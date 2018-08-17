Налоговики развеивают слухи

В Интернете, в дружеских компаниях, на лавочках возле подъезда бурно обсуждают новые законы, которые касаются налогов. Особенно если эти налоги мало-мальски связаны с нашими гражданами и затрагивают их кошелек. Сегодня мы обсудим самые распространенные мифы об изменении налогового законодательства и попробуем развеять их.

Слух № 1. Налоговики имеют право любой перевод денег на карту физлица посчитать доходом и обложить налогом

Такие слухи ходят в связи с поправками к ст. 86 НК РФ, которые вступили в силу 01.07.2018. Однако ст. 86 НК РФ «Обязанности банков, связанные с осуществлением налогового контроля» никакими изменениями, которые касались бы счетов и карт физических лиц, не дополнялась.

Единственное новшество, внесенное в эту норму, касается счетов в драгоценных металлах. На основании этой статьи у налоговой инспекции на протяжении многих лет есть право запрашивать любую информацию по движению денежных средств данной категории граждан.

Статья 86 НК РФ гласит: «Банки обязаны выдавать налоговым органам справки о наличии счетов, вкладов (депозитов) в банке и (или) об остатках денежных средств (драгоценных металлов) на счетах, вкладах (депозитах), выписки по операциям на счетах, по вкладам (депозитам) организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, а также справки об остатках электронных денежных средств и о переводах электронных денежных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации в электронной форме в течение трех дней со дня получения мотивированного запроса налогового органа в случаях, предусмотренных настоящим пунктом».

Речь идет о мотивированном запросе налоговой инспекции о счетах и картах физического лица, который выдается только с согласия руководителей вышестоящих органов, а это УФНС по субъекту РФ или ФНС РФ. Для направления такого запроса у инспекции должны быть очень веские основания и большой объем информации и документов о наличии состава преступления по сокрытию налогов. Это происходит, если у физлица назначена выездная или камеральная налоговые проверки, если идут проверки других физических лиц, ИП и организаций, а вам от них поступали денежные средства в крупных размерах или без указания оснований и причин платежей.

Если инспекция будет проверять счета и карты всех физических лиц в РФ, то банки захлебнутся от запросов. К тому же штат налоговой не рассчитан на обработку такого объема информации.

Ни для кого не секрет, что счета и карты физических лиц организации и ИП активно используют в схемах по обналичиванию денежных средств, путем перевода их на карты своих работников и посторонних граждан. Данные переводы маскируют под займы, материальную помощь, оплату несуществующих работ и услуг и другое. Естественно, такими переводами заинтересуются сотрудники налоговой инспекции.

Также многие жалуются на блокировку банками счетов и карт физических лиц. Ничего удивительного здесь нет. Банк имеет полное право заблокировать вашу карту или счет, если операции, совершаемые по ним, покажутся ему подозрительными. Действует он на основании Закона № 115 ФЗ. К тому же банк может сообщить об этом в налоговую инспекцию. Банк, не проверяя и не реагируя на такие переводы, может лишиться лицензии, а ему его деятельность дороже уловок и махинаций клиентов.

Опровержение данных слухов опубликовано на официальном сайте ФНС РФ: nalog.ru.

Слух № 2. Налог на имущество с физических лиц будут начислять со всех строений, расположенных на земельном участке, включая сараи, туалеты, теплицы и т.д.

Никакого нового закона в 2018 году принято не было. Никаких новых налогов на имущество физических лиц не вводилось. Единственным изменением по данному налогу стало введение нового расчета. Теперь налог будет рассчитываться не от инвентаризационной оценки имущества, а от кадастровой, и это будет постепенный переход до 2020 года. Выбор периода перехода на новый расчет передан в ведомство региональных властей, которые до конца льготного периода могут его не применять.

В начале года ФНС РФ в очередной раз напомнила, что необходимо регистрировать свое имущество и уплачивать налоги. И пригрозила проверками и ужесточением контроля для выявления незарегистрированных объектов имущества.

