Бюджетная смета на 2019 год: новые правила

Общие правила к порядку составления, утверждения и ведения бюджетной сметы постоянно меняются в соответствии с внесенными изменениями в законодательство. Расскажем, по каким правилам нужно будет формировать бюджетную смету на 2019 г. и плановый период.

Порядок для подведомственных учреждений

Процесс формирования бюджетной сметы включает в себя проведение ряда расчетов сметных плановых показателей и составление проекта бюджетной сметы. Работа по формированию документа начинается в тот момент, когда учреждение получает данные о размерах бюджетных назначений, выделенных из бюджета. К смете прикладывают расчеты, где обосновывается каждая статья расходов. Все казенные учреждения формируют свою бюджетную смету, на основании которой распорядитель бюджетных средств формируется Сводную ведомость по всем своим подведомствам.

На протяжении ряда лет главные распорядители руководствовались общими требованиями, утвержденными Приказом Минфина РФ от 20.11.2007 № 112н, который не раз подвергался внесению корректировок. Очередное уточнение при составлении бюджетной сметы внес Приказ Минфина РФ № 26н от 14.02.2018 г. При составлении и утверждении смет на 2019 г. и плановый период 2020 и 2021 гг. необходимо воспользоваться новыми требованиями, которые определены данным Приказом. Основные изменения:

увеличилось количество разделов бюджетной сметы и изменилась структура документа;

в смете теперь также необходимо отражать прогнозные показатели;

сметы, содержащие государственную тайну, утверждаются не позднее 20 рабочих дней со дня доведения учреждению ЛБО;

утвержденную бюджетную смету с обоснованиями направляют ГРБС (РБС) не позднее одного рабочего дня после утверждения.

Также теперь главный распорядитель утверждает порядок в форме единого документа. В нем могут быть установлены (п. 3, 5 Приказа Минфина № 26н ):

главным распорядителем средств федерального бюджета: сроки составления и подписания проектов смет;

порядок и сроки утверждения смет (внесения изменений в сметы);

полномочия главного распорядителя (распорядителя) средств федерального бюджета;

2) главным распорядителем средств бюджета субъекта РФ (местного бюджета):

порядок и сроки составления и подписания проектов смет;

порядок и сроки составления, ведения и утверждения смет (внесения изменений в сметы);

полномочия главного распорядителя (распорядителя) средств бюджета субъекта РФ (местного бюджета).

Составление и ведение бюджетной сметы

Как и прежде, бюджетная смета подразумевает под собой документ, где отражены установленные доведенные объемы и их распределение по направлениям расходов. При этом учтено, что соответствующие объемы расходов устанавливаются на срок закона (решения) о бюджете на очередной финансовый год (на очередной финансовый и плановый период).

Бюджетная смета составляется учреждением путем формирования показателей на второй год планового периода и внесения изменений в утвержденные показатели сметы на очередной финансовый год и плановый период (п. 8 Приказа Минфина № 26н).

Теперь бюджетная смета состоит их шести разделов, а именно:

1 раздел: итоговые показатели бюджетной сметы.

2 раздел: лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств.

3 раздел: лимиты бюджетных обязательств по расходам на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, субсидий бюджетным и автономным учреждениям, иным некоммерческим организациям, межбюджетных трансфертов, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг, субсидий государственным корпорациям, компаниям, публично-правовым компаниям; осуществление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права; обслуживание государственного долга, исполнение судебных актов, государственных гарантий РФ, а также по резервным расходам.

4 раздел: лимиты бюджетных обязательств по расходам на закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые получателем бюджетных средств в пользу третьих лиц.

5 раздел: справочно, бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств.

6 раздел: справочно, курс иностранной валюты к рублю РФ.

В приложении 1 и 2 Приказа Минфина 26н приведены Форма сметы и форма, предназначенная для изменения ее показателей.

Можно выделить следующие основные особенности составления бюджетной сметы на 2019 год:

Увеличилось количество разделов: было 4, стало 6. Введены графы для отражения показателей первого и второго годов планового периода в случае утверждения закона (решения) о бюджете на очередной финансовый и плановый период. Новая форма сметы предусматривает обособленное отражение показателей текущего года и планового периода. Они формируются в разрезе кодов классификации расходов бюджетов с детализацией по кодам подгрупп и (или) элементов видов расходов. Возможно также применение дополнительной детализации показателей по кодам статей (подстатей) групп (статей) КОСГУ (кодам аналитических показателей), если это установлено соответствующим порядком ведения сметы. В отличие от действующей формы на 2018 год, рекомендованной Приказом Минфина РФ № 112н, отметка «Согласовано» будет проставляться в конце сметы.

Согласно правилам, которые изложены в п. 11 Приказа Минфина 26н , ведение бюджетной сметы предполагает внесение в нее изменений в пределах доведенных бюджетных назначений учреждению. При этом суммы увеличения отражаются со знаком плюс, а суммы уменьшения со знаком минус. Корректировка сметы осуществляется путем утверждения поправок в показателях, которые меняют:

Объемы сметных назначений. Распределение сметных назначений по кодам классификации расходов бюджетов бюджетной классификации РФ. Распределение сметных назначений, не требующих изменения показателей бюджетной росписи главного распорядителя. Распределение по дополнительным кодам аналитических показателей.

Ведение смет в ГИИС «Электронный бюджет»

С 2018 г. государственными (субъектов РФ) и муниципальными казенными учреждениями ведение и составление Бюджетной сметы должно осуществляться с использованием ГИИС «Электронный бюджет» согласно Приказу Минфина РФ от 30.09.2016 № 168н.

Система «Электронный бюджет» предназначена для ведения более прозрачной, открытой деятельности учреждения. В системе обеспечена возможность:

Формирования и ведения бюджетной сметы на основании доведенных до учреждения в установленном порядке ЛБО. Формирования обоснований плановых сметных показателей. Формирования и ведения свода бюджетных смет.

С порядком подключения учреждений, которые финансируются из федерального бюджета изложен Письме Минфина РФ "21-03-04/74624.

Нарушение казенным учреждением порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет влечет наложение на должностных лиц административного штрафа в размере от 10 000 до 30 000 руб. (ст. 14.14.7 КоАП РФ).

Материалы газеты «Прогрессивный бухгалтер», бюджетный выпуск, июль 2018