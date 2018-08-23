Учет нематериальных активов при их поступлении: справочник бухгалтера

Что такое нематериальные активы? Это объекты, не имеющие вещественной, физической формы, предназначенные для использования в процессе производства, оказания услуг, выполнения работ. Нематериальные активы (НМА) – это результат интеллектуальной деятельности, причем НМА является не сам результат деятельности, а исключительное право на использование этого результата.
В статье разберем бухгалтерский учет нематериальных активов при их поступлении в организацию. Что относится к нематериальным активам? Какие существуют способы поступления НМА в организацию? Какие проводки отражают поступление нематериальных активов?
Понятие нематериальных активовДля НМА выполняются следующие основные правила:
- они предназначены для длительного использования свыше 1 года;
- не предназначены для продажи;
- должны приносить экономическую выгоду;
- стоимость объектов может быть достоверно определена.
К нематериальным активам относятся исключительное право на:
- программы ЭВМ, базы данных;
- изобретения, полезные модели, промышленные образцы;
- топологию интегральных микросхем;
- селекционные достижения;
- ноу-хау, так называемые, секреты производства;
- товарные знаки;
- фирменные наименования;
- коммерческие обозначения;
- деловая репутация организации.
В качестве подтверждающих документов могут выступать:
- свидетельства;
- патенты;
- договор об отчуждении исключительного права;
- лицензионный договор.
Учет НМА при поступлении в организациюПоступить на предприятие нематериальный актив может несколькими путями:
- покупка НМА;
- создание НМА собственными силами или с привлечением сторонних услуг;
- внесение в уставной капитал организации;
- безвозмездное получение.
Покупка НМАПри поступлении в организацию нематериальные активы принимаются к учету по первоначальной стоимости, называемой также фактической. Аналогичным образом принимаются к учету и основные средства. Эта стоимость складывается из стоимости самого исключительного права на НМА и его использование в соответствии с договором, патентом и другими документами, а также всех сопутствующих затрат (оплата различного вида пошлин, таможенных сборов, сопутствующих налогов, услуг сторонних организаций, информационных и консультационных услуг и прочее) за минусом НДС. НДС из суммы всех затрат выделяется и направляется к возмещению из бюджета.
НДС не облагаются реализация и передача исключительного права на программы ЭВМ, базы данных, изобретения, полезные модели, промышленные образцы, топологии интегральных схем, ноу-хау, а также права на их использование.Для бухгалтерского учета нематериальных активов предназначен счет 04 «Нематериальные активы», по дебету этого счета отражается поступление объекта, по кредиту его выбытие, списание.
Так же, как и в случае с основными средствами, прежде, чем попасть на 04 счет, все затраты на приобретение НМА собираются по дебету счета 08 «Вложение во внеоборотные активы», после чего уже с кредита 08 счета поступают на учет в дебет 04 счета.
Для этих целей на счете 08 открывается отдельный субсчет 5 «Приобретение нематериальных активов», по дебету которого и отражаются все затраты.
Пример:Организация приобретает исключительное право на товарный знак по договору об отчуждении.
Расходы следующие:
Как принять нематериальный актив к учету, как проводки должны быть выполнены?
- Стоимость, согласно договору, составила 590 000 руб., в том числе НДС 90000 руб. (право на товарный знак облагается НДС).
- За регистрацию договора была уплачена пошлина 12000 руб..
- За внесение изменений в реестр товарных знаком была уплачена пошлина 2000 руб.
Проводки при приобретении нематериального актива за плату:
Создание нематериального активаПомимо того, что нематериальный актив можно приобрести за плату, то есть купить, его также можно создать по поручению организации своими силами или с привлечением сторонних услуг.
В данном случае нематериальный актив принимается к учету аналогичным образом по первоначальной стоимости, состоящей из стоимости всех расходов, связанных с созданием НМА.
К расходам помимо уплаты пошлин, сборов можно также отнести оплату труда своих работников, занятых в создании нематериального актива, а также начисляемые им страховые взносы, стоимость услуг сторонних организаций, расходы на научно-исследовательское и прочее оборудование, занятое в процессе создания НМА, а также начисленная по ним амортизация.
Аналогичным образом все затраты собираются по дебету счета 08, после чего одной проводкой на общую сумму отправляются на 04 счет (проводка Д04 К08).
Вклад в уставный капиталПроводки по принятию к учету НМА в данном случае имеют вид:
- Д08 К75 – отражена первоначальная стоимость объекта НМА.
- Д04 К08 – нематериальный актив принят к учету.
Безвозмездное поступлениеЕсли актив поступает на безвозмездной основе по договору дарения, то объект оценивается по рыночной стоимости на дату принятия.
Проводки при безвозмездном поступлении НМА:
- Д08 К98 – отражена рыночная стоимость объекта НМА.
- Д04 К08 – объект НМА принят к учету.
- Д20 (44) К05 – начислена амортизация.
- Д98 К91/1 – начисленная амортизация отражена в составе прочих доходов.
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