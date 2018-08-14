Учетные регистры: сущность, значение и виды

Для учета и регистрации хозяйственных операций предприятия применяют разнообразные по форме, содержанию, способу отображения и нагромождению информации учетные регистры. Состав учетных регистров, которые ведутся на конкретном предприятии, зависит от принятой на предприятии формы бухгалтерского учета.

Под словом «регистр» в бухгалтерском учете понимают различные виды таблиц, в которые записывают данные с первичных документов.

Записи в учетных регистрах базируются на информации из тщательным образом проверенных первичных документов, оттого и сами регистры приобретают доказательную силу при использовании их показателей для анализа хозяйственной деятельности предприятия, при контроле за состоянием средств и при выявлении результатов хозяйствования.

Учетные регистры являются носителями данных определенной формы, построенные в соответствии с экономической группировкой информации об активах, капитале и обязательстве экономического субъекта.

Они служат для отображения хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета.

Классификация учетных регистров отображена на рисунке:

Хронологические учетные регистры — это регистры, в которых записи осуществляются в хронологической последовательности, то есть в порядке осуществления операций (регистрационные журналы, кассовая книга и тому подобное). Хронологические книги обычно называются журналами или дневниками.

В систематических учетных регистрах отображают в определенной последовательности с определенной группировкой однородные по экономическому содержанию операции (заполнение данных в кассовой книге в пределах дня). Книги систематической записи обычно называются Главными.

Комбинируемыми называются регистры, в которых записи делают одновременно в хронологическом и систематическом порядке (журналы-ордера, ведомости). Книги сводной записи носят обычно название балансов-оборотов или ведомостей-оборотов.

Синтетические учетные регистры — это регистры, в которых учет ведут по синтетическим счетам.

Аналитические учетные регистры — это регистры, в которых учет ведут по аналитическим счетам. В аналитические учетные регистры данные подают в натуральных, трудовых и денежном измерениях. Аналитическая регистрация является отделенной детальной регистрацией изменений, которые происходят в любой отдельной части баланса. При аналитической регистрации коллективные счета синтетической регистрации получают последующее расчленение на их составные детальные или специальные счета следующих порядков.

Бухгалтерские книги — это листы бумаги специально разграфленные, в которых отображают данные о наличии хозяйственных средств, источников их формирования и хозяйственные процессы по синтетическим и аналитическим счетам. Например, кассовая книга предназначена для учета поступления и выплат наличности из кассы; книга депонируемых сумм предназначена для аналитического учета невыплаченной (депонируемой) заработной платы; в Главной книге дается информация о сальдо и оборотах по синтетическим счетам бухгалтерского учета за отчетный период (ежемесячно). Бухгалтерские книги непременно должны быть прошнурованы, пронумерованы, на последней странице книги указывают общее количество страниц и заверяют подписями руководителя и главного бухгалтера и печатью предприятия.

Карточки — это таблицы специальной формы и стандартных размеров, изготовленные на плотной бумаге и предназначенные для регистрации хозяйственных средств (инвентарные карточки учета основных средств, карточки складского учета материалов и тому подобное). Сохраняют карточки в картотеках. При открытии карточки в бухгалтерии ее регистрируют в специальном журнале, им присваивают порядковый номер, который отвечает их регистрационному номеру в журнале. Зарегистрированные карточки под расписку передают материально ответственному лицу. Карточки широко используют для аналитического учета товарно-материальных запасов предприятия.

Сводные листы (ведомости) — это отдельные таблицы различного формата со специальным графлением (журналы-ордера, мемориальные ордера, оборотные ведомости и тому подобное). Их используют для ведения как синтетического, так и аналитического учета. Записи в отдельных ведомостях осуществляют на основании данных первичных документов.

По завершении отчетного периода (месяца, года) и составления баланса книги, карточки и отдельные сведения закрывают путем вычисления итогов по каждому счету и записи суммы остатка.

В односторонних учетных регистрах предоставляют данные о хозяйственной операции, сумму которой записывают по дебету или по кредиту соответствующего счета. Примером одностороннего учетного регистра является кассовая книга.

Двусторонние учетные регистры состоят из двух частей: в одной части дают данные о дебетовых оборотах на счете, а во второй — о кредитовых оборотах на этом счете (карточка складского учета материалов).

Многографные учетные регистры — это регистры, в которых одна из граф (чаще всего дебетовая) разделена на несколько. К такому виду учетных регистров принадлежит Главная книга.

Шахматные учетные регистры построены по принципу шахматной доски. Записи в таких регистрах делают в клетке, что расположена на пересечении столбика и строки таблицы, которые отвечают дебетовому и кредитовому обороту на соответствующих счетах.

Источник: http://www.ekonom-buh.ru

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