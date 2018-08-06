Как не дать налоговикам арестовать имущество компании?

Налоговики нередко используют такой инструмент как арест имущества в качестве эффективного способа принуждения налогоплательщика к исполнению своих обязательств. Но такая мера вполне способна парализовать бизнес или даже привести к его краху. Можно ли не дать налоговикам арестовать имущество компании? Если да, то как это сделать?

Характерные черты ареста имущества компании

Аресту имущества налогоплательщиков (включая компании) посвящена

Арест имущества организаций имеет отличительные характерные черты:

1. Аресту подлежит либо все имущество компании вообще, либо только его часть. Главное правило такое: указанная процедура применяется исключительно в отношении такого объема имущества, которого будет достаточно (необходимо) для исполнения обязанности по уплате налога, пеней и штрафов.

2. Для ареста имущества требуется санкция прокурора. Закон дает ему сутки на размышление и изучение представленных органами ФНС материалов, после чего он должен либо санкционировать арест, либо дать мотивированный отказ (Приказ Генпрокуратуры РФ №122 от 22.03.2010 г.).

3. Процедура ареста имущества организации строго определена:

перед ее началом должностные лица обязаны предъявить служебные удостоверения, а также документы-основания ареста с санкцией прокурора;

присутствие понятых – обязательно, присутствие представителя организации – по его желанию, отказать в котором ему не имеют право, при этом всем присутствующим лицам разъясняются их права и обязанности;

при производстве ограничения на пользовании имуществом составляется протокол, а также опись арестовываемого имущества, при этом каждый изымаемый предмет предъявляется понятым и представителю.

4.Место, в котором будет храниться арестованное имущество, изначально определяется в постановлении.

5. Принимать решение об аресте правомочен только руководитель органа ФНС (его заместитель).

6. Как только должник исполнит свои обязательства – арест отменяется.

Каких оснований для такой меры достаточно?

Налоговики смогут инициировать арест имущества компании при наличии следующих обстоятельств:

В положенные сроки организация не исполнила свои налоговые обязательства. Представители ФНС полагают, что компания собирается предпринять меры для сокрытия своего имущества. При этом отсутствие доказательств, подкрепляющих данные подозрения, может стать поводом для отмены наложенного ограничения (Постановление 11-го ААС от 08.08.2012 г. по делу № А55-9647/2012).

Обратите внимание: ч.1 ст. 77 НК РФ сформулирована таким образом, что между вышеназванными основаниями стоит союз «и». Это означает, для ареста имущества налогоплательщика (в том числе и организации) должно быть одновременное наличие сразу обоих этих условий. В противном случае наложенное ограничение может быть признано недействительным (Постановление ФАС УО от 02.07.2009 г. № Ф09-4454/09-С2).

Еще одни обязательные условия для ареста имущества компании:

Аресту ареста должно предшествовать решение органов ФНС о взыскании недоимок за счет денежных средств, находящихся на расчетных счетах фирмы в банках и за счет ее электронных денег. На этих счетах денег у организации нет совсем или их недостаточно для обеспечения исполнения налоговых обязательств, либо налоговикам неизвестно о счетах такого налогоплательщика.

Условия должны соблюдаться одновременно.

Как избежать ареста?

Если говорить точнее, избежать ареста при наличии у налоговиков на то достаточных оснований трудно. Но вполне реально отменить его. Для этого законом предусмотрено несколько способов.

Временное ограничение права собственности снимается, когда:

Долги и недоимки по налогам погашены. Суд признает компанию-должника банкротом и открывает конкурсное производство (ч. 1 ст. 126 ФЗ №127 «О банкротстве»). Арест на это же имущество наложен приставами. В этом случае их решение перед налоговиками находится в приоритете (п.2.1.1 Соглашения ФССП и ФНС России «О порядке взаимодействия территориальных органов…»). Органы ФНС и компания-должник заключили договор о залоге. Причем в качестве такового может выступать тоже самое имущество, которое было арестовано. Но в данном случае им уже можно пользоваться, чего нельзя делать при аресте. Принимать решение о возможности замены ареста залогом- право, а не обязанность налоговиков. Наложенный органами ФНС арест обжалован в судебном порядке. Об этом более подробно будет описано ниже.

Как добиться снятия ограничения через суд?

Достаточно указать на ошибки, допущенные при реализации этой процедуры налоговиками. Конечно, не все они станут основанием для отмены ареста. Назовем наиболее «перспективные».

В решении о наложении ареста обозначено только одно основание вместо двух. Об обязательности одновременного и наличия, и указания налоговиками двух факторов было рассказано выше. Арест имущества не должен привести к парализации деятельности компании, т.к. в конечном итоге нарушается право его работников на труд и получение зарплаты (Письмо Генпрокуратуры РФ №40-09-2017 от 06.07.2017 г.) Не все арестованное имущество указанно в постановлении. Нет отметки о виде ареста (полный он или частичный). Нарушена процедура производства временного ограничения пользования (нет понятых, налоговики не предъявили служебные удостоверения, протокол составлен с нарушениями и т.п.). Арестованное имущество (его общая оценочная стоимость) превышает размер невыполненных налоговых обязательств — налоговых соборов и пени вместе взятых (Постановление ФАС Уральского округа от 06.12.2014 г. №Ф09-5133/04АК).

Как видно, при грамотном подходе добиться решения о наложении ареста вполне реально.

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