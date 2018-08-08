Клерк.Ру
Статьи для бухгалтера

Как уволить сотрудника за 10 минут

На Youtube-канале «Руки Брюки» разместили обучающее видео.

Создатели ролика предупреждают: осторожно, в ролике есть элементы манипуляций и психологического давления, искажение положений ТК, сознательное использование неготовности сотрудника к переговорам, отвлекающая риторика и прочие штуки на грани фола.

Подписывайтесь на главное от «Клерка» на Яндекс.Дзен. Самый умиротворяющий бухгалтерский сервис.

Читайте ещё
Все в рубрике Трудовые отношения
Мнения
Написать свое мнение
1 мнение
Люди которым это нравится

Посетить семинар по теме «Трудовые отношения»

Все семинары по теме Трудовые отношения