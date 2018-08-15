Бухгалтерский учет поступления материалов

Для учета материалов существует бухгалтерский счет 10 «Материалы». Счет 10 – активный, на нем ведется учет активов предприятия (материальных ценностей), по дебету данного счета отражается поступление материалов на склад предприятия, по кредиту выбытие и их отпуск в производство.

При поступлении на предприятие материальные ценности могут учитываться двумя способами:

по фактической себестоимости (зачастую так оно и происходит);

по учетным ценам (в данном случае в качестве учетной могут выступать средние покупные цены или плановая себестоимость).

Поступление материалов отражается в карточке учета материалов М-17.

К 10 счету может быть открыт ряд субсчетов: сырье и материалы, полуфабрикаты, топливо, тара, запасные части и т.д.

Кроме этого, на каждом субсчете может вестись еще аналитический учет поступления по каждому конкретному виду (сорт, наименование) материалов или по местам их хранения.

Учет по фактической себестоимости

В данном случае поступающие на предприятие материалы будут приходоваться непосредственно в дебет сч. 10 по фактической себестоимости, которая включает в себя все фактически понесенные предприятием затраты по их приобретению за вычетом НДС.

К затратам можно отнести:

непосредственно стоимость по договору купли-продажи;

затраты на услуги сторонних организаций, связанные с приобретением материалов (например, информационные, консультационные);

транспортно-заготовительные расходы (ТЗР);

затраты, связанные с доведением материальных ценностей до состояния, в котором они могут быть использованы.

Также в этот перечень можно включать и другие расходы, возникающие в процессе приобретения материалов и доведения их до пригодного состояния.

Поступление материалов от поставщика осуществляется на основе доверенности на получение ТМЦ форма М-2 или М-2а. Форму М-2а, как правило, применяют при частом, постоянном получении ценностей. Форма М-2 обычно применяется для разового получения. Главное отличие этих двух форм – это наличие корешка в форме М-2, который при выдаче доверенности остается в бухгалтерии и подшивается в соответствующие папки. Данный корешок содержит необходимую информацию о выданной доверенности и позволяет бухгалтеру не делать дополнительных записей вручную. Применение этих форм актуально в том случае, если лицо, получаемое ТМЦ у поставщика или перевозчика, доставившего ТМЦ, не является руководителем организации или индивидуальным предпринимателем.

Проводки

При получении ТМЦ от поставщика в бухгалтерском учете выполняется проводка: Д10 К60 на сумму фактических затрат, связанных с приобретением, за минусом НДС.

НДС по приобретаемым ТМЦ выделяется на отдельный счет 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» проводкой Д19 К60, после чего НДС направляется к вычету в дебет счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» субсчет «НДС» — проводка Д68.НДС К19.

Оплата поставщику с расчетного счета оформляется проводкой Д60 К51.

Выполнить указанные выше бухгалтерские проводки можно только в том случае, если имеются подтверждающие документы:

товарная или товарно-транспортная накладная от поставщика;

счет-фактура с выделенным НДС от поставщика;

накладная и счет-фактура по другим затратам, связанным с приобретением и транспортировкой;

платежные документы, подтверждающие факт оплаты всех расходов покупателем.

При приеме товарно-материальных ценностей проверяются данные документов, сверяется фактическое наличие материалов с указанным в документах, если расхождений нет, то оформляется приходный ордер форма М-4. Если же в процессе проверки выявлены расхождения по количеству, ненадлежащее качество, то оформляется акт о приемке форма М-7.

Проводки по учету материалов при поступлении по фактической себестоимости:

Пример

Организация покупает ТМЦ в количестве 1000 шт за 118 000 руб., в том числе НДС 18 000 руб. Расходы на доставку составили 11 800 руб., в том числе НДС 1 800 руб. ТМЦ приходуются по фактическим ценам. Расходы на доставку отражаются на отдельном субсчете счета 10 – 10.ТЗР. В производство отправлено 500 шт. ТМЦ.

Проводки:

Учет по учетным ценам

ТМЦ могут приниматься к учету по учетным ценам, обычно данный метод применяется в том случае, если поступление ценностей носит регулярный характер.

