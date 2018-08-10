Это как горькое лекарство

Аноним

buhy, Вы писали:Аноним, Вы писали:Сергей Секачев, Могу ли я в суде добиться чтобы ПФ засчитал уче... Из-за чего ПФР может «выкинуть» стаж при оформлении пенсии

Аноним

За 38 лет заработала 7580 рублей за три года что на пенсии добавили 272 рубля так как еще приходи... Перерасчет пенсии работающим пенсионерам. Проверьте, не ошибся ли ПФР

buhy У меня есть и советская учёба и ельцинская,но в полноценный стаж не вошли обе. Из-за чего ПФР может «выкинуть» стаж при оформлении пенсии

Аноним

По поводу аннулирования. Они сейчас постоянно за налогоплателщиков предоставляют нулевые уточненк... Про феерическое письмо ФНС, которое открывает новую эру в принятии отчетности

Аноним

если вы сдаете платье в прокат вы тоже обязаны платить 13% налога с полученной прибыли. с любой п... Как инспекторы найдут тех, кто не платит налоги при сдаче квартиры

Над.К Abra, кто вам дал право таким образом обращаться ко мне? Допрос как раз в налоговой. Идите Н... Про феерическое письмо ФНС, которое открывает новую эру в принятии отчетности

Аноним

Это ж сколько бездельников можно задействовать на вновь изобретённые работы. Процедуру техосмотра будут снимать на видео

Аноним

В Россию запретят поставлять любые американские товары, кроме продуктов питания; Продукты и... За день евро подорожал на 3 рубля

Аноним

Вывод из статьи: - Что бы вам не блокировали счета, выкиньте карты и не имейте счетов в банках. Минфин установит, в каком случае банки могут блокировать счета

Аноним

А за чем велосипед изобретать. Есть предложение Товарища Сталина о введении 5 часового рабочего д... Чтобы дети не росли как сорняки, родители должны меньше работать

Abra Старый ворчун, специально для тебя.Я, как новый ген дир, с удовольствием схожу по вызову в налого... Про феерическое письмо ФНС, которое открывает новую эру в принятии отчетности

свс420 Так я могу начать звонить при любом анекдоте, на всякий случай Так и надо. Просто просигнал... РКН увидел на форуме «Клерка» экстремизм. В анекдоте...

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Хочу работать в ГИТ, мне 50, вижу плохо, слышу через раз, но хочу работать. Предпенсионеры могут жаловаться на своих работодателей даже ночью

Abra Понял. Директор в отпуске и жизнь остановилась. А мы вообще письмо обсуждаем или то что " писали"... Про феерическое письмо ФНС, которое открывает новую эру в принятии отчетности

Аноним

elena.noxa, Вы писали:Экстремисты встрепенулись. Интересно, как руководство сайта позиционирует с... Пенсионный фонд взорвали

Аноним

Я так понял, этих кто набрал - освободить, а выпадающие доходы в бюджет, за счёт нас-остальных со... Россияне, набравшие кредитов, требуют освободить их от НДФЛ

Аноним

Это очень любопытно. А на каком основании тогда происходит выплата? Что пишем в платёжке? "Выплат... Когда выплаты за счет гранта облагаются взносами

Аноним

Аноним, Вы писали:Я сидела на одном месте работы 17 лет. До сих пор жалею об этом. Теперь легко и... Что делать, если на собеседовании вас записывают в бухгалтера-«летуна»

Аноним

Люди лезут в кредиты от недостатка ума. Надо бы соотносить свои хотелки с реальными доходами.&nbs... Россияне, набравшие кредитов, требуют освободить их от НДФЛ

Аноним

Рыба ищет где глубже, а человек - где лучше. Что делать, если на собеседовании вас записывают в бухгалтера-«летуна»

Аноним

Лучше сразу позвонить "куда следует" и сделать это на минуту раньше, чем тот, кто рассказал анек... РКН увидел на форуме «Клерка» экстремизм. В анекдоте...

НатальяС Да, надо уметь себя подавать, тогда и на работу быстро возьмут, и зарплату хорошую предложат. Но ... Пять психологических типов бухгалтеров. Найдите себя

Аноним

Еще часто встречала бухгалтеров - "типа всезнайка"... говорят с умным видом и 100 % уверенностью.... Пять психологических типов бухгалтеров. Найдите себя

id159345999 Ха-ха-ха! А лучше зашьем всем рты. Тогда наверняка ни курить, ни пить, ни есть, ни охальных речей... Продажу алкоголя на открытых полках магазинов предлагают запретить