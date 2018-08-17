Закрытие месяца в бухучете: пример для начинающих бухгалтеров

Посмотрим процесс «закрытия месяца» у реальной фирмы, оказывающей услуги. Лишний раз поучимся «смотреть в оборотки».

Согласно основам теории бух учета и нашим новым знаниям, попробуем предсказать, что мы должны увидеть после «закрытия месяца». Для наглядности возьмем за основу Оборотно-Сальдовую-Ведомость (ОСВ) нашего предприятия. Вот пример ОСВ.

Не это ли мы ожидаем увидеть?

26 счет должен на конец месяца оказаться без остатка.

т.е. СальдоКонечноеДебетово(СКД) = 0

т.е. СальдоКонечноеДебетово(СКД) = 0 Без остатка должны быть 90 и 91 бух счета

В Оборотах за период у 99 счета должны появиться какие-то суммы

Запускаем процедеру «Закрытие месяца»

Смотрим, как изменилась наша «оборотка».

Немного прокомментирую.

Смотрите, 26 счет на конец месяца «закрылся» — стал 0. Это хорошо. Вот проводка, показывающая, как это произошло.

Как видим, счета расходов «переносят» свои накопленные суммы со своего Кредита в Дебет на счет учета финансового результата. Помните про формулу финансового результата? Какие счета в ней участвуют?

Итак, в Дебете 90 и 91 счетов собираются расходы нашей фирмы за текущий месяц. Теперь мы можем подсчитать финансовый результат по каждому из них. Подсчет финансового результата — это некие действия над 90, 91 счетами. Как вы помните, 90 и 91 счета после подведения финансового результата должны быть равны 0. А итоговый результат финансовой деятельности окажется на 99 счете.

Нулевые остатки по 90 и 91 счетам должны быть в целом по счету. Cубсчета у этих счетов будут иметь остатки до 31 декабря, до процедуры — реформация баланса. Но об этом позже.

Вот так в нашей ОСВ выглядит ситуация по 90, 91 и 99 счетам. Эта ситуация, возникает после «переноса» расходов на 90 счет,до закрытия 90, 91.

Посмотрите, я из всей ОСВ выделил ключевые счета, чтобы показать промежуточный этап «закрытия месяца». Мы видим, что 26 счет закрылся: остатки по нему равны нулю. И, в нашем случае, сумма 26 счета отобразилась в Дебете 90 счета.

В нашем примере у фирмы имеется только 26 счет. Был бы 44 счет, то он также бы закрылся и сумма с него перешла бы в Дебет 90 счета.

Таким образом, Дебет 90 счета собирает суммы со счетов учета расходов фирмы, плюс накапливает себестоимость проданных товаров, продукции. Себестоимость, как вы понимаете, имеется у производственных и торгующих фирм. У нас же, только накопленные расходы с 26 счета.

Теперь мы видим, что на 90 и 91 счетах образовались разные суммы по Дебетовому обороту (ДО) и Кредитовому обороту (КО). Получается, что по каждому из этих счетов, имеется конечное сальдо: 1705778.54 и 11374.53. Сейчас для нас нет большой разницы, где это сальдо стоит — в Дебете или Кредите. Нам важно только одно:

Закрытие 90 и 91 счетов подразумевает такие действия, чтобы сальдо превратилось в ноль. Т.е. мы должны сделать такие проводки для каждого счета в корреспонденции с 99, чтобы наши цифры — 1705778.54 и 11374.53 — ушли. Т.е. остаток стал бы ноль. Это правило закрытия в целом 90 и 91 счетов — по ним остаток должен быть равен нулю.

А чтобы остатки стали нулевыми, мы должны имеющиеся разницы между ДО и КО, (это конечные остатки) перенести проводкой на 99 счет. Иными словами,

— для 90 счета мы «добавим» в Дебет 1705778.54.

— для 91 счета мы «добавим» в Кредит 11374.53

В следующем отчете видно, как через проводки мы «добавляем нужные цифры», тем самым закрываем 90 и 91 счета. Закрытие этих счетов будет верным, если после — остатки по ним на конец периода(месяца) станут по 0.

Как видите, закрытие 90 и 91 счетов идут через их внутренние субсчета 90.9 и 91.9 в корреспонденции с 99 счетом. Где будет стоять 90.9 (91.9) в Дебете или Кредите проводки зависит от того, где не хватает сумм, чтобы счет на конец периода дал 0.

Заключение

Сейчас мы с вами рассмотрели самый-Самый-САМЫЙ простой вариант, как выглядит «оборотка» и принцип «закрытия месяца» для фирм, оказывающих услуги.

Для торгующих организаций ОСВ выглядит несколько иначе. Например, мы увидим 41 и 44 счета. Для производственных — будут 20, 25, 40, 43, 44.

У всех предприятий может быть 76 и 73 счета. К тому же у многих предприятий имеется 01 счет со своими вспомогательными счетами 02 и 08 счета.

Все это многообразие не так сложно, как кажется на первый взгляд. С какими бы бух счетами не приходилось сталкиваться в бухучете, все придет в «оборотку», где необходимо будет взять суммы со всех счетов учета Расходов и «переместить» на 90 и 91 счета. Затем с 90 и 91 счетов, переместить получившиеся остатки на 99 счет. И так каждый месяц до декабря. В декабре в «закрытии месяца» будет еще одна операция, называемая «реформация баланса».

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