующее право.

Камеральная проверка заканчивается автоматически, если по её результатам никаких проблем не выявлено. Иногда обнаруживаются неточности, однако налогоплательщик предоставляет исчерпывающие пояснения или же вносит исправления. В таком случае ситуация исчерпывается, никаких дополнительных документов ФНС РФ не оформляет.

Однако если нарушения достаточно грубые, налогоплательщик не предоставил объяснения в течение 5 рабочих дней (или же те оказались недостаточными), то инспекция составляет соответствующий акт. Для налогоплательщика это означает штраф и пеню. Кроме того, если у инспекции возникли сомнения в добросовестности проверяемого лица, она может назначить уже выездную проверку.

Что делать, если нарушения, неточности и противоречия всё же обнаружены? Тогда ФНС РФ в рамках 10 рабочих дней после окончания камеральной проверки обязан составить акт. И ещё в течение 5 рабочих дней после подписания данного документа его должны вручить налогоплательщику.

Дальше у проверяемого лица появляется по закону месяц на то, чтобы предоставить ФНС РФ возражения. Они оформляются в произвольной форме, но с учётом всех требований, которые сегодня предъявляются к деловой переписке как к таковой.

Все указанные в возражении факты должны иметь непосредственное отношение к начислению налога на прибыль, обосновывать правильность произведённых налогоплательщиком расчётов, его право на конкретную льготу и т. п. Крайне желательно сослаться на конкретные статьи законов и на подзаконные нормативно-правовые акты. Разумеется, все документы должны быть действующими.

Поскольку от правильности заполнения возражений зависит судьба штрафа, пени, а также других возможных негативных последствий для налогоплательщика, то при наличии пробелов в отношении данного вопроса лучше всего обратиться к юристам. Или же к налоговым консультантам, которые помогут быстро и грамотно оформить необходимые документы.

Дальше у руководителя конкретного регионального отделения ФНС РФ есть 10 рабочих дней на изучение возражения. По итогам всего выносится решение или об отказе о привлечении к ответственности или о привлечении к ней с указанием конкретных мер (штраф с точной суммой, пеня и т. п.). Помимо этого руководитель также вправе продлить проверку на ещё один месяц или же назначить проведение других мероприятий по налоговому контролю.

Ключевые моменты проверки налога на прибыль

Чтобы избежать неприятностей, декларацию перед подачей в ФНС РФ желательно тщательно проверить. Если вы заполняете её вручную, то убедитесь, что в расчёты не закрались арифметические ошибки. Плюс — все суммы, указанные в листе 02, должны совпадать с теми цифрами, которые идут в приложениях к нему. Если документ заполняется в одной из бухгалтерских программ, то подобные моменты обычно проверяются автоматически.

Все случаи, когда налогоплательщик заявляет льготы или снижает ставку, вызывают повышенный интерес со стороны инспекции. То есть, нужно заранее подготовиться к тому, чтобы отстоять свои права.

Инспекторы часто сверяют доходы, которые указаны по налогу на прибыль, с тем, что зафиксировано в отношении НДС.

И тут могут появиться следующие вопросы:

