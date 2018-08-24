Новый закон о таможенном регулировании в России: обзор главных изменений

Что регулирует Закон? Предметом регулирования нового закона являются отношения, связанные с ввозом, вывозом товаров, их перевозкой по территории РФ под таможенным контролем, временным хранением, таможенным декларированием, выпуском и использованием в соответствии с таможенными процедурами, проведением таможенного контроля, взиманием и уплатой таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин. Кроме того, документом определены права и обязанности лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела и др. Предметом регулирования нового закона являются отношения, связанные с ввозом, вывозом товаров, их перевозкой по территории РФ под таможенным контролем, временным хранением, таможенным декларированием, выпуском и использованием в соответствии с таможенными процедурами, проведением таможенного контроля, взиманием и уплатой таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин. Кроме того, документом определены права и обязанности лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела и др.

Что нового принёс Закон? Новый закон состоит из 68 глав, в то время как его предшественник только из 47. В числе нововведений стоит выделить возможности: использования «реестрового обеспечения» таможенного представителя при таможенном декларировании товаров, выдачи предварительных решений по вопросам применения методов определения таможенной стоимости ввозимых товаров, освобождения добросовестных компаний от предоставления обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных платежей, представления предварительной информации на английском языке. Новый закон состоит из 68 глав, в то время как его предшественник только из 47. В числе нововведений стоит выделить возможности: использования «реестрового обеспечения» таможенного представителя при таможенном декларировании товаров, выдачи предварительных решений по вопросам применения методов определения таможенной стоимости ввозимых товаров, освобождения добросовестных компаний от предоставления обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных платежей, представления предварительной информации на английском языке.

Зачем потребовалось принимать новый Закон? Закон принят в связи с вступлением в силу с 01.01.2018 года Договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза (далее - ТК ЕАЭС). ТК ЕАЭС содержит отсылочные нормы, согласно которым регулирование ряда правоотношений, либо установление дополнительных условий, требований или особенностей нормативного правового регулирования должно определяться на уровне национального законодательства государств - членов ЕАЭС. Закон принят в связи с вступлением в силу с 01.01.2018 года Договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза (далее - ТК ЕАЭС). ТК ЕАЭС содержит отсылочные нормы, согласно которым регулирование ряда правоотношений, либо установление дополнительных условий, требований или особенностей нормативного правового регулирования должно определяться на уровне национального законодательства государств - членов ЕАЭС. Законом установлены особенности таможенного регулирования в России в соответствии с положениями права ЕАЭС. В нём реализована значительная часть отсылочных норм ТК ЕАЭС, направленных на совершенствование таможенного администрирования и упрощение совершения таможенных операций. Поправки направлены на обеспечение соблюдения прав и законных интересов лиц в связи с экспортом и импортом товаров, создание условий для развития внешнеэкономической деятельности и др.

Каковы новые правила по уплате таможенных пошлин на товары для личного потребления? Новый закон включает в себя в числе прочего положения, предусматривающие, что таможенные пошлины, налоги в отношении товаров для личного пользования могут быть уплачены с использованием программных и (или) технических средств в рамках платёжной системы, оператором которой является оператор таможенных платежей, а также наличными денежными средствами в кассу таможенного органа. Новый закон включает в себя в числе прочего положения, предусматривающие, что таможенные пошлины, налоги в отношении товаров для личного пользования могут быть уплачены с использованием программных и (или) технических средств в рамках платёжной системы, оператором которой является оператор таможенных платежей, а также наличными денежными средствами в кассу таможенного органа. Кроме того, оплата таможенных пошлин физлицами в отношении товаров для личного пользования, пересылаемых в международных почтовых отправлениях станет возможна в отделениях «Почты России».

Что поменялось в порядке выдачи предварительных решений на товары? Сокращены сроки выдачи предварительных решений о стране происхождения и классификации товара. В частности, решения о классификации товара таможенные органы будут принимать в течение 60 календарных дней со дня регистрации заявления о принятии предварительного решения о классификации товара. Раньше этот срок составлял 90 дней. При этом предварительное решение о классификации товара будет действовать в течение 5 лет со дня его принятия (вместо 3 лет). Также появится возможность получать предварительное решение о происхождении товаров. Такие решения будут выдаваться на каждое наименование товара, ввозимого на таможенную территорию ЕАЭС из конкретной страны. Их тоже выдадут не позднее 60 календарных дней со дня регистрации заявления. Ещё можно будет получить предварительное решение по вопросам применения методов определения таможенной стоимости ввозимых товаров. Такое решение таможенный орган примет не позднее 30 календарных дней со дня регистрации заявления. Сокращены сроки выдачи предварительных решений о стране происхождения и классификации товара. В частности, решения о классификации товара таможенные органы будут принимать в течение 60 календарных дней со дня регистрации заявления о принятии предварительного решения о классификации товара. Раньше этот срок составлял 90 дней. При этом предварительное решение о классификации товара будет действовать в течение 5 лет со дня его принятия (вместо 3 лет). Также появится возможность получать предварительное решение о происхождении товаров. Такие решения будут выдаваться на каждое наименование товара, ввозимого на таможенную территорию ЕАЭС из конкретной страны. Их тоже выдадут не позднее 60 календарных дней со дня регистрации заявления. Ещё можно будет получить предварительное решение по вопросам применения методов определения таможенной стоимости ввозимых товаров. Такое решение таможенный орган примет не позднее 30 календарных дней со дня регистрации заявления.

