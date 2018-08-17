Какие поправки в Налоговый кодекс вступят в силу 6 сентября 2018 г.

Изменения Налогового кодекса после принятия Федерального закона от 03.08.2018 г. № 302-ФЗ, который вступит в силу 6 сентября этого года, можно разделить на две категории.

Одна из них касается расчета и уплаты налогов, вторая – документооборота и процедур взаимодействия между налогоплательщиком и инспекцией в рамках различных контрольных мероприятий. Часть изменений будет действовать с 1 января 2019 года, а часть уже в октябре этого. Итак, подробнее о самых значимых из них.

✅ С 1 января 2019 года полностью отменяется налог на движимое имущество. Слово "движимое" исключается из Налогового кодекса, бухгалтерам не будут вести его учет и заполнять соответствующие декларации. Ранее к движимому имуществу относилось все имущество, стоимость которого превышала 10 тысяч рублей, а срок полезного использования – один год. Налог уплачивается раз в квартал, а его размер определяется ежемесячными подсчетами остаточной стоимости имущества. Бухгалтеры тратят много времени, чтобы начислить этот налог.

✅ Установлена нулевая ставка НДС при реализации товаров, вывезенных из России в ЕАЭС.

✅ Отменены пониженные ставки по налогу на прибыль. При этом пониженные налоговые ставки по данному налогу, который уплачивается в бюджеты субъектов Российской Федерации и установлены законами субъектов Российской Федерации до 1 января 2018 года, подлежат применению налогоплательщиками до даты окончания срока их действия, но не позднее 1 января 2023 года. Кроме того, ставки могут быть повышены законами субъектов Российской Федерации в течение налоговых периодов 2019 - 2022 годов.

Следующие изменения касаются уже взаимодействия с налоговыми структурами.

✅ Бухгалтеры смогут не подавать документы в ИФНС повторно, если ранее эти документы уже были истребованы налоговиками в рамках какой-либо другой сдачи отчетности или проверки. Теперь только потребуется письменно уведомить инспекторов, что эти документы были представлены ранее. Бухгалтерам это сэкономит рабочее время, поскольку не придется дважды подготавливать одни и те же документы.

✅ Ограничение повторной подачи касается документов всех видов (в том числе в рамках истребования документов (информации) в соответствии со ст. 93.1 НК РФ).

✅ Уточнен срок, в течение которого налогоплательщику необходимо представить документы в рамках камеральной налоговой проверки. Он составит 5 рабочих дней.

✅ Следующее изменение коснется процедуры проведения повторной выездной налоговой проверки при подаче декларации с уменьшенной суммой налога. Если раньше в ходе этой проверки налоговики могли повторно проверить всю налоговую и бухгалтерскую документацию, то теперь при повторной выездной проверке будет проверяться только обоснованность уменьшения налога на основании сведений, измененных в уточненной декларации.

✅ Срок проведения камеральной проверки на основе декларации по НДС сокращен с 3 до 2 месяцев.

✅ Также будет изменен срок представления документов в рамках «встречной проверки». Он увеличится с 5 до 10 рабочих дней.

✅ Дополнительные мероприятия при проведении налоговых проверок будут фиксироваться в отдельном дополнении к акту налоговой проверки и будут отражать их итоги (например, запрос дополнительных документов или осмотр помещений). Налогоплательщик сможет ознакомиться с этим документом и подготовить возражения по содержащимся в нем доводам. Мера позволит повысить объективность выносимого решения по проверке.

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