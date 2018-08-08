Как уволить сотрудника за 10 минут

Аноним

у меня вопрос крамольный, а что вообще незаконного в дроблении бизнеса с целью уменьшения налогов... «Детские» ошибки, которые покажут, что ИП специально создан для дружественного ООО

Аноним

посмотрела, действительно нет, извиняюсь.У меня вот завод, производство и реализация ГП юр.лицам ... Отправляя в магазин подотчетника, дайте ему с собой ККТ

Над.К Ну, заставлять работников оформляться как ИП их что-то ведь заставляет? Выгода для работод... ФНС раскрывает секреты налога для самозанятых

Аноним

Статьей 1.1 Федерального закона N 54-ФЗ установлены основные понятия, в том числе:... Отправляя в магазин подотчетника, дайте ему с собой ККТ

buhy Аноним, Вы писали:Сергей Секачев, Могу ли я в суде добиться чтобы ПФ засчитал учебу в институте в... Из-за чего ПФР может «выкинуть» стаж при оформлении пенсии

buhy Сергею Секачеву.Для начала получите мотивированный отказ от ПФР о причине непринятия этого стажа.... Из-за чего ПФР может «выкинуть» стаж при оформлении пенсии

Аноним

А как быть компаниям, у которых есть Договор о передаче полномочий Управляющей компании? На кого ... В РСВ включается раздел 3, даже если это «нулевка» и организация некоммерческая

Аноним

Ха, ха!!! У моей подруги выгребли из магазина трусы с лифчиками за долг. А вы говорите: чайники... Как с вас насильно соберут налоговые долги: на что идут приставы

buhy Мне приходилось сталкиваться с отказом ПФР в стажа.Связано это было с тем,что на титульном листе ... Из-за чего ПФР может «выкинуть» стаж при оформлении пенсии

Аноним

Не могут они блокировать счета у физиков. Налоговики получили новые права по блокировке счетов граждан

Аноним

Мне нравится Ответить#23 Аноним 7 часов назад, Рязань ОТличный показатель чем занимаются ор... РКН увидел на форуме «Клерка» экстремизм. В анекдоте...

Аноним

Просто супер! Ясно и просто! Спасибо! Смена фамилии сотрудницы: заявление, приказ и запись в трудовой книжке

saigak Елена_N, Вы писали: И я правильно поняла, что теперь и по встречкам можно не дублировать уже... Срок представления документов по «встречке» увеличен в два раза

Аноним

Аноним, Вы писали:неужели никто не видит издевательств над населением?все молчат? все видят... «Ночной бухгалтер». Насколько обеднеем из-за нового НДС. Новый маразм про ККТ

Аноним

Женщинам надо выходить в 40 лет, а мужчинам в 45. Точно! Учитывая тот факт, что 1 доллар = ... ЦИК РФ решил одобрить вопросы, предложенные на пенсионный референдум

Аноним

Предлагаю текст для референдума: "Если кто либо выскажется за поднятие пенсионного возраста, того... ЦИК РФ решил одобрить вопросы, предложенные на пенсионный референдум

Аноним

Общего между бухгалтерией и авиацией, это вот этот очкастый Плей-бой. Что общего между авиацией и бухгалтерией?

Zveruga Идея власти понятна, как можно больше легализовать всю серую экономику и низкий налог для самозан... ФНС раскрывает секреты налога для самозанятых

zaratushtra Круто, нам бы с первичными обрезанными данными разобраться. Но им там с Луны виднее как лучше Обновлены форматы фискальных кассовых чеков

zaratushtra В регионах давно уже как "неофициальная" 6-ти дневка с 9-ти часовым рабочим днем, по табелю понят... Пятницу предлагают сделать выходным днем, чтобы побороть одиночество и трудоголизм

Zveruga Над.К, Вы писали: То есть нерадивые работодатели и впредь будут намеренно заставлять работников с... ФНС раскрывает секреты налога для самозанятых

Аноним

Хорошая картинка. Дети начали понимать, что прививки, это Гадость. «Детские» ошибки, которые покажут, что ИП специально создан для дружественного ООО

Аноним

Аноним, Аноним только что, Москва Аноним, Вы писали: "Нам солнца не надо - нам партиИ свети... Россияне повременят с покупками. Состояние экономики не вызывает у них оптимизма

Аноним

Аноним, Вы писали:"Нам солнца не надо - нам партиИ светит.Нам хлеба не надо - работы давай". ... Россияне повременят с покупками. Состояние экономики не вызывает у них оптимизма

Аноним

Если будет референдум по пенс.возрасту - нам тогда точно кранты! Результат нарисуют опять 7... «Ночной бухгалтер». Позитивные новости про налоговые проверки, НДФЛ и пенсионную реформу

Аноним

Аноним, Вы писали:С.В только что, Волгоград Скоро, видимо, вопрос "а помните, как было в СССР бы... РКН увидел на форуме «Клерка» экстремизм. В анекдоте...

Аноним

Галина1977, Вы писали:А я то думаю, почему они мне уже второй месяц как пошёл, не отвечают на жал... РКН увидел на форуме «Клерка» экстремизм. В анекдоте...

Аноним

Пусть историю СССР объявят экстремизмом и начнут сажать школьных учителей за ее преподавание в шк... РКН увидел на форуме «Клерка» экстремизм. В анекдоте...