«Детские» ошибки, которые покажут, что ИП специально создан для дружественной ООО

Представьте ситуацию. Компания, «классика», НДС и все дела. Потому что, так удобно. Или неудобно… Что-то закупает-производит-продает. Решили оптимизировать бизнес. Появился ИП (УСН), который занимается исключительно производством. Или продажей. Или закупкой. Или управлением-бухгалтерией-маркетингом. Или несколько ИП. Вроде бы, все сделали: бумажки оформлены, как подобает, работа кипит, и копейка экономится. Но только самостоятельность профукали…

Я уверена, что вы знаете, как стать самостоятельным и независимым… Что называется, сжечь все мосты с вашей дружественной компанией. Ну, почти сжечь: сделать их невидимыми для определенного круга лиц. Как бы дружить на расстоянии… Но вернемся к теме.

Итак, как все-таки профукать самостоятельность? Советы, основанные на реальных событиях, из Постановления АС Волго-Вятского округа от 29.06.2018 года по делу №А29-52/2016.

Работайте по одному адресу, в одном помещении без разграничений и перегородок, под одной вывеской. А еще имейте общий телефон, сайт и IP-адрес;

Пользуйтесь одним кассовым аппаратом, банковским терминалом, оборудованием. Не покупайте лишнюю технику, ведь одного станка на двоих за горло;

Отбросьте нехорошие мысли про аренду – это экономически нецелесообразная трата;

Храните и свои, и чужие документы в одном месте. Желательно в одном шкафу, на одной полке, в одной стопочке и вперемешку;

Ставьте одну печать и на своих, и на чужих документах. И расписывайтесь одинаково, а лучше доверьте это ответственное дело специальному сотруднику. Поверьте, он сможет делать писульки на бумажках и вам, и «соседу»;

Ведите одну «1С»: и для себя, и для него. Зачем распыляться на отдельного бухгалтера и программу, когда можно сэкономить?

Доверьте налоговые полномочия одному лицу. Например, выпишите доверенность на главбуха ООО представлять налоговые интересы ИП. А почему бы и нет?

Не забывайте про работников. Пусть они по бумагам и разделены на ООО и ИП, но трудятся как пчелки, сообща, во благо общего дела. Ведь это гораздо эффективнее. Они помогают и выручают друг друга. И не вздумайте тратиться на разную униформу и бейджики. Вбейте в голову всем-всем-всем работникам одну важную мысль: «Мы работаем в одной компании». Это повысит командный дух;

Ни в коем случае не меняйте контрагентов, ведь вы же им доверяете. Не привлекайте новых, а вдруг обманут? И покупателей не посвящайте в ваши заморочки с разделением на ИП и ООО. Зачем их светлые умы забивать ненужной информацией? Кстати, прайс-листы с ценами не переделывайте: будьте постоянны во всем.

В общем ничего не меняйте. Работайте, как раньше: до разделения на ООО и ИП.

Следуя этим простым правилам, вы быстренько угодите в распростертые объятия сотрудников фискальной службы. Ведь это «единый хозяйствующий субъект и схема дробления».

А теперь о самостоятельности серьезно: как ее доказать, и что предусмотреть? Как быть самостоятельным настолько, чтобы у инспектора в голове даже мысль не проскользнула: «Ну, есть у них что-то общее. Такое общее, что можно объединить»…

Юлия Баранова, юрист и налоговый консультант «Туров и партнеры»:

Очень показательный и примечательный прецедент. В этом деле можно найти ряд «детских» ошибок, которые повлекли признание самостоятельности ИП фиктивной. Если хотите узнать, как делать не нужно, подробнее изучите данное дело.

Не забывайте об обязательных требованиях, которые предъявляются к самостоятельному хозяйствующему субъекту и его деятельности, о которых упоминал еще Пленум ВАС в своем Постановлении от 12 октября 2006г. №53: «2. Налоговая выгода не может быть признана обоснованной, если получена налогоплательщиком вне связи с осуществлением реальной предпринимательской или иной экономической деятельности.

< >О необоснованности налоговой выгоды могут также свидетельствовать подтвержденные доказательствами доводы налогового органа о наличии следующих обстоятельств:

невозможность реального осуществления налогоплательщиком указанных операций с учетом времени, места нахождения имущества или объема материальных ресурсов, экономически необходимых для производства товаров, выполнения работ или оказания услуг;

отсутствие необходимых условий для достижения результатов соответствующей экономической деятельности в силу отсутствия управленческого или технического персонала, основных средств, производственных активов, складских помещений, транспортных средств;

учет для целей налогообложения только тех хозяйственных операций, которые непосредственно связаны с возникновением налоговой выгоды, если для данного вида деятельности также требуется совершение и учет иных хозяйственных операций;

совершение операций с товаром, который не производился или не мог быть произведен в объеме, указанном налогоплательщиком в документах бухгалтерского учета.

Судам необходимо иметь в виду, что следующие обстоятельства сами по себе не могут служить основанием для признания налоговой выгоды необоснованной:

создание организации незадолго до совершения хозяйственной операции;

взаимозависимость участников сделок; неритмичный характер хозяйственных операций;

нарушение налогового законодательства в прошлом; разовый характер операции;

осуществление операции не по месту нахождения налогоплательщика;

осуществление расчетов с использованием одного банка; осуществление транзитных платежей между участниками взаимосвязанных хозяйственных операций; использование посредников при осуществлении хозяйственных операций.

Чтобы не быть обвиненными в получении необоснованной налоговой выгоды и искусственном дроблении бизнеса необходимо соответствовать следующим требованиям, которые подтвердят вашу самостоятельность и добросовестность:

Лицо должно иметь помещение в аренде или собственности, где оно ведет свою деятельность, направленную на извлечение прибыли.

Исключение могут составлять лица (например, ИП), работающие в одиночку, которым в силу того бизнеса, которым они занимаются, помещение не нужно;

Иметь в штате персонал в количестве, достаточном для производства заявленного объема товаров и услуг;

Иметь на балансе лица станки и оборудование, необходимые для заявленного производства продукции и/или услуг;

Иметь в собственности необходимую мебель, оргтехнику, без которой в наше время не обходиться ни одна компания;

Извлекать прибыль.

В Уставе любого ООО на первой странице вы увидите: «Общество создано в целях извлечения прибыли»;Необходимо подтверждать факты хозяйственной жизни необходимым документооборотом;Самостоятельно или с привлечением обслуживающих организаций вести бухгалтерский и налоговый учет;Использовать в своей деятельности собственный сайт, номер телефона и IP-адреса.Данный список можно значительно расширить. В нем перечислены основные требования к самостоятельному и добросовестному лицу.

Но, следует помнить главное: вы должны осуществлять реальную деятельность!

Если вы даже создадите фиктивное соответствие признакам добросовестного лица, без ведения реальной экономической деятельности, вы рискуете проиграть столкновение с фискальными органами, а после него и суд.

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