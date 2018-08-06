ПК для бухгалтера: обзор компьютеров для работы

Если представить, что все бухгалтеры мира исчезли в одночасье, то получится почти апокалиптическая картина. Кто начислит зарплату, выставит счета, оплатит заказы, рассчитает налоги, сдаст отчётность? Без бухгалтерии любой бизнес обречён на коллапс. И поэтому компьютеры, неизменные помощники бухгалтерии, должны быть надежными. Кстати, а какой компьютер может считаться таковым?

Бухгалтерам не нужна сумасшедшая производительность и космическая мощь – гораздо важнее комфорт, эргономика и возможность долгие часы проводить перед экраном, не уставая. А ещё важен форм-фактор: для тех, кому нужна мобильность, подойдёт ноутбук, рядовым сотрудникам бухгалтерии привычнее классические десктопы, а если в офисе маловато места, то стоит обратить внимание на компактные моноблоки. Мы выбрали по одному представителю из каждой категории, протестировали и можем с уверенностью сказать: в бухгалтерии будут рады любому из них.

Ультрабук Acer Swift 3

С утра в налоговую, потом в банк, вечером на семинар, и не забыть отправить несколько платежей по дороге – примерно так выглядит обычный день бухгалтера-универсала, который работает в небольшой компании или ведёт сразу несколько клиентов. Ноутбук ему просто необходим, и Swift 3 – идеальный вариант. Он тонкий (всего 18 мм) и лёгкий (всего 1,5 кг), поэтому легко поместится даже в изящный портфель и не оттянет руки к концу дня. О подзарядке беспокоиться не придётся: батарея ноутбука способна поддерживать рабочий режим до 12 часов, которых с лихвой хватит на все дела и ещё немного останется, чтобы посмотреть вечером любимый сериал.

Отличительная черта Swift 3 – корпус из текстурированного алюминия. Он защищает ноутбучную «начинку» при падении и ударах, устойчив к царапинам и потёртостям, на нём не видны отпечатки пальцев, а ещё он очень эффектно выглядит! С работой Swift 3 тоже справляется на «отлично»: система подходит для любых бухгалтерских программ и не тормозит даже в многозадачном режиме.

Десктоп HP ProDesk 400 G4 + монитор Philips 272B7QPJEB

Классическая пара – монитор и системный блок – подойдет сотруднику, который работает только в офисе, без разъездов. Неважно, обслуживает ли он один бухгалтерский участок в большой компании или «везёт» всю бухгалтерию в скромной фирме – возможностей ProDesk 400 G4 хватит для выполнение любых задач. Процессор Intel Core i3, 4 ГБ оперативной памяти и жесткий диск на 500 ГБ разместились в компактном и очень симпатичном корпусе, который к тому же укомплектован клавиатурой и мышью.

Чтобы обеспечить бухгалтерию бесперебойным подключением к интернету, лучше воспользоваться проводным интерфейсом Gigabit Ethernet, ведь всем известно, какими проблемами может обернуться всего одна не вовремя отправленная платёжка или налоговый отчёт.

Монитор Philips 272B7QPJEB – настоящее спасение для усталых бухгалтерских глаз.

Во-первых, у него разрешение QHD (2560×1440 пикселей) – гарантия того, что даже самые мелкие цифры будут отображаться контрастно и чётко.

Во-вторых – диагональ в 27 дюймов, а значит не придётся уменьшать изображение, чтобы уместить его в экран.

В-третьих – подставка Smart Ergo Base, которая позволяет регулировать высоту и наклон монитора, чтобы найти наиболее удобное положение для работы.

В четвёртых – технологии, которые «экономят» зрение: режим LowBlue снижает излучение вредной синей части спектра, а опция FlickerFree – мерцание изображения.

В результате получаем комфортный и эргономичный монитор, за которым можно пережить даже сдачу годовой отчётности – и не превратиться в красноглазое чудовище.

Моноблок Acer Aspire S24

Удачное решение для небольших офисов или тех, кто работает из дома. Компьютер и монитор объединены в одном ультратонком корпусе и занимают минимум места на рабочем столе. Производительность при этом остаётся на уровне полноразмерных десктопов: «на борту» у моноблока мощный процессор Intel Core i7 и 8 ГБ оперативной памяти.

Внешне он тоже выглядит весьма эффектно – матовый черный корпус со вставками цвета «шампань» будет уместно смотреться не только в домашнем офисе, но и на столе главбуха.

Экран Aspire S24 заслуживает отдельного упоминания. Это 23-дюймовая IPS-панель, которая отображает картинку ярко и чётко, будь то бесконечные ряды цифр в 1С, сканы платёжных документов или фотографии с корпоратива. Технологии BlueLightShield и Flickerless снижают нагрузку на зрение: первая корректирует оттенки на экране, снижая излучение синего цвета, а вторая стабилизирует напряжение чтобы картинка не мерцала.

Моноблок обходится минимумом проводов, более того, он даже умеет заряжать гаджеты по фирменной беспроводной технологии Qi! Чтобы вернуть к жизни севший смартфон, нужно просто положить его на подставку – и зарядка начнётся сама собой. А на свободном от проводов столе останется достаточно места, чтобы разложить все необходимые для работы документы.

Главное в работе бухгалтера – это комфорт: люди, которые долгие часы проводят, просматривая колонки цифр на экране, особо чувствительны к качеству изображения. Поэтому на мониторах для бухгалтерии экономить не стоит – усталые сотрудники с красными глазами способны наделать неприятных ошибок в документах.

К производительности бухгалтерских компьютеров требования не такие строгие, хотя слишком снижать планку тоже не стоит. Ну а форм-фактор – это скорее вопрос предпочтений, благо выбор есть: компактный ноутбук, классический десктоп с монитором или стильный моноблок – главное понять, что удобно именно в вашем случае.

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