Когда возникает ущерб бюджету в связи с неуплатой налога?

Тема взыскания в бюджет в порядке гражданского судопроизводства с лиц, виновных в неуплате налогов, материального ущерба в том значении, которое придает этому понятию ст.1064 и п.2 ст.15 ГК РФ, нанесенного бюджету неуплатой этих налогов,становится все более и более популярной в налоговых органах и соответственно в судебной практике, поскольку налоговики активно «продвигают» ее в жизнь. Однако, есть в этой теме один очень важный процессуальный момент (я бы сказал «ключевой» момент), который обязательно надо учитывать. Поскольку если его не учитывать, то это приводит к неправомерному «удвоению» претензий бюджета к «провинившимся» лицам, когда в итоге с них взыскивают одновременно и неуплаченный налог и кроме того в дополнение и материальный ущерб бюджету вызванный неуплатой этого налога. И такие факты уже есть в реальной судебной практике. Как с этим можно и нужно бороться? На что необходимо сослаться для того, что бы отстоять свои права в этом вопросе? – своими мыслями на этот вопрос делится генеральный директор ООО «Аудиторская фирма «БЭНЦ» Николай Некрасов.

Поскольку материальный ущерб бюджету возникает в связи с неуплатой налога в бюджет, поэтому сначала надо разобраться в том, при каких условиях, и какая неуплата налогов в бюджет влечет за собой возникновение для бюджета материального ущерба?

Начнем с того, что неуплата налога в бюджет включает в себя две разных стадии. При этом лишь одна из них влечет за собой возникновение ущерба бюджету государства в том значении, которое придает этому понятию ст.1064 и п.2 ст.15 ГК РФ, а другая - не влечет. И это очень важно для понимания сути данного вопроса - не всякая неуплата налога в бюджет влечет за собой возникновение материального ущерба для бюджета:

1) Первая стадия неуплаты налога в бюджет возникает после истечения срока уплаты налога, установленного законом. Однако, такую неуплату налога в бюджет точнее следовало бы называть задержкой уплаты налога в бюджет, она не влечет для бюджета государства возникновение материального ущерба в том значении, которое придает этому понятию ст.1064 и п.2 ст.15 ГК РФ, поскольку своевременно неуплаченные налоги по их правовому и экономическому статусу являются лишь задолженностью (долгом) налогоплательщика.

Бюджет, в этой ситуации, хотя и не получил еще своевременную уплату налога, но еще ожидает его поступление в бюджет в будущем. А негативные последствия для бюджета, вызванные фактом задержки уплаты налога позднее срока, установленного законом для уплаты этого налога, а не фактом его неуплаты налога в бюджет, государство покрывает для себя путем взыскания с такого налогоплательщика пени (ст.75 НК РФ) и штрафов (ст.122 НК РФ). Следовательно, такая неуплата налога в бюджет (вызванная лишь задержкой его уплаты) является достаточно обычным явлением и не влечет за собой возникновение материального ущерба для бюджета государства.

2) Вторая стадия неуплаты налога в бюджет возникает лишь тогда, когда государство (по разным причинам) признает неуплаченный налог уже нереальным к его взысканию в бюджет с данного налогоплательщика, что влечет за собой списание этого налога, т.е. прекращение ожидания его поступления в бюджет. Следовательно, только такая неуплата налога в бюджет уже не является обычной задержкой уплаты налога в бюджет и потому влечет для бюджета государства возникновение материального ущерба в том значении, которое придает этому понятию ст.1064 и п.2 ст.15 ГК РФ.

Следовательно, именно в этот момент и только в этот момент, возникает само правовое понятие «ущерб бюджета в связи с неуплатой налога», в том значении, которое придает этому понятию ст.1064 и п.2 ст.15 ГК РФ и Конституционный суд РФ в постановлении от 08.12.2017 года №39-П «По делу о конституционности положений статей 15, 1064 и 1068 ГК РФ …».

На мой взгляд очевидно, и не требует отдельного доказывания, что с точки зрения основ права не может возникать ситуация, при которой бюджет взыскивает с лица, виновного в неуплате налога в бюджет одновременно и саму задолженность по неуплаченному в бюджет налогу, и дополнительно, взыскивает с этого же налогоплательщика материальный ущерб, причиненный бюджету в связи с неуплатой им этого же налога. Об этом говорю не только я, об этом в один голос говорят в том числе и ведущие специалисты в области экономики, поскольку такая ситуация явно приведет к неправомерному удвоению претензий бюджета к налогоплательщику, а следовательно приводит к неосновательному обогащению бюджета, а так же к правовой коллизии.

Следовательно, до тех пор, пока специалистами налогового органа еще исчерпаны все предусмотренные законом возможности для взыскания налога с «провинившегося» налогоплательщика, то и ущерба бюджету в том значении, которое придает этому понятию ст.1064 и п.2 ст.15 ГК РФ, у государства еще не возникло. Поскольку, повторимся, за банальную задержку уплаты налога в бюджет государство взыскивает пени (ст.75 НК РФ), которые призваны компенсировать потери бюджета в связи с опозданием уплаты налога в бюджет, но никак не материальный ущерб, в том значении, которое придает этому понятию ст.1064 и п.2 ст.15 ГК РФ.

Поэтому, если против кого-либо со стороны налогового органа был предъявлен иск или еще будет предъявлен иск о взыскании в порядке гражданского судопроизводства материального ущерба бюджету в связи с неуплатой налогов, то рекомендую, прежде всего получить от налогового органа документальный ответ на вопрос – признал ли налоговый орган на момент подачи этого иска в суд, эти самые неуплаченные налоги нереальными к их взысканию с налогоплательщика, виновного в их неуплате в бюджет, и соответственно списал ли эти налоги до подачи этого иска в суд?

И если выяснится, что налоговый орган эти налоги еще не списал, а до сих пор еще числит, как ожидаемые к поступлению в бюджет, то это означает, что никакого материального ущерба бюджету в том значении, которое придает этому понятию ст.1064 и п.2 ст.15 ГК РФ в связи неуплатой налога бюджету еще не нанесено, поскольку неуплаты налога в бюджет еще нет, а есть лишь задержка уплаты налога в бюджет, за которую начисляются пени. А отсюда следует, что если неуплаченные налоги не списаны, то нет и правовых оснований для предъявления в суд такого иска к лицу, виновному в неуплате этих налогов.

Генеральный директор ООО «Аудиторская фирма «БЭНЦ» - Некрасов Н.В.

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