Разберемся и опровергнем слухи о том, с каких строений и сооружений уплачивается налог на имущество, а с каких нет.

Налог на имущество физлиц уплачивается только с капитальных строений и сооружений. С некапитальных строений налог не начисляется и не уплачивается.

Что такое капитальное и некапитальное строение? Капитальное — это строение или сооружение, имеющее специально возведенный и углубленный фундамент, прочно связанное с землей, имеющее все необходимые инженерные коммуникации (электричество, водопровод, газо- и теплоснабжение) и строящееся на бессрочный срок. Некапитальное – это строение, которое не подключено к коммуникациям, которое можно быстро разобрать и перенести на другое место.

К капитальным строениям относятся дома, бани, гаражи, сараи, летние кухни, если они соответствуют всем вышеперечисленным требованиям.

Не нужно путать сарай, сколоченный из досок, где хранится дачный инвентарь и который не нужно регистрировать и платить налог, с сараем, который стоит на фундаменте, сделан из бруса или кирпича и еще имеет несколько этажей, который придется регистрировать и платить налог. Или обычную теплицу с оранжереей, к которой подведены все коммуникации и где работы проводятся почти круглый год.

Итак, не нужно додумывать и верить слухам, с чего платить налог, а с чего нет. Проще обратиться в налоговую инспекцию или россреестр за разъяснениями. Налоговая инспекция подскажет, как определить вид объекта, какие ставки налога применяются, какие льготы у вас есть. Росреестр просто откажет вам в регистрации теплицы или туалета.

Слух № 3. Отмена отчетности с 1 января 2019 года для ИП и организаций, применяющих спецрежимы

В послании к Федеральному собранию Президент РФ выступил с предложением о разработке программ, по которым была бы упрощена или отменена отчетность для ИП, применяющих спецрежимы. И тут же поползли слухи о полной отмене отчетности за 2018 год, об отмене упрощенной системы налогообложения с 2019 года, о введении дополнительных форм отчетности. Давайте проанализируем эти слухи.

Во-первых, это было предложение и обращение к главе ФНС РФ о разработке соответствующих решений и программ. Никакого официального документа не было.

Во-вторых, ни о какой полной отмене отчетности для всех и уже за 2018 год даже и речи не шло — тем более о введении дополнительной отчетности.

Отмена отчетности не является чем-то новым. Так, например, ИП, применяющие патентную систему налогообложения, с самого начала не предоставляют отчетность по своей деятельности, а только уплачивают фиксированный налог.

А с введением онлайн-касс отчетность можно отменить для ИП и организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения. Но опять же не всем. Это реально ввести только для УСН-доходов при условии, что ККТ нового образца применяется с начала года. Для ИП и организаций, применяющих УСН «доходы минус расходы», это сделать невозможно. Не думаю, что налоговый инспектор сможет точно рассчитать налог к уплате, когда у него будет доход налогоплательщика, переданный с онлайн-кассы, но нет расходов.

И уж тем более можно догадаться, как отреагирует этот налогоплательщик на такой расчет.

Поэтому не нужно что-то придумывать, додумывать и верить всему, что говорят. Нужно дождаться официальной информации и официальных писем и тогда уже рассуждать об этом обстоятельнее. Тем более глава ФНС РФ официально заявил, что разработка системы отмены отчетности ведется с начала применения новой ККТ, то есть с 2017 года.

Итак, подведем небольшой итог. Не следует верить слухам, молве, кривотолкам и пространным разговорам. Чтобы быть в курсе всех налоговых изменений и нововведений и быть уверенным в их правдивости, надо дождаться официальных документов, пользоваться сайтом ФНС РФ, на котором представлена вся информация и ответы на многие вопросы, и обращаться за разъяснениями в свои территориальные налоговые инспекции.

Подписывайтесь на главное от «Клерка» на Яндекс.Дзен. Самый умиротворяющий бухгалтерский сервис.