Обособленные подразделения: когда налоговики могут утверждать, что они есть

Организации, имеющие обособленные подразделения, осуществляют уплату в бюджет налога на прибыль с учетом особенностей, изложенных в ст. 288 НК РФ. Так, в силу п. 1 указанной нормы налог, зачисляемый в федеральный бюджет, подлежит уплате по месту нахождения организации (без распределения по обособленным подразделениям). А вот налог, подлежащий уплате в доходную часть бюджетов субъектов РФ, уплачивается по месту нахождения организации, а также каждого из ее обособленных подразделений исходя из доли прибыли, приходящейся на эти подразделения (п. 2).

В каких ситуациях можно говорить о наличии у организаций обособленных подразделений (ОП).

Понятие обособленного подразделения

В Гражданском кодексе упоминание обособленного подразделения содержится в, где даны определения филиалов и представительств:

– представительство – ОП юридического лица, расположенное вне места его нахождения, которое представляет интересы юридического лица и осуществляет их защиту (п. 1);

– филиал – ОП юридического лица, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства (п. 2).

Представительства и филиалы не являются юридическими лицами. Они наделяются имуществом создавшим их юридическим лицом и действуют на основании утвержденных им положений. Руководители представительств и филиалов назначаются юридическим лицом и действуют на основании его доверенности (п. 3 ст. 55 ГК РФ).

Представительства и филиалы должны быть указаны в ЕГРЮЛ (абз. 3 п. 3 ст. 55 ГК РФ).

Отметим, что. Судите сами.

Согласно п. 2 ст. 11 НК РФ под ОП понимается любое территориально обособленное от организации подразделение, по месту нахождения которого оборудованы стационарные рабочие места. Признание обособленного подразделения таковым производится независимо от того, отражено или не отражено его создание в учредительных или иных организационно-распорядительных документах организации, и от полномочий, которыми наделяется подразделение. При этом рабочее место считается стационарным, если создается на срок более одного месяца.

В силу п. 1 ст. 83 НК РФ организации, в состав которых входят обособленные подразделения, расположенные на территории РФ, подлежат постановке на учет в налоговых органах по месту нахождения каждого своего ОП. При этом в силу п. 4 указанной статьи в случае, если несколько ОП организации находятся в одном муниципальном образовании, городах федерального значения Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе на территориях, подведомственных разным налоговым органам, постановка организации на учет может быть осуществлена налоговым органом по месту нахождения одного из ее ОП, определяемого этой организацией самостоятельно. Сведения о выборе налогового органа организация указывает в уведомлении, представляемом (направляемом) российской организацией в налоговый орган по месту ее нахождения.

Налоговый кодекс предусматривает отдельный порядок постановки организации на учет по месту нахождения филиалов и представительств и «простых» ОП, не являющихся таковыми.

Именно последние, не указанные в ЕГРЮЛ, вызывают на практике массу вопросов. Ведь не всегда в той или иной конкретной ситуации с уверенностью можно сказать, что у организации возникло обособленное подразделение (например, при строительстве объектов в другой местности, при заключении договоров с дистанционными работниками и т. д.).

Признаки обособленного подразделения

Для целей применения НК РФ и иных актов законодательства о налогах и сборах признание обособленного подразделения организации таковым осуществляется при наличии следующих признаков, предусмотренных

1) осуществление организацией деятельности через свое подразделение, территориально обособленное от места нахождения организации;

2) создание по месту осуществления этой деятельности оборудованных рабочих мест на срок более одного месяца.

Подразделение организации, не являющееся филиалом или представительством и не обладающее признаками, указанными в п. 2 ст. 11 НК РФ, не признается для целей Налогового кодекса обособленным подразделением организации (Письмо Минфина России от 18.08.2015 № 03‑02‑07/1/47702).

Далее приведем ряд примеров на основе писем контролирующих органов, где они говорят о наличии или отсутствии вышеназванных признаков.

При этом отметим, что, как правило, письма заканчиваются ссылкой на п. 9 ст. 83 НК РФ: в случае возникновения у налогоплательщиков затруднений с определением места постановки на учет решение на основе представленных ими данных принимается налоговым органом.

Оборудование рабочих мест

В правоприменительной практике создание хотя бы одного оборудованного стационарного рабочего места организации вне места ее нахождения признается созданием обособленного подразделения организации независимо от того, отражено или не отражено его создание в учредительных или иных организационно-распорядительных документах организации.

Под рабочим понимается место, где работник должен находиться или куда ему необходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно находится под контролем работодателя (ст. 209 ТК РФ).

Под оборудованием стационарного рабочего места подразумевается создание всех необходимых для исполнения трудовых обязанностей условий, а также само исполнение таких обязанностей. При этом, как следует из арбитражной практики, ни форма организации работ (вахтовый метод или командировка), ни срок нахождения конкретного работника на созданном организацией стационарном рабочем месте не имеют правового значения для постановки на учет юридического лица по месту нахождения его ОП (см., например, постановления ФАС СЗО от 02.11.2007 по делу № А26-11293/2005, ФАС СЗО от 21.09.2006 № Ф08-4234/2006-1814А).

