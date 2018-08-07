Как нанять на работу иностранца

В России сотни тысяч, если не миллионы гастарбайтеров. К ним относятся как вахтовики из Молдавии, так и работающие на постоянной основе дворниками во многих российских городах таджики. На самом деле практически у любого российского работодателя может возникнуть необходимость оформления на работу иностранца.

Единого свода правил нет

Многие компании, столкнувшись со сложностями официального оформления на работу гражданина другой страны, отказываются от этой идеи. Да, порядок найма на работу иностранца сложнее, чем оформление по Трудовому кодексу российского гражданина. Но при этом требования этого регламента можно соблюсти – в нем много сложностей, но все же нет невыполнимых требований. Вопрос лишь в том, нужен ли вам иностранный работник, если за его работу в вашей компании приходится платить дополнительные деньги государству? Может, проще поднять зарплату россиянину? Ответ – за вами.

Попытаемся разобраться, как в 2018 году осуществляется прием на работу иностранных граждан.

Пока в России не принят отдельный свод законов, который объединил бы весь перечень правил, регламентирующих труд в России иностранных граждан. Хотя Госдума уже несколько лет собирается ввести единый миграционный кодекс, который будет описывать, в том числе, и порядок оформления трудовых отношений с приезжающими к нам иностранцами, которые хотят трудиться на территории России.

Сейчас правила трудоустройства иностранцев разбросаны по разным законодательным актам. Это, в первую очередь, Трудовой кодекс, Налоговый кодекс, Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), а также отдельные приказы Главного управления по вопросам миграции МВД России – бывшей Федеральной миграционной службы. Кроме того, нужно соблюдать положения других законов - например, о миграционном учете, о правовом положении иностранцев и другие.

В России к иностранцам относятся две категории граждан. Это граждане других государств, то есть лица, которые имеют доказательство гражданства иной державы, и лица без гражданства. Последних больше всего в России было после распада Советского Союза, в 90-е годы прошлого века. Чаще всего это были этнические русские, проживавшие ранее в республиках Срдней Азии, Кавказа и Прибалтике, и вынужденные сорваться с родных мест после того, как эти республики вышли из состава СССР.

На первый-второй – рассчитайсь!

Все прибывающие в Россию иностранцы подразделяются:

на лиц, проживающих в России постоянно. Так уж сложились обстоятельства, что человек живет в России, но паспорт ему все же выдан в другой стране. Эти люди, к правило, имеют вид на жительство – ВНЖ.

на лиц, проживающих в Российской Федерации на временной основе и имеющих в паспорте – или удостоверении личности - отметку, разрешающую временное проживание. Увы, это, как привило, вынужденные переселенцы.

на лиц, пребывающих в России на временной основе (имеющих визу или миграционную карту, но не ВНЖ либо разрешение на временное проживание). Это – чистые иностранцы.

Иностранный гражданин, решивший работать в России, должен предъявить работодателю и миграционным органам следующие документы:

персональное разрешение на трудоустройство - или патент для мигрантов

удостоверение личности (паспорт), которое должно быть заверено у нотариуса, так как выдано оно на языке страны гражданства. То есть, написано не по–русски.

документ, подтверждающий пребывание в государстве на законных основаниях. Это справки о пересечении границы и документы о регистрации.

трудовую книжку. Если трудовой книжки нет, то ее обязан завести наниматель.

свидетельство фонда пенсионного страхования (ПФР) - СНИЛС. Если иммигрант трудоустраивается впервые, документ оформляет работодатель. СНИЛС оформляется в отделениях Пенсионного фонда России или в офисах «Мои документы».

диплом об образовании или иное подтверждение требуемой квалификации (при необходимости). Например, диплом об окончании колледжа.

медицинский полис – или договор о медицинском страховании.

Все документы, составленные на иностранном языке, в обязательном порядке должны быть переведены на русский язык.

Управляющий партнер компании BMS Law Firm Алим Бишенов так прокомментировал порядок найма на работу иностранного гражданина в России. После того, как человек приезжает в Россию, он обязан сообщить об этом факте в Управление МВД по вопросам миграции.