Для учета товарно-материальных ценностей в данном случае используются вспомогательные сч. 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей».

Проводки

Прежде, чем попасть на 10 счет, материалы учитываются по дебету сч. 15 проводкой Д15 К60 по стоимости, указанной в документах поставщика, без учета НДС.

НДС выделяется отдельно на 19 счет: Д19 К60, после чего направляется к вычету Д68.НДС К19.

После чего ТМЦ приходуются в дебет сч. 10 по учетным ценам: Д10 К15.

Разница между фактической ценой, указанной на сч. 15, и учетной, отраженной на сч. 10, отражается на сч. 16.

Если фактическая цена больше учетной, то выполняется проводка Д16 К15 на величину, равную разнице между закупочной и учетной стоимостью. При этом на сч. 16 появляется дебетовое сальдо, которое в конце месяца списывается на те счета, на которые списываются материалы. Сумма, которую нужно списать со сч. 16 в конце месяца определяется по следующей формуле:

(Сальдо по дебету сч. 16 на начало месяца + оборот по дебету сч. 16 за месяц) * оборот по кредиту сч. 10 за месяц / (сальдо по дебету сч. 10 на начало месяца + оборот по дебету сч. 10 за месяц).

Если фактическая цена меньше учетной, то выполняется проводка Д15 К16. Кредитовое сальдо, образовавшееся на счете 16, сторнируется (отнимается) в конце месяца, сумма, подлежащая сторнированию, определяется по формуле:

(Сальдо по кредиту сч. 16 на начало месяца + оборот по кредиту сч. 16 за месяц) * оборот по кредиту сч. 10 за месяц / (сальдо по дебету сч. 10 на начало месяца + оборот по дебету сч. 10 за месяц).

Проводки при поступлении материалов по учетным ценам:

Пример

Организация покупает ТМЦ в количестве 1000 шт за 118 000 руб., в том числе НДС 18 000 руб.

ТМЦ приходуются по учетной цене 120 руб. за штуку. В производство направлено 500 шт. ТМЦ.

Проводки:

Помимо того, что материалы могут поступить на предприятие от поставщика, их можно также изготовить собственными силами из других материалов, также они могут быть внесены в уставной капитал организации или получены безвозмездно.

Другие способы поступления материалов

При изготовлении материальных ценностей стоимость, по которой они будут оприходованы на склад, складывается из всех фактических затрат, возникших в процессе производства. Сюда могут включаться: стоимость исходных материалов, амортизация основных средства, используемых при производстве, зарплата персонала, накладные расходы и прочие прямые расходы.

Все затраты по производству собираются на сч. 20 «Основное производство» или 23 «Вспомогательное производство», после чего списываются на сч. 10 Материалы.

Проводки:

Взнос в уставный капитал

Если материальные ценности поступают от одного из учредителей в виде взноса в уставный капитал, то необходимо провести их оценку, согласовать стоимость со всеми учредителями, при необходимости воспользоваться независимой экспертизой.

Также в фактическую себестоимость могут быть включены транспортно-заготовительные расходы.

Проводка по учету поступления материалов в данном случае будет иметь вид: Д10 К75.

Безвозмездное поступление

Если материалы поступают в организацию по договору дарения (безвозмездно), то их фактическая себестоимость принимается равной среднерыночной стоимости. Сюда также включаются транспортно-заготовительные расходы.

Безвозмездное поступление отражается проводкой: Д10 К98.

По мере списания материальных ценностей в производство с дебета счета 98 «Доходы будущих периодов» списываются суммы по материалам, полученным при дарении, в кредит счета 91/1 (отражаются в составе прочих доходов).

Проводки при безвозмездном поступлении материалов:

Безвозмездная передача материальных ценностей отличается тем, НДС в этом случае не выделяется, даже если поставщик предоставил счет-фактуру.

Видео: учет материалов в 1С

Источник: Простая бухгалтерия

Подписывайтесь на главное от «Клерка» на Яндекс.Дзен. Самый умиротворяющий бухгалтерский сервис.