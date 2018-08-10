Вдруг вы контролируете иностранные организации? Помните о последствиях

Налогоплательщики, признаваемые налоговыми резидентами РФ и являющиеся контролирующими лицами иных организаций, должны уведомлять налоговый орган о своем участии в иностранных организациях и о контролируемых иностранных компаниях. Перечислим случаи, когда участник возлагает ответственность по предоставлению уведомления в налоговый орган:

физическое или юридическое лицо, доля участия которого в организации составляет более 25%;

физическое или юридическое лицо, доля участия составляет более 10% (для физических лиц — доля совместно с супругами).

Закон не ограничивает понятие «контроль» лишь определенной долей участия в компании. Контролирующим будет признаваться лицо, которое хотя и не имеет, но при этом оказывает или имеет возможность оказывать влияние на решения по распределению полученной компанией прибыли.

Пример

Резидент РФ одновременно являлся учредителем и руководителем белорусской компании «Сапфир». Он не подал уведомление в налоговый орган о контролируемых сделках. Хотя должен был, так как имел статус участника контролируемой иностранной организации (п.1 ст.25.13 НК РФ). Забыл, что такого?

Помимо привлечения его к административной ответственности (ст.15.6 КоАП РФ, где сумма штрафа составит от 300 до 500 руб.) инспекция привлекла его по п.1 ст.129.6НК РФ, где сумма штрафа составляет 100 000 руб. по каждой контролируемой иностранной организации.

Все попытки уйти от налоговой ответственности оказались тщетны, так как доказать, что он не являлся участником иностранной организации оказалось невозможными.

Руководитель попытался пояснить, что он не получал никакой доли прибыли от участия в иностранной организации, не оказывал определяющего влияния на решение по распределению прибыли, и все бесполезно.

Почему

Руководитель оказался единственным учредителем в иностранной организации, и, соответственно, он владеет 100% уставным капиталом. Брать на себя ответственность, для того чтобы утверждать, что он не влияет на решение по распределению полученной прибыли смешно. Если сложилась такая ситуация, то нужно помнить о том, что неизбежно наступит как налоговая, так и административная ответственность.

Не стоит забывать и о сроках привлечения к налоговой и административной ответственности. Срок для привлечения к налоговой ответственности составляет 3 года, с момента совершения правонарушения, срок для привлечения к административной ответственности составляет 1 год.

Налоговые органы могут получить информацию о том, что вы являетесь контролирующим лицом иностранной организации не только от вас, но и из других источников, в том числе от компетентных органов иностранных государств.

В таком случае, если лицо не предоставило соответствующее уведомление в установленный срок, налоговый орган направит лицу требование представить данное уведомление в назначенный срок, который не может составлять менее 30 дней с даты получения указанного требования (п.8 ст.25.14 НК РФ).

Источник: Kasha

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