Иностранный гражданин может легально трудоустроиться в России двумя способами: получить разрешение на работу или оформить патент.

Гражданам из стран, с которыми установлен безвизовый режим, достаточно получить патент, другие же должны получить разрешение на работу, отмечает директор департамента по работе с персоналом и организационному развитию группы компаний «Деловой профиль» Ольга Ларионова. По ее словам, иностранные граждане, временно пребывающие на территории России без визы, принимаются на работу на основании патента. Если гражданин находится в стране на основании визы, юридическому лицу будет необходимо получить разрешение на привлечение таких работников.

А вот для граждан стран, входящих в Евразийский экономический союз - ЕЭС, не требуется никаких разрешительных документов, что существенно облегчает процесс их трудоустройства.

Подводные камни патента

Основной проблемой граждан Таджикистана, решивших устроиться на работу в России, может быть процедура получения патента, говорит Ольга Ларионова.

Патент выдают миграционные органы. Если гражданин въехал в Россию без визы или при въезде указал своей целью трудоустройство, то он должен самостоятельно обратиться за этим документом. Если работодатель готов сделать это сам, за своего будущего работника, то оформлением патента будет занято юридическое лицо. Патент выдается в отделениях Главного управления по вопросам миграции МВД России (бывшей ФМС) и действует для найма на работу к физическому лицу, ИП или большой организации. Срок действия этого документа от 30 дней до 1 года.

Для оформления патента иммигрант приносит:

заявление с просьбой предоставить патент. Оно оформляется на официальном бланке;

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

миграционную карту с визой (при наличии);

индивидуальный налоговый номер – ИНН;

цветную фотографию формата 30×40 мм;

полис медицинского страхования либо соглашение с организацией о предоставлении платных медицинских услуг;

медицинские справки: справку об отсутствии ВИЧ-инфицирования и прочих опасных заболеваний, и справку об отсутствии алкогольной и наркотической зависимости;

копию платежного поручения о перечислении госпошлины.

Что учитывать иностранцу и его работодателю при оформлении патента?

Во-первых, патент выдается миграционной службой, которая находится в административном центре субъекта России. И если иностранец будет работать на периферии, то ему нужно рассчитывать на неоднократное посещение регионального центра, говорит Ларионова.

Во-вторых, необходимо подтвердить знание языка и российской истории, а соответственно требуется посещать специальные курсы и сдать экзамен, который зачастую сложен даже для носителей языка. Сдача такого экзамена формирует устойчивую базу для коррупции.

В-третьих, необходимо пройти медицинское обследование и приобрести полис добровольного медицинского страхования, что приводит к дополнительным издержкам иностранца.

Патент по своей сути является авансовым платежом по НДФЛ, и трудовой мигрант, пока не нашедший себе работу, должен его ежемесячно оплачивать из собственных средств, поясняет Ларионова.

Кроме того, регионы самостоятельно устанавливают квоты по выдаче патентов, регулируют размер его стоимости. Поэтому привлекательность городов России для трудовых мигрантов существенно различается: патент на работу в Москве или Санкт-Петербурге получить намного сложнее, чем в любом другом городе России.

Таким образом, сложность получения и дороговизна патента, наряду с ужесточением контроля со стороны паспортно-визовых служб, делают российский рынок все менее привлекательным для трудовых мигрантов из Таджикистана, Узбекистана, Украины, Азербайджана. Поэтому граждане этих стран ищут работу в других европейских или азиатских странах, уверена Ларионова. А, по оценкам специалистов, в России около 30% мигрантов сегодня работают нелегально.

Алим Бишенов отмечает, что уплата налогов зависит от статуса иностранного гражданина. Зарплата постоянно и временно проживающих иностранных граждан облагается взносами на пенсионное, медицинское и социальное страхование - в общем порядке, то есть, как и для российских граждан. На временно пребывающих в России граждан взимаются только взносы на пенсионное страхование и на временную нетрудоспособность. На граждан Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии, работающих в России по так называемой упрощенной схеме, также отчисляются взносы на медицинское страхование.

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