Появилась сумма, которая облагается НДС, но не налогом на прибыль. Скажем, речь идёт о безвозмездной передаче собственности. Организация осуществляет операции, которые не подпадают под НДС. В такой ситуации нужно обязательно заполнить раздел 7 при оформлении декларации по НДС, иначе возникнут вопросы. В категории внереализационных доходов появилась прибыль, которую надо обложить НДС, но при начислении налога на прибыль она не указывается в расшифровке полученной выручки. Тогда налогооблагаемая база по НДС превысит выручку, показанную в декларации по налогу на прибыль, что тоже потребует объяснений. Скорее всего, надо будет предоставить регистры. Организация осуществляет операции, облагающиеся НДС с нулевой ставкой. В данном случае основные вопросы связаны с тем, что срок использования этой ставки и время подтверждения соответствующего права периодически расходятся. Как правило, образуются остатки на начало и конец сравниваемых периодов. Если у ФНС РФ возникают вопросы, надо будет предъявить регистры и объяснить, откуда и что взялось, каким образом. Обычно много внимания приковывается к убыткам. Речь идёт о минусах по отчётному периоду. Отдельный акцент ставится на приложении № 3, которое идёт к листу 02. Если были авансовые платежи и уточнённые декларации, этот момент тоже следует иметь в виду. Иногда по нему возникает путаница. Иногда организация платит и другие налоги, помимо того, что взимается с прибыли и НДС. Допустим, с какого-то имущества. В такой ситуации необходимо зафиксировать все начисленные налоги за конкретный период. По ним тоже могут потребоваться уточнения. Обязательно необходимо учитывать не только налоговую, но и бухгалтерскую отчётность. Сумма налога на прибыль везде должна совпадать. Разночтения вызовут закономерные вопросы у ФНС РФ. Некоторые фирмы получают финансирование целевого характера. Если компания заполняет лист 07 при оформлении декларации на прибыль, причём речь идёт о существенных суммах, то в таком случае с большой долей вероятности у неё потребуют пояснения. Если организация подаёт данные по нескольким обособленным подразделениям, нужно учесть, что сумма всех налогов на прибыль должна совпадать с итоговой цифрой. Особое внимание следует уделить также авансовым платежам, поскольку с ними возможны различные неприятности.

Если организация предоставляет полные и исчерпывающие ответы по всем возникающим вопросам, то проблем с ФНС РФ у неё не будет. При этом незначительные ошибки в отдельных строках, которые не влияют на правильность оформления декларации в целом, не требуют предоставления исправленного документа.

Они также не влекут за собой составления акта по итогам камеральной проверки. То есть налогоплательщику достаточно будет предоставить пояснения, как правило, в письменном виде.

Сроки проведения камеральной налоговой проверки по налогу на прибыль

Осуществление камеральной проверки происходит в течение 3 месяцев. Причём отсчёт начинается с момента предоставления декларации. А вот день предоставления пояснений на сроки никак не влияет.

Как правило, камеральную проверку не продлевают. Исключения составляют только случаи выявления нарушений, когда по итогам рассмотрения возражения (если оно было предоставлено) руководитель выносит окончательное решение.

Среди прочего он может продлить камеральную проверку ещё на 1 месяц. Однако чаще всего на практике ФНС РФ начинает углублённо изучать деятельность конкретного налогоплательщика, то есть назначается выездная проверка.

Что же касается камеральной, то не существует запрета на её повторное проведение. В частности, если налогоплательщик предоставил уточнённую декларацию, то в таком случае срок (3 месяца) будет отсчитываться заново с момента предъявления именно этого документа.

В ходе камеральной проверки основным документом, который изучает инспектор, является декларация. Вот почему привязка именно к нему имеет такое значение.

Камеральная проверка: готовим обоснованный ответ

Как уже и говорилось выше, при прохождении камеральной проверки принципиальное значение имеет грамотный и содержательный ответ. Обратите внимание на то, что ФНС РФ вправе затребовать исключительно то, что относится к налогу на прибыль, то есть документы о будущих сделках или же данные по другим сборам вы не обязаны предоставлять.

Ответ ФНС РФ, даже если налогоплательщик отказывается предоставлять данные (например, их у него нет), должен быть в любом случае обоснованным. Например, инспекция хочет от компании аналитику по рынку.

В этом случае следует указать, во-первых, что к камеральной проверке по налогу на прибыль подобные сведения отношения не имеют.

Во-вторых, что вы не обладаете возможностью дать эту информацию, так как не занимаетесь указанной аналитикой.

Защищать свои права стоит, основываясь на законах. Причём желательно указывать ещё и подзаконные акты, например, письма, опубликованные самим ФНС.

Если вы не понимаете, как подготовить обоснованный ответ инспекции, обратитесь к профессионалам. Наши налоговые консультанты внимательно изучат вашу ситуацию и сделают всё для того, чтобы защитить ваши интересы.

Источник: Персональный блог налогового адвоката Павла Тылика

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