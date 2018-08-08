Как уволить сотрудника за 10 минут

у меня вопрос крамольный, а что вообще незаконного в дроблении бизнеса с целью уменьшения налогов...
buhy, Вы писали:Аноним, Вы писали: По учебе в институте на дневном отделении считается...
посмотрела, действительно нет, извиняюсь.У меня вот завод, производство и реализация ГП юр.лицам ...
Ну, заставлять работников оформляться как ИП их что-то ведь заставляет? Выгода для работод...
Статьей 1.1 Федерального закона N 54-ФЗ установлены основные понятия, Вы цитируете старую р...
Статьей 1.1 Федерального закона N 54-ФЗ установлены основные понятия, в том числе:...
Аноним, Вы писали:Сергей Секачев, Могу ли я в суде добиться чтобы ПФ засчитал учебу в институте в...
Круто сделано, как настоящее кино.
Сергею Секачеву.Для начала получите мотивированный отказ от ПФР о причине непринятия этого стажа....
А как быть компаниям, у которых есть Договор о передаче полномочий Управляющей компании? На кого ...
Ха, ха!!! У моей подруги выгребли из магазина трусы с лифчиками за долг. А вы говорите: чайники...
Мне приходилось сталкиваться с отказом ПФР в стажа.Связано это было с тем,что на титульном листе ...
Не могут они блокировать счета у физиков.
Мне нравится Ответить#23 Аноним
7 часов назад, Рязань
ОТличный показатель чем занимаются ор...
Просто супер! Ясно и просто! Спасибо!
Елена_N, Вы писали: И я правильно поняла, что теперь и по встречкам можно не дублировать уже...
Аноним, Вы писали:неужели никто не видит издевательств над населением?все молчат? все видят...
Женщинам надо выходить в 40 лет, а мужчинам в 45. Точно! Учитывая тот факт, что 1 доллар = ...
Предлагаю текст для референдума:
"Если кто либо выскажется за поднятие пенсионного возраста, того...
Вопрос: а мы все стали такие пассивные (не голосуем), т.к. наплевать и пусть другой? или что не в...
Бланк есть в 1С бухгалтерии
Общего между бухгалтерией и авиацией, это вот этот очкастый Плей-бой.
Идея власти понятна, как можно больше легализовать всю серую экономику и низкий налог для самозан...
Круто, нам бы с первичными обрезанными данными разобраться. Но им там с Луны виднее как лучше
В регионах давно уже как "неофициальная" 6-ти дневка с 9-ти часовым рабочим днем, по табелю понят...
Над.К, Вы писали: То есть нерадивые работодатели и впредь будут намеренно заставлять работников с...
Хорошая картинка. Дети начали понимать, что прививки, это Гадость.
Аноним, Аноним
только что, Москва
Аноним, Вы писали:
"Нам солнца не надо - нам партиИ свети...
Аноним, Вы писали:"Нам солнца не надо - нам партиИ светит.Нам хлеба не надо - работы давай". ...
Если будет референдум по пенс.возрасту - нам тогда точно кранты! Результат нарисуют опять 7...
Аноним, Вы писали:С.В
только что, Волгоград
Скоро, видимо, вопрос "а помните, как было в СССР бы...
yante, ждём продолжения истории.
Галина1977, Вы писали:А я то думаю, почему они мне уже второй месяц как пошёл, не отвечают на жал...
Пусть историю СССР объявят экстремизмом и начнут сажать школьных учителей за ее преподавание в шк...
"По итогам июня, согласно данным Росстата, реальная заработная плата в России выросла на 7,...
Иезуитский закон... Ладно, приняли, но ведь можно формулировать таким образом, чтобы у людей мозг...