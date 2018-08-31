Компенсация за покупку онлайн-кассы: нюансы применения

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экоорен titova-tlt, Вы писали:Тема до конца не раскрыта, а надо было предложения по комфортному увольнени... Увольнение по собственному желанию: в чем опасность для работодателя

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finnavi Да, да, если заговорили, что не будут лишать пенсий, то жди обратного.((( Работающих пенсионеров не будут лишать пенсии

Бух-бах saigak, Вы писали:Я больше боюсь звонков директора с безумными идеями ))) ...от которых пото... Директора боятся брать трубку, когда звонят бухгалтеры

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