Признаки обособленного подразделения, определенного п. 2 ст. 11 НК РФ, имеются, например, в случае аренды офисного помещения, территориально обособленного от места нахождения организации, которое оборудовано для ведения переговоров и по месту нахождения которого постоянно совершаются деловые поездки руководителей или иных представителей организации (Письмо Минфина России от 10.04.2018 № 03‑02‑07/1/23401).

А вот в ситуации с дистанционными работниками финансисты считают, что признаков создания ОП нет (см. письма от 19.01.2018 № 03‑02‑07/1/3617, от 26.03.2014 № 03‑02‑07/1/13157, от 17.07.2013 № 03‑02‑07/1/27861).

Согласнодистанционной работой является выполнение определенной трудовым договором трудовой функции вне места нахождения работодателя, его филиала, представительства, иного обособленного структурного подразделения (включая расположенные в другой местности),, при условии использования для выполнения данной трудовой функции и для осуществления взаимодействия между работодателем и работником по вопросам, связанным с ее выполнением, информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе Интернета.

В указанных письмах Минфин, со ссылкой на п. 9 ст. 83 НК РФ, резюмирует: налогоплательщик вправе обратиться в налоговый орган по месту нахождения организации, который принимает решение исходя из представленных организацией документов, о выполнении ее работниками дистанционной работы.

Территориальная обособленность

Налоговым кодексом не определено, что понимается для целей применения законодательства о налогах и сборах под территориальной обособленностью подразделения организации. Вместе с тем арбитражная практика по рассматриваемому вопросу не однозначна. Так, вотмечено, что исходя из положенийбыл сделан вывод о том, что под территориальной обособленностью подразумевается расположение структурного подразделения организации географически отдельно от головной организации и за пределами административно-территориальной единицы ее регистрации, подконтрольной тому или иному налоговому органу.

То есть подразделение является территориально обособленным от головной организации в том случае, если оно находится на территории, где налоговый учет и налоговый контроль осуществляет иной налоговый орган, нежели тот, в котором организация состоит на учете в качестве налогоплательщика (см. Письмо Минфина России от 21.04.2008 № 03‑02‑07/2-73).

Одним из идентифицирующих признаков обособленного подразделения организации, не являющегося филиалом или представительством, в правоприменительной практике также признается адрес, по которому это подразделение осуществляет деятельность, отличающийся от адреса (места нахождения) самой организации.

Такого же мнения придерживается и Минфин (см., например, письма от 05.05.2017 № 03‑02‑07/1/27605, от 25.04.2017 № 03‑02‑07/1/24969, от 25.10.2016 № 03‑02‑07/1/61934, от 17.06.2016 № 03‑02‑07/1/35414), из которых следует, что территориальная обособленность подразделений определяется самостоятельными адресами.

Учитывая изложенное, финансовое ведомство считает, что, например, по месту выполнения организацией дорожных работ, не являющемуся объектом адресации, при отсутствии признаков ОП, определенных п. 2 ст. 11 НК РФ, нет оснований для постановки этого общества на учет в налоговых органах (Письмо от 04.09.2015 № 03‑02‑07/1/51191).

К сведению Адрес представляет собой описание места нахождения объекта адресации, структурированное в соответствии с принципами организации местного самоуправления в Российской Федерации и включающее в себя в том числе наименование элемента планировочной структуры (при необходимости), элемента улично-дорожной сети, а также цифровое и (или) буквенно-цифровое обозначение объекта адресации, позволяющее его идентифицировать (п. 1 ст. 2 Федерального закона от 28.12.2013 № 443‑ФЗ). Сведения об адресах вносятся в государственный адресный реестр, формируемый в соответствии с указанным законом.

Итак, согласно разъяснениям Минфина одним из идентифицирующих признаков ОП, не являющегося филиалом или представительством, признается адрес, по которому это ОП осуществляет деятельность, отличающийся от адреса (места нахождения) самой организации.

Вместе с тем, по мнению ФНС, осуществление деятельности организацией путем ведения единого технологического процесса с использованием комплекса зданий и сооружений, расположенного на земельном участке на территории, подведомственной налоговому органу, в котором указанная организация состоит на учете по месту нахождения, не приводит к созданию обособленных подразделений (Письмо от 07.03.2018 № ГД-4-14/4534).

На практике возможна следующая ситуация. Склад организации был поставлен на учет в налоговом органе в качестве обособленного подразделения, так как местонахождение склада и организации не совпадало. Организация сменила юридический адрес, в результате чего местонахождение обособленного подразделения (склада) и головной организации совпало. В связи с этим место нахождения склада организации стало территориально не обособленным от места нахождения организации, следовательно, в отношении этого склада отсутствуют признаки обособленного подразделения и его следует снять с налогового учета (Письмо Минфина России от 08.07.2013 № 03‑02‑07/1/26374).

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Итак, обособленное подразделение может иметь статус филиала или представительства, а может и не являться таковым. Для целей налогового учета главное, чтобы имелись два признака – территориальная обособленность от головного предприятия и наличие оборудованных стационарных рабочих мест.

В случае возникновения у налогоплательщика затруднений с определением места постановки на учет он, в силу п. 9 ст. 83 НК РФ, вправе обратиться в налоговый орган. Решение будет принято на основе данных, представленных налогоплательщиком.

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