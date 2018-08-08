Иностранный бизнес: четыре способа работать в России

Рекомендации юриста.

Россия желает быть открытой для иностранных инвестиций. Она стремится создавать благоприятные условия для иностранного бизнеса, в том числе понятные и удобные условия по открытию и началу ведения бизнеса. Любому инвестору, который решил работать на территории РФ, предстоит принять решение: какой из четырех существующих способов ведения бизнеса ему подходит:

открыть российское юридическое лицо, купить долю в уже работающем российском предприятии, открыть филиал или представительство иностранного юридического лица, работать с дистрибьюторами.

Проанализируем эти варианты подробнее и оценим условия и возможности, которые существуют для иностранного инвестора.

1. Открытие компании

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) и акционерное общество (АО) – организационно-правовые формы юридического лица, которую ведут свою деятельность по собственному уставу. Многие моменты, связанные с регистрацией ООО и АО, одинаковы. Поэтому рассмотрим условия, сроки и стоимость открытия общества на примере ООО, как наиболее распространенной формы ведения бизнеса в России. ООО отвечает самостоятельно по своим обязательствам, имеет отдельный баланс и самостоятельно ведёт бухгалтерскую отчётность. Схема функционирования ООО во многом будет знакома и понятна иностранному инвестору.

Преимущества: Участник общества не отвечает по долгам всего общества – его ответственность ограничена размером его доли как участника. ООО имеет возможность применять упрощённую систему налогообложения (УСН), которая выгодна малому и среднему бизнесу, так как государство предусмотрело для такого типа организации льготный режим налогообложения. Для открытия ООО иностранный гражданин или иностранное юридическое лицо может быть 100% участником, т.е. единоличным собственником.

При создании ООО «с нуля» иностранный учредитель может быть уверен, что развитие и деловая репутация общества будет всецело зависеть именно от него.

Условия: Для открытия нужен юридический адрес, уставный капитал (не менее 10 тыс. рублей), а также генеральный директор и главный бухгалтер.

Иностранный гражданин, собирающийся стать учредителем ООО, должен законно пребывать на российской территории, т.е. должен обладать деловой визой, разрешением на проживание или видом на жительство.

Процедура открытия занимает 5 рабочих дней с момента подачи документов до получения свидетельства. В расходы (в среднем 10-15 тысяч рублей) включаются затраты на перевод, заверение и пересылку документов, а также госпошлина 4 тыс. рублей.

Если одним из учредителей ООО является иностранная компания, то дополнительно понадобится предоставить легализованные документы из страны инкорпорации, содержащие основную информацию о компании. Документы должны быть переведены на русский язык и заверены российским нотариусом.

Нюансы: иностранному гражданину, если он планирует занимать какую-либо должность в ООО, необходимо разрешение на работу. Получение такого разрешения в общем порядке является продолжительным по времени: вначале требуется оформление квоты и/или разрешение на привлечение иностранной рабочей силы, после чего можно подать заявление на разрешение на работу, его можно получить через 30 календарных дней с момента подачи документов. Однако эти сроки и условия не распространяются на высококвалифицированных специалистов, получающих не менее 167 тыс. рублей в месяц до налогообложения. При найме такого специалиста также не потребуется получать разрешение на привлечение иностранной рабочей силы, размещать вакансию в Центре занятости, предоставлять документ, подтверждающий владение русским языком, и медицинские сертификаты.

Оптимальным юридическим решением для ускорения регистрации ООО является назначение гражданина РФ генеральным директором, который может быть заменён иностранным гражданином после получения им всех разрешительных документов.

2. Открытие СП (совместного предприятия)/ввод нового участника в общество

Открытие СП предполагает создание нового общества при участии в уставном капитале российского физического или юридического лица. Кроме того, иностранный инвестор может приобрести долю в уставном капитале российского общества или стать новым участником этого общества через увеличение уставного капитала.

Преимущества: российский партнёр осведомлён о ситуации на рынке, ориентируется в законодательстве и обладает нужными знаниями, контактами в отрасли для уверенного старта нового СП. Со своей стороны, иностранный учредитель может, к примеру, обеспечить ввоз промышленного оборудования, аналоги которого не производятся в России. В соответствии с пп. 7 п.1 ст. 150 НК РФ такое оборудование освобождается от налога на ввоз.

Условия: процедура и расходы аналогичны тем, которые применимы при открытии ООО, если совместное предприятие учреждается российским и иностранным учредителями. В случае, если иностранный инвестор покупает долю в уже действующей российской компании или становится новым участником этой компании путём увеличения уставного капитала, то регистрация изменений занимает 7 рабочих дней, при этом заверение документов у нотариуса, как правило, обходится в сумму около 15-17 тысяч рублей. Кроме того, в случае с увеличением уставного капитала также оплачивается госпошлина 800 рублей. Дополнительно потребуются затраты на перевод, заверение и пересылку документов.

