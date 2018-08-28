Люди в поисках баланса. Александра Бурнович: «Кусочки резины спасли компанию от налоговых доначислений»

Сегодня в рубрике «Люди в поисках баланса» вас ждет позитивный гость — Александра Бурнович, главный бухгалтер нескольких микропредприятий из города Новороссийска и счастливая обладательница требования из ИФНС за неуплату 0,01 руб. пени, начисленной на 0,00 руб. налога. А еще у нее хобби — астрология, и она пишет гороскопы для «Клерка».

— Александра, вы всегда готовите свои астропрогнозы для бухгалтеров с юмором. Давайте сегодня и о бухгалтерии с юмором.

— Пожалуйста! Однажды, мой первый главный бухгалтер, поругавшись с системным администратором, решила самостоятельно подправить код в бухгалтерской программе (настроить бланк под себя), но случайно удалила часть кода. Код она смогла восстановить, благодаря руководству пользователя программой, только не учла, что код был написан латиницей, а не русскими буквами (С латинская и С русская на клавиатуре находятся на одной клавише). Конечно, программа это «заметила» и отказалась работать. Так и помирились они с системным администратором.

Кстати, именно наш компьютерщик в свое время добился от налоговой, чтобы те принимали отчеты от микропредприятий только на бумажном носителе, без дискеты. Правда, ему пришлось подключить прокуратуру и СМИ.

— Прелесть какая. Давайте еще что-нибудь в таком духе расскажите.

— В далекие незапамятные времена в бухгалтерии единовременно отказались работать все мышки. Полдня не могли понять, почему.

Оказалось, накануне проводилась инвентаризация, и инвентаризационная комиссия заклеила сенсор мышек биркой с инвентаризационным номером.

— А опыт общения с налоговыми инспекторами как у вас складывается?

— Вот например, случай. Проходила налоговая проверка в офисе, который находился в цокольном помещении. Все шло без проблем, пока инспектор не запросила «особенные» документы. Тут-то и началось приключение! Документы находились в архиве, доступ к ним напрямую зависел от освещения (окон нет).

Дабы не подставлять работодателя, главбух придумала выкрутить лампочки во всем помещении и изолировать цоколь от лампы кусочком резины. То есть лампочки были вкручены, но не загорались, в помещении стояла полная тьма. Весь коллектив, вместе с инспектором и электриком выясняли причину, почему эта же лампа в другом помещении горит, а у нас в офисе нет!

Изрядно намучившись, инспектор решила поверить, что с остальными документами все в порядке. Так кусочки резины спасли компанию от налоговых доначислений.

— Вы такой веселый человек, как попали в такую серьезную профессию, как бухгалтерия?

— Закончила университет, пошла работать бухгалтером в коммерческую фирму под руководством директора, любимой фразой которого была: «Саша, что делаешь?». А Саша за день могла сделать пару документов по работе, а все остальное время писать дипломы на заказ. Самым сложным на той работе было придумывать ежечасно ответ на тот вопрос начальству.

Потом уже друзья открыли фирму, попросили меня вести ее бухучет «от и до» удаленно. Так и началась моя карьера единственного главного бухгалтера. Несколько лет я еще поработала под главбухом, набралась опыта, но не поделив пространство с ней, пришлось уйти.

Ныне я дома веду бухучет нескольких организаций. Немного не хватает корпоративов, но расположение дома через дорогу от моря восполняет эту потерю. Зато успеваю все, директора у меня все любимые, ведь вижу их только в момент получения заплаты :). Хожу на море и в спортзал, готовлю вкусности, в общем, довольна свободным графиком вполне!