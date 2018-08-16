Зачем и какие схемы вывода денег из страны используют

Как это ни парадоксально, но зачастую, вывод денег идет «рука об руку» с обналичиванием денежных средств, рассказывают на канале Баблишко.

Довольно часто одно является продолжением другого. При этом люди, которые задействованы в этих сферах, довольно разные. Зачастую абсолютно противоположного типажа и личных качеств.

Предлагаю немного разобраться в том, откуда вообще появляется потребность в выводе денег из страны.

Основных мотивов шесть, и, как правило, все они лежат в сугубо в экономической плоскости, а не в плоскости «финансирования международного терроризма» или коррумпирования высших должностных лиц.

Перечислим их.

Первый мотив — необходимость осуществления расчетов за «серый» или «черный» импорт товаров

Это наиболее часто встречающаяся причина.

Все грузы, которые ввозятся на территорию России, проходят таможенный контроль. В документах, предоставляемых импортером, указывается стоимость товара. На ее основании контрольные органы рассчитывают пошлины к уплате и налоги.

Разумеется, ФТС (таможня) заинтересована в получении максимальных сумм. Для этого контрольными структурами осуществляется корректировка таможенной стоимости (т.н. КТС).

Именно для минимизации этой цифры многие искусственно занижают стоимость товара.

Например: Партия высокотехнологичного оборудования стоит 10 000$. Его декларируют, с помощью различных ухищрений, за 4 000$ (что бы именно с этой суммы платить налоги и пошлины). Соответственно, покупатель, в рамках официально открытого паспорта сделки может перевести поставщику только 4 000$. А продавец хочет получить все 10 000$ и ему без разницы от кого он получит эти деньги. И вот покупатель должен изыскивать различные варианты, как перевести продавцу оставшиеся 6 000$.

Причем это еще речь идет о т.н. «сером» импорте. Когда речь заходит об откровенной контрабанде товаров (зачастую именно таким путем в России оказываются различные ТНП из Китая, Киргизии или скоропортящиеся товары из Азербайджана, Армении), то там все 100% стоимости надо переводить с использованием схем незаконного вывода денег, поскольку весь товар, изначально, попал на территорию России незаконно.

Именно об этих деньгах идет речь, когда азиаты продают свой нал тем, кто в нем нуждается. Потому что, в итоге, те деньги, которые они зарабатывают от продажи товаров в России, они должны отправить поставщику на фабрику в Китай (на завод в Германию, домой семье и т.п.)

Здесь стоит отметить, что КТС — это чисто российская «фишка». Ни в одной цивилизованной стране мира такого нет. И если государство когда-нибудь задумается и изменит свое отношение к импортерам и способам надзора за ними, то и мотив выводить деньги по «серым» схемам, в сфере тех, то занимается импортом товаров, тоже уйдет в прошлое, просто за отсутствием экономической целесообразности.

Второй мотив — вывод прибыли предприятия

В этом случае речь идет о ситуации, когда компания не хочет декларировать в России высокие показатели своей доходности (да и вообще любые показатели, для ИФНС у нас всегда лучше выглядеть голодным, нищим и на грани банкротства) и различными способами старается увеличить свою дебиторскую задолженность.

Иногда это делается, в т.ч. с помощью минимизации прибыли путем реализации внешнеторговых контрактов. Либо, более простой вариант, когда компании не намеревается держать в России сколько — нибудь значительный объем денежных средств. В этом случае так же возникают различные непонятные схемы, которые (иногда через 2-3 «колена») ведут куда-то за границу.

Особенно этим грешат различные окологосударственные структуры, занимающиеся продажей ресурсов или реализацией крупных оружейных, строительных или иных контрактов. Однако, в этом случае, зачастую, имеет место не прямой вывод денег, а банальное невозвращение валютной выручки.

Третий мотив — приобретение недвижимости или осуществление иных крупных покупок

Как правило, это «разовые» сделки.

Покупатель, в силу различных причин, не хочет афишировать не только сам факт наличия у него денег, но и то, что он хочет за рубежом что-то приобрести.

Последние 2-2,5 года с осуществлением подобных сделок за безымянный нал стало сложнее, поскольку всё больше стран начинают задавать вопросы покупателю о происхождении денег, а некоторые страны (в первую очередь США и Великобритания) имеют право вообще заморозить средства на счетах и арестовать недвижимость (яхту, землю и т.п.) пока не получит внятных объяснений, относительно источника денег. Ну и про политику не забываем.

Четвертый мотив — реализация инвестиционных проектов

Большинство частных компаний и холдинговых структур с весьма запутанной структурой собственности не всегда имеют возможность напрямую финансировать те или иные собственные проекты.

В целях сокрытия аффилированности или когда нет возможности (например из-за санкций) напрямую осуществлять платежи тем или иным зарубежным партнерам, так же как и все, сначала обналичивают деньги, затем различными кривыми путям их переводят за рубеж.

Основное отличие, в этом случае, состоит в том, что подобные операции проходят под зорким оком соответствующих государственных структур, контролирующих, чтобы ничего никуда не пропало.

Пятый мотив — создание собственных резервов «под матрасом» на черный день

Особо долго останавливаться на данном пункте смысла не вижу, т.к. данный мотив является одним из основополагающих для большинства российских бизнесменов.

Учитывая последние инициативы, связанные с реформированием пенсионной системы, полагаю, что скоро все больше и больше граждан начнет разбираться в том, как тихонько вывести из страны честно заработанное и спрятать где-нибудь там...

Сегодня проблема состоит в том, что «где-нибудь там» у вас обязательно спросят про уплату налогов в стране, чьим налоговым резидентом вы являетесь.

Ну и высока вероятность, что наше государство все равно, со временем, узнает о вашем зарубежном счете.

Шестой мотив — сокрытие денег полученных преступным путем (воровство бюджетных средств, коррупция и т.п.)

Это именно то явление, которое, зачастую и ассоциируется с выводом средств. Сложно оценить в цифрах сколько денег, из тех, что уходят из страны, действительно являются сворованными из бюджета или были получены в результате откатов и иных коррупционных действий.

Используемые в подобных случаях схемы являются довольно примитивными и бесхитростными. Как поет Семен Слепаков в своей песне Гимн российского чиновника — «... и не заметить уже невозможно моих двухходовых схем...».

Источник: @bablishkochannel

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