Появилась ли новая таможенная процедура? Да, например, поправками реализована таможенная процедура свободного склада. В соответствии с этой процедурой товары размещаются и используются на свободном складе без уплаты таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, при соблюдении условий помещения товаров под эту таможенную процедуру. Установлены правила применения такой процедуры и возможность Правительства России вводить дополнительные ограничения. Да, например, поправками реализована таможенная процедура свободного склада. В соответствии с этой процедурой товары размещаются и используются на свободном складе без уплаты таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, при соблюдении условий помещения товаров под эту таможенную процедуру. Установлены правила применения такой процедуры и возможность Правительства России вводить дополнительные ограничения.

Какие изменения предусмотрены в области таможенного контроля? Таких поправок довольно много. Например, определён срок проведения камеральной проверки – 90 календарных дней, и этот срок может быть продлён на 120 календарных дней. Раньше подобные сроки не были определены. Разрешено передавать третьим лицам условно выпущенные товары, перемещаемые в несобранном или разобранном виде, для монтажа и наладки. Появилась отдельная норма, посвящённая проверке маркировки товаров. Таких поправок довольно много. Например, определён срок проведения камеральной проверки – 90 календарных дней, и этот срок может быть продлён на 120 календарных дней. Раньше подобные сроки не были определены. Разрешено передавать третьим лицам условно выпущенные товары, перемещаемые в несобранном или разобранном виде, для монтажа и наладки. Появилась отдельная норма, посвящённая проверке маркировки товаров.

Какие новеллы появились в части возврата авансового платежа? Новым законом предусмотрен срок рассмотрения заявления о возврате авансовых платежей. Общий срок рассмотрения заявления о возврате авансовых платежей, принятия решения о возврате авансовых платежей и возврата авансовых платежей не может превышать 10 рабочих дней со дня, следующего за днём поступления заявления о возврате авансовых платежей в таможенный орган. В прежнем законе этот срок не был установлен и растягивался на более длительный период. Новым законом предусмотрен срок рассмотрения заявления о возврате авансовых платежей. Общий срок рассмотрения заявления о возврате авансовых платежей, принятия решения о возврате авансовых платежей и возврата авансовых платежей не может превышать 10 рабочих дней со дня, следующего за днём поступления заявления о возврате авансовых платежей в таможенный орган. В прежнем законе этот срок не был установлен и растягивался на более длительный период. До 20 календарных дней сократился срок на получение отчёта о расходовании денежных средств, внесённых в качестве авансовых платежей (ранее этот срок составлял 30 календарных дней).

Есть ли негативные изменения для декларантов? Да, например, отсрочку уплаты таможенных платежей можно получить только на один месяц. Ранее этот срок составлял от 1 до 6 месяцев. Да, например, отсрочку уплаты таможенных платежей можно получить только на один месяц. Ранее этот срок составлял от 1 до 6 месяцев.

Какие ещё предусмотрены изменения? Законом предусмотрено множество нововведений, их которых выделим следующее: поправки предусматривают выплату процентов плательщику таможенных платежей в случае, если нарушение таможенным органом срока возврата излишне уплаченных таможенных пошлин привело к негативным для него последствиям. Проценты выплачиваются в размере 1/360 ключевой ставки ЦБ РФ от суммы переплаты за каждый день просрочки. Законом предусмотрено множество нововведений, их которых выделим следующее: поправки предусматривают выплату процентов плательщику таможенных платежей в случае, если нарушение таможенным органом срока возврата излишне уплаченных таможенных пошлин привело к негативным для него последствиям. Проценты выплачиваются в размере 1/360 ключевой ставки ЦБ РФ от суммы переплаты за каждый день просрочки.

Когда Закон № 289-ФЗ вступает в силу? Закон вступает в силу 4 сентября 2018 года, за исключением положений, для которых установлены иные сроки. В частности, предусматривается, что положения касающиеся организации электронного взаимодействия таможенных органов и плательщиков, применяются с 01.01.2019 года, положения о подаче жалобы на решения, действия (бездействие) таможенных органов в области таможенного дела в электронной форме - с 2022 года. Закон вступает в силу 4 сентября 2018 года, за исключением положений, для которых установлены иные сроки. В частности, предусматривается, что положения касающиеся организации электронного взаимодействия таможенных органов и плательщиков, применяются с 01.01.2019 года, положения о подаче жалобы на решения, действия (бездействие) таможенных органов в области таможенного дела в электронной форме - с 2022 года.

Долго ли продлится переходный период в обновлении таможенных правил? С 04.09.2018 года перестанет действовать большинство статей Федерального закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации». Однако некоторые останутся действующими и утратят силу позже. В частности, это статьи, регламентирующие порядок получения статуса уполномоченного экономического оператора. С 04.09.2018 года перестанет действовать большинство статей Федерального закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации». Однако некоторые останутся действующими и утратят силу позже. В частности, это статьи, регламентирующие порядок получения статуса уполномоченного экономического оператора. Полностью Закон № 311-ФЗ утратит силу к 2020 году.

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