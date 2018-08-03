Храните деньги на банковской карте и думаете они в безопасности?

Подписчики канала Баблишко часто просят порекомендовать безопасную банковскую карту.
Пожалуйста. Но мы вас разочаруем.
Две аксиомы:1. Больше ₽1.4 в банке не нужно хранить в принципе;2. Если баланс карты не будет превышать 50-100 тысяч рублей, можно выбирать любой банк (такие суммы мошенникам не интересны, они не покрывают расходы и риск).
Если вы планируете держать на карте > ₽200.000, то следует задуматься о безопасности.
Как правило, выбор стоит между крупным банком из топ и совсем небольшим банком.
Разберём плюсы и минусы каждого из вариантов.
🔥Топ банк
➕ Стабильность самого банка. Вы верите в то, что завтра у Сбера отзовут лицензию? Мы нет.
➖ Огромный штат сотрудников, имеющих доступ к данным по карте, готовых за более чем скромное вознаграждение продать данные кому угодно 🐭.
Самые ужасные в этом плане банки – это Сбер, Альфа и Тинькофф. Стоимость покупки набора данных из баланса, кодового слова и номера телефона, привязанного к карте в этих банках на теневых ресурсах не превышает ₽5.000.
А этих данных мошенникам достаточно чтобы обнулить баланс вашей карты.
❄️ Небольшой банк
➕ Небольшой штат сотрудников позволяет службам безопасности этих банков оперативно выявлять тех, кто приторговывает данными. Попробуйте, к примеру, найти выход на человека, готового продать вам данные по карте банка из пятой сотни.
➖ Террор Центробанка не щадит малышей, и уже завтра у очередного небольшого банка могут отозвать лицензию, и АСВ (Агенство по страхованию вкладов) будет защищать чьи угодно интересы, но только не вкладчиков.
Резюмируя сказанное: банк это не то место, где следует хранить сбережения.
Источник: @bablishkochannel
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