Счет 41 «Товары» в бухгалтерском учете

41 счет бухгалтерского учета — это товары, приобретенные для продажи. Счет используется в торговле, сфере общественного питания и в некоторых случаях — в производстве. В статье рассматриваются особенности ведения синтетического и аналитического учета по этому счету в торговле.

Оптовая и розничная продажа товаров

Материальные ценности, приобретаемые для продажи, являются товарами. К примеру, лампочки, приобретенные для своих нужд, являются материалами. Если они предназначены для продажи, то это товары. В соответствии с разд. 4 Инструкции по применению плана счетов от 31.10.2000 № 94 счет 41 бухгалтерского учета — это товары, принадлежащие организации на праве собственности.

На счете 41 собирается фактическая себестоимость товаров, в которую включаются:

цена покупки;

таможенные пошлины;

транспортные затраты;

оплата посредникам;

другие расходы, связанные с их покупкой.

Организации, применяющие УСН, включают НДС в себестоимость.

В розничной торговле товары могут учитываться по покупной стоимости или продажным ценам. Во втором случае необходимо использовать счет 42 «Торговая наценка». Способ ведения учета на счете нужно отразить в учетной политике.

Пример ООО «Свет» (применяет ОСН) по договору поставки с ООО «Фараон» приобретен и оприходован на склад товар на сумму 68 300,00 руб., в т. ч. НДС 10 418,64 руб. Транспортная компания доставила товар до склада ООО «Свет» на сумму 6 830,00 руб., в т. ч. НДС 1 041,87 руб. Товарные запасы проданы по цене 95 620,00 руб., в т. ч. НДС 14 586,11 руб. Стоимость доставки товара покупателю за счет продавца — 4 440,00 руб., в т. ч. НДС 677,29 руб. Товар списан со склада.

В таблице приведены проводки по счету 41 по учету в оптовой торговле:

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 41: характеристика

Одним из самых востребованных бухгалтерами регистров является оборотно-сальдовая ведомость по счету 41, которая показывает начальные и конечные остатки товаров в денежном и натуральном эквиваленте, их движение в разрезе субсчетов, мест хранения и видов товаров. Форма регистра проста и понятна внутренним пользователям, которые используют ее для анализа и принятия оперативных решений.

Оборотку можно сформировать за любой отрезок времени: месяц, квартал, год. Аналитика по счету 41 бухгалтерского учета ведется по номенклатуре, партиям, видам товаров. Сальдо на конец периода по счету 41 — товары — вычисляется по формуле:

Начальный остаток Дт 41 — Кт 41.

Образец оборотки по счету 41:

Заполнение карточки счета 41

Карточка счета 41 используется бухгалтерами для проверки правильности данных, поскольку в этом регистре можно отследить, откуда появилась та или иная сумма, проверить обороты и сальдо. Отчет формируется за любой период, даже за одну смену. Отчет не регламентирован, но бухгалтер может обезопасить себя от чужих ошибок, подготовив отчет за свою смену и поставив свою подпись. Регистр используется менеджерами в оперативном режиме.

В заголовке карточки отражен выбранный период, счет и подразделение. В табличной части указываются реквизиты каждой проводки: дата, документ, сумма по дебету или кредиту, текущее сальдо. Выводятся итоговые показатели по счету на начало и конец периода и обороты.

Образец карточки:

Субсчета к счету 41

Планом счетов бухгалтерского учета от 31.10.2000 № 94 предусмотрены субсчета к счету 41:

Фирмы в зависимости от своих потребностей вправе конкретизировать, объединять установленные планом счетов субсчета или дополнить имеющийся список. Выбранный метод учета нужно описать в учетной политике.

Активный или пассивный счет 41?

Начинающий бухгалтер может задаться вопросом: счет 41 активный или пассивный?

Счета распределяются на 3 группы по отношению к балансу: активные, пассивные и активно-пассивные. Для отнесения счета к определенной группе достаточно рассмотреть форму бухгалтерского баланса (форма 1 от 22.07.2003 № 67н). Оборотные активы, в т. ч. товары для перепродажи и товары отгруженные, относятся к разд. 2 актива баланса. По счетам этой группы увеличение имущества фиксируется по дебету, уменьшение — по кредиту, сальдо может быть только дебетовым. Если возникает отрицательное сальдо, то в учете допущена ошибка, которую необходимо исправить.

Счет 41 активный, материальный Дебет Кредит Начальное сальдо Поступление Конечное сальдо Списание, выбытие, реализация, недостача

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Материальные ценности, приобретенные для продажи, именуются товарами и отражаются на счете 41 в денежном и количественном выражении. Наличие и движение товаров показывается в оборотно-сальдовой ведомости по счету в разрезе субсчетов.

Главная характеристика счета 41 заключается в его отнесении к группе активных счетов. Поэтому в учете исключены кредитовые остатки или отрицательное сальдо по дебету счета.

Источник: Народный СоветникЪ: юридический и налоговый портал