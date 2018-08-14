Много поправок в НК: что меняется осенью 2018

Что произошло? Президент России подписал Федеральный закон от 03.08.2018 № 302-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации».

Каков характер изменений? Изменения затронули налог на имущество организаций, налог на прибыль и НДС. Кроме того внесён ряд корректировок в часть первую НК РФ, касающихся налоговых проверок и контролируемых сделок.

С какой целью внесены поправки? Закон был разработан по результатам проведённой экспертами и бизнес-сообществом работы по определению мер, требующих первоочередного решения в рамках «настройки» налоговой системы, на необходимость которой указал Президент России в своём Послании Федеральному Собранию от 01.12.2016. Поправки направлены на оптимизацию документов, представляемых в налоговые органы, на снижение административной нагрузки на бизнес, обеспечение стабильности и предсказуемости системы налогообложения.

Что поменялось в налоге на имущество организаций? С 2019 года движимое имущество не облагается налогом на имущество организаций. Из объекта налогообложения исключено такое понятие, как «движимое имущество». В связи с отменой налога на движимое имущество, изменён порядок определения налоговой базы. Согласно новой редакции п.1 ст.376 НК РФ налоговая база определяется отдельно в отношении каждого объекта недвижимого имущества. Соответственно, упраздняются все нормы о льготе по движимому имуществу в пределах ставки 1,1%, которые сейчас могут устанавливать регионы.

Можно ли будет получить возмещение НДС быстрее? Да, с 3 до 2 месяцев сокращается срок проведения камеральной налоговой проверки декларации по НДС. Налоговики смогут продлить срок проверки до 3 месяцев в случае установления фактов, указывающих на наличие нарушений. Например, таковым основанием для продления проверки до 3 месяцев может служить факт расхождения в документах продавца и покупателя.

Какие изменения затронули порядок проведения выездных проверок? Конкретизировано, что именно будут контролировать при повторной выездной налоговой проверке. Предметом такой проверки может быть только обоснованность уменьшения налога на основании изменённых в уточнённой декларации сведений. Действующая редакция НК РФ ограничивает лишь период, который инспекторы изучают при повторной проверке.

Какое нововведение позволит грамотнее спорить с налоговиками? Инспекторы будут обязаны вручать копию протокола допроса свидетелю лично под расписку. Напомним, сейчас инспекторы не обязаны предоставлять свидетелю (зачастую работнику проверяемой организации) копию протокола допроса, даже если он попросит об этом. Теперь полученная копия протокола позволит лучше подготовиться к возможному спору с налоговой инспекцией.

Введено ли ограничение на повторное истребование документов? Да, поправками определено, как действовать в случае, если проверяющие затребовали документы или информацию повторно. Установлено, что ранее представленные в налоговые органы документы (информация) независимо от основания для их представления могут не представляться при условии уведомления налогового органа в течение 10 рабочих дней с момента получения требования о том, что они уже были представлены. В уведомлении нужно указать, куда представлялись запрашиваемые сведения, а также дать реквизиты документа, с которым их направили.

В какой срок нужно представлять документы налоговикам? С пяти до 10 рабочих дней продлён срок представления документов и информации по конкретной сделке. Срок исчисляется со дня получения требования налоговиков. Такие сведения могут быть затребованы у участников сделки или иных лиц, располагающих нужными сведениями. Если документов и информации у вас нет, сообщите об этом в тот же срок.

Какие ещё поправки приняты в области налогового контроля? Уточнена процедура рассмотрения материалов, полученных налоговыми органами в ходе налоговых проверок и дополнительных мероприятий налогового контроля. Теперь проверяемое лицо (его представитель) вправе знакомиться с материалами проверки до их рассмотрения. Если налогоплательщику такую возможность не предоставят, исследовать соответствующие доказательства во время рассмотрения не будут. Также уточнён порядок проведения дополнительных мероприятий налогового контроля (запрос документов, допрос свидетелей и проведение экспертиз). Если до принятия поправок никакого единого документа, завершающего допмероприятия инспекторы не составляли, то теперь они будут обязаны оформить дополнение к акту налоговой проверки. Благодаря этому будет проще понять, в чём конкретно претензии проверяющих. Налоговики должны будут вручить налогоплательщику дополнение к акту в течение 5 рабочих дней со дня, когда оформлено это дополнение. К нему они должны будут приложить материалы, полученные при допмероприятиях. Налогоплательщик сможет подать письменные возражения на дополнение к акту в течение 15 дней со дня получения такого дополнения.

