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Это как горькое лекарство

Дмитрий Медведев высказался про необходимость пенсионной реформы:

Это как горькое лекарство. Человек не хочет его пить, но понимает, что, если он это лекарство не выпьет, все может закончиться гораздо хуже. Также и эти изменения

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