Уплата страховых взносов: сроки, КБК, образцы платежек, штрафы

Все компании и предприниматели, которые выплачивают вознаграждения физлицам, должны перечислять в бюджет страховые взносы. Делать это нужно ежемесячно. Бухгалтеру следует сформировать и отправить в банк четыре платежки по взносам на пенсионное страхование, медстрахование, на случай болезни и материнства, по травматизму. В нашей статье вы узнаете о сроках уплаты страховых взносов, о заполнении платежек (образцы платежек по взносам), об ответственности за нарушение сроков уплаты.

Сроки уплаты страховых взносов

Страховые взносы платятся по итогам каждого месяца не позднее 15-го числа следующего месяца. Взносы на обязательное пенсионное, медицинское страхование, на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (ВНиМ) нужно перечислять в налоговые органы, а «травматические» взносы — в ФСС РФ. Если срок платежа выпадает на выходной или нерабочий праздничный день, он переносится на ближайший следующий за ним рабочий день. Заплатить страховые взносы за июль компании должны не позднее 15 августа.

Сроки уплаты страховых взносов в 2018 году:

за январь — 15.02.2018

за февраль — 15.03.2018

за март — 16.04.2018

за апрель — 15.05.2018

за май — 15.06.2018

за июнь — 16.07.2018

за июль — 15.08.2018

за август — 17.09.2018

за сентябрь — 15.10.2018

за октябрь — 15.11.2018

за ноябрь — 17.12.2018

за декабрь — 15.01.2019

Как заполнить платежное поручение на уплату страховых взносов

При заполнении платежек на перечисление страховых взносов в налоговые органы в поле 101 компании, производящие выплаты физлицам, должны указывать статус плательщика «01».

ИП указывают одно из следующих значений в данном поле:

09 — налогоплательщик (плательщик сборов) — индивидуальный предприниматель;

10 — налогоплательщик (плательщик сборов) — нотариус, занимающийся частной практикой;

11 — налогоплательщик (плательщик сборов) — адвокат, учредивший адвокатский кабинет;

12 — налогоплательщик (плательщик сборов) — глава крестьянского (фермерского) хозяйства.

Данные положения предусмотрены Приказом Минфина РФ от 12.11.2013 № 107н.

При перечислении взносов на страхование от несчастных случаев в поле 101 проставляется «08».

КБК проставляется в поле 104. В этом поле нужно указать значение кода бюджетной классификации РФ, установленное для уплаты соответствующего вида страховых взносов.

Назначение платежа и другая необходимая информация указываются в поле 24. В этом поле следует отразить вид страховых взносов и период, за который они уплачиваются. При уплате «травматических» взносов можно указать регистрационный номер страхователя в ФСС РФ.

В полях 106—109 платежного поручения на перечисление взносов на страхование от несчастных случаев должен быть проставлен «0».

При перечислении взносов в налоговые органы нужно отразить в платежке:

«ИНН» и «КПП» получателя средств — значение «ИНН» и «КПП» соответствующего налогового органа, осуществляющего администрирование платежа;

«Получатель» — сокращенное наименование органа Федерального казначейства и в скобках — сокращенное наименование налогового органа, осуществляющего администрирование платежа.

В поле 106 при перечислении текущего платежа ставится ТП, в поле 107 — месяц, за который платятся взносы (например, МС.07.2018).

КБК по страховым взносам

ТАБЛИЦА: «Коды бюджетной классификации для уплаты взносов в 2018 году»

Платеж КБК для платежей по взносам (по основным тарифам) с 2018 года Пенсионные Взносы 182 1 02 02010 06 1010 160 Пени 182 1 02 02010 06 2110 160 Штрафы 182 1 02 02010 06 3010 160 Социальное страхование (ВНиМ) Взносы 182 1 02 02090 07 1010 160 Пени 182 1 02 02090 07 2110 160 Штрафы 182 1 02 02090 07 3010 160 Медицинские Взносы 182 1 02 02101 08 1013 160 Пени 182 1 02 02101 08 2013 160 Штрафы 182 1 02 02101 08 3013 160

Образец заполнения платежного поручения на перечисление страховых взносов на ОПС за июль 2018 года

Образец заполнения платежного поручения на перечисление страховых взносов на ВНиМ за июль 2018 года

Образец заполнения платежного поручения на перечисление страховых взносов на обязательное медицинское страхование за июль 2018 года

Образец заполнения платежного поручения на перечисление страховых взносов в ФСС РФ на страхование от несчастных случаев за июль 2018 года

Ответственность за неуплату страховых взносов

Статьей 122 НК РФ установлена ответственность за неуплату (неполную уплату) налогов, сборов и страховых взносов. Санкции применяются, если такое деяние вызвано занижением налоговой базы (базы по взносам), иного неправильного исчисления налога (сбора, взноса) или других неправомерных действий (бездействия).

Данная норма применяется с учетом п. 19 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 57. В этом пункте прописано, что неуплата в бюджет суммы налога, указанной в декларации, не подпадает под ст. 122 НК РФ. В этом случае с налогоплательщика взыскиваются только пени.

Минфин РФ отметил, что разъяснение Пленума ВАС РФ применяется и в случае нарушения сроков уплаты страховых взносов. Таким образом, штрафы по страховым взносам невозможны, если база по ним рассчитана верно (письмо Минфина РФ от 24.05.2017 № 03-02-07/1/31912).

ВС вынес определение от 18.04.2018 г. N 305-КГ17-20241, что оштрафовать за неуплату взносов могут только по итогам года.

Как налоговики рассчитают сумму штрафа за опоздание с уплатой взносов? Для расчета штрафа неуплаченную сумму взносов определяют на 30-е число месяца, следующего за отчетным или расчетным периодом, а не на 15-е число, когда взносы нужно было перечислить. Так, если на 30-е число взносы уплачены в полном объеме, то за опоздание с расчетом штраф составит 1000 рублей. Такие разъяснения даны ФНС РФ в письме от 09.11.2017 № ГД-4-11/22730@.

При этом несвоевременная уплата страховых взносов влечет за собой риск начисления пени (ст. 75 НК РФ, ст. 26.11 Закона № 125-ФЗ).