Как изменили правила о контролируемых сделках? Уточнены основания признания сделок контролируемыми, благодаря чему их станет меньше. Например, освобождены от контроля за трансфертными ценами внутрироссийские сделки на сумму свыше 1 млрд рублей. Cделки через посредников, а также сделки со взаимозависимыми иностранцами будут контролироваться, если доходы по ним за год превышают 60 млн рублей. До принятия поправок такие сделки попадали под контроль независимо от размера дохода.

Каковы изменения по части НДС? Уточнён порядок определения налоговой базы по НДС при получении налогоплательщиком предоплаты в счёт предстоящей передачи имущественных прав. Например, при передаче прав на жилые дома, гаражи и машино-места. Налоговая база будет определяться как разница между суммой аванса и суммой расходов на приобретение указанных прав. Сумму расходов нужно будет определять пропорционально доле предоплаты. При передаче имущественных прав НДС, уплаченный с предоплаты, можно будет принять к вычету.

Что изменилось в экспортном НДС? Установлена ставка НДС 0% для реализуемых товаров, которые вывозятся из России в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС): Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия. Прописан порядок её применения. Подтвердить ставку НДС 0% при экспорте можно будет контрактом с российской организацией на поставку товаров её обособленному подразделению за пределами таможенной территории ЕАЭС. Сейчас, чтобы подтвердить нулевую ставку, нужен контракт с иностранной организацией или его копия. Из-за этого требования возникают трудности. Контракты (договоры), ранее представленные в налоговый орган, не подлежат повторному представлению для целей применения нулевой ставки НДС. Вместо этого следует направить налоговикам уведомление. В нём указываются реквизиты документа, с которым представлялся контракт или договор, а также то, в какую именно инспекцию его направляли. Значительные изменения претерпевают нормы о документах, подтверждающих право на нулевую ставку НДС по экспортным операциям. Из списка таких документов исключены копии транспортных, товаросопроводительных и (или) иных документов. Указанные документы нужно будет представлять только при вывозе припасов, а также по требованию налоговых органов, в случае выявления каких-либо несоответствий. Предусмотрены и иные поправки в экспортном НДС.

В каком случае теперь можно возместить НДС в заявительном порядке? С 7 до 2 млрд рублей снижена минимальная сумма уплаченных организацией налогов, дающая право на заявительный порядок возмещения НДС, при этом предельный объём обязательств поручителя по действующим поручительствам увеличен с 20% до 50% стоимости чистых активов поручителя.

Что ещё изменилось в НДС? Расширен перечень лиц, признаваемых налоговыми агентами по НДС. Теперь к ним также относятся российские перевозчики на железнодорожном транспорте, осуществляющие на территории РФ деятельность в интересах другого лица на основе посреднических договоров, связанную с оказанием услуг по предоставлению подвижного состава и (или) контейнеров.

Какие поправки предусмотрены по налогу на прибыль? Пониженные ставки налога на прибыль отменяются. Те ставки, которые региональные власти установили до 1 января 2018 года, можно будет применять до даты окончания срока их действия. Но все равно они отменятся после 1 января 2023 года. Регионы могут повысить ставки и раньше. Дело в том, что субъекты с 2019 года лишатся права устанавливать пониженные ставки по своему желанию. Такое право будет у них только в определённых случаях (например, это возможно для резидентов ОЭЗ).

Когда Закон № 302-ФЗ вступает в силу? Закон вступит в силу 3 сентября 2018 года, за исключением отдельных положений. Например, поправка об уплате НДС с предоплаты в счёт передачи имущественных прав заработает 1 октября.

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