Пример: датская компания «Пиндструп Мосебруг», производитель субстратов (торфяной продукции для сельского хозяйства), ведет дела в России с 2013 года. Датчане приобрели российскую компанию, которая производила торфяную продукцию для тепличных комбинатов, сельскохозяйственных предприятий открытого грунта, ландшафтного озеленения и т.п. Опыт работы российской компании позволил «Пиндструп» быстрее приспособиться к местному рынку, что способствовало существенному росту бизнеса в России.

3. Открытие филиала или представительства

Филиал и представительство иностранной компании – обособленные подразделения, действующие по указанию головной компании и выполняющие все или часть её функций. Подразделения полностью подчиняются учредившей их компании, по обязательствам отвечает головная компания.

В чем отличие филиала от представительства?

Представительство наделяется минимальным объемом полномочий и не вправе вести предпринимательскую деятельность (ч. 1, 3 ст. 55 ГК РФ). Оно может заниматься только маркетингом и рекламной деятельностью, вести поиск потенциальных партнеров, заключать контракты, разрешать конфликтные ситуаций и пр. Филиал может полноценно осуществлять ту же хозяйственную деятельность, что и головная иностранная компания (ч. 2 ст. 55 ГК РФ), т.е. функционал филиалов в принципе такой же, как и у российских компаний.

Преимущества работы через филиал и представительство в России:

Филиалы и представительства могут открывать и закрывать счета в российских и зарубежных банках, заключать сделки, подписывать договоры. Филиалы и представительства управляются назначаемыми главами/директорами этих обособленных подразделений. Вести бухгалтерскую отчётность одного или нескольких подразделений и сдавать документы в налоговую службу может головная компания, каждый филиал/представительство в отдельности или один из них. При открытии филиала или представительства иностранная компания будет считаться нерезидентом, и её налогообложение будет регулироваться двусторонним соглашением об избежании двойного налогообложения, если такое заключено между странами. При аренде офиса филиалом/представительством в России в арендную плату, в соответствии с НК РФ, не включается НДС. Материальное обеспечение филиалов и представительств осуществляется за счёт имущества и активов головной компании. «Перемещения» такого имущества и активов между головной компанией и филиалами/представительствами происходят внутри самой компании, что гораздо проще, чем, например, в случае с передачей имущества иностранной компании дочерней компании в РФ. Это относится, в том числе и к банковским переводам. Таким образом, иностранная компания сможет более оперативно переводить средства на расходы, связанные с деятельностью в России.

Условия: Для начала работы в России филиалы и представительства проходят процедуру аккредитации, которая длится 25-30 рабочих дней и потребует оплаты госпошлины 120 тыс. рублей.

Филиалы и представительства по существу являются формой присутствия на российском рынке, популярной у среднего и крупного иностранного бизнеса. Обращаясь в эти филиалы и представительства, российские клиенты понимают, что обращаются к представителям известного бренда, чья репутация и надёжность общеизвестны. Для иностранной компании наличие филиала/представительства в России однозначно повышает оперативность при взаимодействии с российскими и иностранными клиентами, работающим в РФ.

Пример: британская компания «Форвард 3Д Лимитед» работает в сфере рекламы и маркетинга. Компания решила сотрудничать с Google и Яндекс в России. Для этих целей был открыт филиал в Москве, и сотрудники, работавшие ранее по российскому направлению в головном офисе в Лондоне, стали на постоянной основе работать в России. Основная работа московского офиса связана с организацией рекламных кампаний в российских социальных сетях, а также российских сегментах международных социальных сетей. Эти процессы напрямую связаны с выявлением общественного мнения для формирования эффективной рекламной стратегии. Наличие филиала «Форвард 3Д Лимитед» в России позволяет осуществлять все эти процессы и взаимодействовать с контрагентами в нашей стране более оперативно. Кроме того, платежи с расчётного счёта филиала в российском банке проходят гораздо быстрее, чем платежи со счёта головной компании.

4. Работа через дистрибьюторов

Работа с дистрибьюторами – оптимальный, экономически целесообразный вариант для иностранных предприятий малого бизнеса. На этом этапе у компании еще нет в России штатных сотрудников и надежных механизмов сбыта продукции. Поэтому иностранная компания обращается к дистрибьюторам, заключает с ними договоры поставки. Компания продаёт свою продукцию дистрибьютору, который затем осуществляет её сбыт на территории России.

Условия: Эта форма работы не требует открытия отдельного юрлица на территории России. Нужен надежный дистрибьютор и юридически грамотный договор поставки, которым стороны будут руководствоваться при своем сотрудничестве. При этом нужно учитывать, что клиентская база не является постоянной, так как дистрибьютор может принять решение о сотрудничестве с другими компаниями, и иностранным инвесторам может понадобиться искать другой выход на российский рынок.

Итак, мы рассмотрели основные формы выхода иностранного бизнеса на российский рынок.

Выбор способа работы зависит от размера бизнеса, намеченных целей, специфики продукции и др. На практике, малый бизнес обычно выбирает для себя работу в России через дистрибьюторов. Средний и крупный бизнес выбирает создание ООО или открытие филиала/ представительства. В мировой практике также используются эти формы ведения бизнеса, поэтому в России для иностранцев правила игры будут понятны.

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