Сегодня у нас необычный гость. Знакомьтесь: Евгения Смагина, главный бухгалтер из города Орла и по совместительству корреспондент «Клерка».

— Евгения, как вам работается с журналистами? Сложнее, чем с бухгалтерами?

— Нет. Знаете, я даже разницы не заметила. Стереотипы о том, что бухгалтеры — унылые созданья, а журналисты — разгильдяи-болтуны не срабатывают.

— Сейчас будет вопрос из списка рекрутера: почему вы решили готовить материалы для «Клерка»?

— Все просто: любопытство. Заходишь на сайт, читаешь материалы, тебе нравится, и думаешь: как это всё делается? Захотелось поучаствовать в создании контента.

— Вернемся к бухгалтерии. Какими несколькими словами вы можете её описать?

— Сроки, баланс, отчетность, мобильность, бухгалтерская программа.

— Почему вы выбрали работу бухгалтера?

Так получилось, что время выбора профессии пришлось на 90-е и рассчитывать на то, что после окончания учебы у тебя будет гарантированное место работы, уже не приходилось. Во главу угла была поставлена востребованность профессии. Поэтому я выбрала профессию, которая прокормит, где бы ты не жил: на Кавказе, в Сибири, на Дальнем Востоке.

Производственную практику во время учебы я проходила в бухгалтерии горнодобывающего предприятия. Там было несколько отделов: материальный, расчетный, касса. И всего один компьютер, который простаивал за ненадобностью. Основные вычисления проводились на машиносчетной станции, а правки вносились вручную.

Утро начиналось с того, что в расчетной группе проводилось «ритуальное изгнание бесов из бухгалтерии»: работники, недовольные начисленными суммами, являлись в расчетную группу восстанавливать справедливость. Работа в материальной группе с первого взгляда казалась спокойней, но это было обманчивое впечатление. И было ясно, что самое важное о профессии нам преподаватели не сказали: бухгалтер должен иметь очень крепкие нервы.

И мое первое место работы было как раз в расчетной группе, боялась страшно. Но мне очень повезло: главный бухгалтер взял меня под крыло и основные разбирательства проводил сам.

— Если сравнивать с прошлым, что изменилось в работе бухгалтерии?

— За двадцать лет работа бухгалтерии изменилась очень сильно. И в самих компаниях сместились приоритеты. Если раньше бухгалтерия была частью фундамента организации, то сейчас ее работа должна гармонично вписаться в специфику работы производственных отделов. Это, конечно, очень непросто: ведь для бухгалтерии есть сроки сдачи отчетности, которые не подвинуть и не перенести.

— Как вы видите работу бухгалтерии через 10 лет.

— Ох! Я считаю, что роботизация откусит солидную часть от куска хлеба бухгалтера. А еще множество бухгалтеров сменят свое место работы с бухгалтерий на предприятиях на аутсорсинговые компании.

Сейчас многие компании избавляются от своих бухгалтерских служб, переходя на аутсорсинг. И я говорю не о мелких компаниях. Некоторое время назад один из монстров цветной металлургии перевел на аутсорсинг бухгалтерию одного из своих предприятий, которое является градообразующим. Причем аутсорсинговая компания-исполнитель находится за несколько тысяч километров от этого предприятия. Это уже объективная реальность.

— Какая отчетность доставляет больше всего мороки?

— 6-НДФЛ, и отчеты в статистику. Хотя, конечно, сами по себе статистические отчеты не сложны, но формулировки, используемые в графах отчетов — это просто поэма. А чего стоят инструкции по заполнению форм!

— Если бы случилось так, что г-н Силуанов (глава Минфина) и г-н Мишустин (глава ФНС) спросили бы вас: Евгения, что нужно изменить в законодательстве, чтобы облегчить работу бухгалтера? Всё сделаем!

— У меня сразу список: НДС 18% обратно, 54-ФЗ долой, и несколько лет ничего не менять в НК! Мечты — такие мечты.

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