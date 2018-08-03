Налоговая служба хочет контролировать сразу всех россиян

ФНС сможет загрузить в свою программу данные обо всех денежных операциях россиян, чтобы с ее помощью выявлять неплательщиков НДФЛ.

Как стало известно СМИ, ФНС России направила в Министерство финансов проект поправок в Налоговый кодекс. В частности, они ссылаются на заместителя главы ведомства Даниила Егорова.

В Минфине подтвердили, что предложение от ФНС поступило и будет рассмотрено.

Новшества, предлагаемые ведомством, позволят налоговикам проверять любого гражданина страны в случае возникновения подозрений в незаконной предпринимательской деятельности.

Таким образом, если ФНС добьется расширения полномочий, получается, что в любой момент любой налоговик сможет запросить информацию о движении средств по счетам любого гражданина.

Пока, согласно действующим положениям, налоговики имеют доступ к информации о счетах и платежах лишь в рамках выездной или камеральной проверки.

Напомним, что камеральная проверка проводится после подачи налоговой декларации 3-НДФЛ для подтверждения заявленных в ней сведений. Выездные проверки в отношении обычных граждан проводятся крайне редко и только по решению руководителя ИФНС.

За прошлый год налоговики проверили 20 тыс. компаний и ИП, и всего лишь 774 физлица. Средние начисления по итогам выездных проверок граждан составили более 2 млн руб. Если поправки будут приняты, количество таких проверок значительно увеличится.

Как пояснили источники в ФНС, ведомство может загрузить, которая выявит лиц, возможно, ведущих незаконную предпринимательскую деятельность.

Между прочим, в АСК НДС-3 уже загружаются сведения из ЗАГСов, что позволяет из общей выборки исключить переводы между близкими родственниками, как уточнили источники.

Кстати, прецеденты доначисления налогов на базе выписки по банковскому счету уже были.

Так, в апреле тверские налоговики путем контрольной закупки выявили нелегального торговца тортами собственного производства. Кондитер получала деньги на карту. От нее потребовали задекларировать доход за последние два года. Поскольку нелегальный кондитер до этого подавала декларацию как физлицо, то получить информацию о движении по ее счету инспекторы могли только в рамках камеральной проверки.

Вместе с тем, как сообщил журналистам заместитель министра финансов Илья Трунин, налоговой службе не требуется каких-либо новых специальных силовых полномочий для повышения собираемости налогов, в том числе и налога на доходы физических лиц.

«Каких-то особых специальных силовых полномочий ФНС, с нашей точки зрения, не требуется. Только в рамках дорожной карты по улучшению собираемости доходов за последние несколько лет были принято порядка десятка законов на эту тему», – сказал чиновник.

Безусловно, комментарий замминистра порадовал: очень уж неприятно находиться «под колпаком» у какого-либо ведомства.

Вместе с тем как не вспомнить здесь справедливость старого рекламного ролика: «Заплатил налоги – и спи спокойно».

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