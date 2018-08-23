Учет нематериальных активов при их поступлении: справочник бухгалтера

Что такое нематериальные активы? Это объекты, не имеющие вещественной, физической формы, предназначенные для использования в процессе производства, оказания услуг, выполнения работ. Нематериальные активы (НМА) – это результат интеллектуальной деятельности, причем НМА является не сам результат деятельности, а исключительное право на использование этого результата.

В статье разберем бухгалтерский учет нематериальных активов при их поступлении в организацию. Что относится к нематериальным активам? Какие существуют способы поступления НМА в организацию? Какие проводки отражают поступление нематериальных активов?

Понятие нематериальных активов

Для НМА выполняются следующие основные правила:

они предназначены для длительного использования свыше 1 года;

не предназначены для продажи;

должны приносить экономическую выгоду;

стоимость объектов может быть достоверно определена.

Регулируется бухгалтерский учет нематериальных активов ПБУ 14/2007

К нематериальным активам относятся исключительное право на:

программы ЭВМ, базы данных;

изобретения, полезные модели, промышленные образцы;

топологию интегральных микросхем;

селекционные достижения;

ноу-хау, так называемые, секреты производства;

товарные знаки;

фирменные наименования;

коммерческие обозначения;

деловая репутация организации.

Право организации на владение нематериальным активом и его использование должно быть документально правильно подтверждено.

В качестве подтверждающих документов могут выступать:

свидетельства;

патенты;

договор об отчуждении исключительного права;

лицензионный договор.

Объект НМА принимается к учету на основании акта приема-передачи. На каждый, принятый к учету объект нематериальных активов заполняется карточка учета форма НМА-1.

Учет НМА при поступлении в организацию

Поступить на предприятие нематериальный актив может несколькими путями:

покупка НМА;

создание НМА собственными силами или с привлечением сторонних услуг;

внесение в уставной капитал организации;

безвозмездное получение.

Покупка НМА

При поступлении в организацию нематериальные активы принимаются к учету по первоначальной стоимости, называемой также фактической. Аналогичным образом принимаются к учету и основные средства. Эта стоимость складывается из стоимости самого исключительного права на НМА и его использование в соответствии с договором, патентом и другими документами, а также всех сопутствующих затрат (оплата различного вида пошлин, таможенных сборов, сопутствующих налогов, услуг сторонних организаций, информационных и консультационных услуг и прочее) за минусом НДС. НДС из суммы всех затрат выделяется и направляется к возмещению из бюджета.

НДС не облагаются реализация и передача исключительного права на программы ЭВМ, базы данных, изобретения, полезные модели, промышленные образцы, топологии интегральных схем, ноу-хау, а также права на их использование.

Для бухгалтерского учета нематериальных активов предназначен счет 04 «Нематериальные активы», по дебету этого счета отражается поступление объекта, по кредиту его выбытие, списание.

Так же, как и в случае с основными средствами, прежде, чем попасть на 04 счет, все затраты на приобретение НМА собираются по дебету счета 08 «Вложение во внеоборотные активы», после чего уже с кредита 08 счета поступают на учет в дебет 04 счета.

Для этих целей на счете 08 открывается отдельный субсчет 5 «Приобретение нематериальных активов», по дебету которого и отражаются все затраты.

Пример: Организация приобретает исключительное право на товарный знак по договору об отчуждении. Расходы следующие: Стоимость, согласно договору, составила 590 000 руб., в том числе НДС 90000 руб. (право на товарный знак облагается НДС).

За регистрацию договора была уплачена пошлина 12000 руб..

За внесение изменений в реестр товарных знаком была уплачена пошлина 2000 руб. Как принять нематериальный актив к учету, как проводки должны быть выполнены? Как принять нематериальный актив к учету, как проводки должны быть выполнены? Проводки при приобретении нематериального актива за плату:

Создание нематериального актива

Помимо того, что нематериальный актив можно приобрести за плату, то есть купить, его также можно создать по поручению организации своими силами или с привлечением сторонних услуг.

В данном случае нематериальный актив принимается к учету аналогичным образом по первоначальной стоимости, состоящей из стоимости всех расходов, связанных с созданием НМА.

К расходам помимо уплаты пошлин, сборов можно также отнести оплату труда своих работников, занятых в создании нематериального актива, а также начисляемые им страховые взносы, стоимость услуг сторонних организаций, расходы на научно-исследовательское и прочее оборудование, занятое в процессе создания НМА, а также начисленная по ним амортизация.

Аналогичным образом все затраты собираются по дебету счета 08, после чего одной проводкой на общую сумму отправляются на 04 счет (проводка Д04 К08).

Вклад в уставный капитал

Проводки по принятию к учету НМА в данном случае имеют вид:

Д08 К75 – отражена первоначальная стоимость объекта НМА.

Д04 К08 – нематериальный актив принят к учету.

В качестве стоимости, по которой объект принимается к учету выступает денежная оценка нематериального актива, согласованная с учредителями организации.

Безвозмездное поступление

Если актив поступает на безвозмездной основе по договору дарения, то объект оценивается по рыночной стоимости на дату принятия.

Проводки при безвозмездном поступлении НМА:

Д08 К98 – отражена рыночная стоимость объекта НМА.

Д04 К08 – объект НМА принят к учету.

При этом начисляемая в дальнейшем амортизация по безвозмездно полученным нематериальным активам списывается со счета 98 «Безвозмездные поступления» в качестве прочих доходов проводками:

Д20 (44) К05 – начислена амортизация.

Д98 К91/1 – начисленная амортизация отражена в составе прочих доходов.

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