Компенсация за покупку онлайн-кассы: нюансы применения

Над.К, Вы писали:Медицина у нас все еще бесплатная, Чтобы пользоваться нашей бесплатной ме...
Медицина у нас все еще бесплатная, Чтобы пользоваться нашей бесплатной медициной, нужно же...
Anton P., Вы писали:В свое время радовались появлению сотовой связи. Мол, удобно, быстро и т.п.Се...
Очень интересно продолжение этой грустной истории, поставлю закладку, буду ждать. От таких сюрпри...
Nаdine, Вы писали: Спасибо, очень полезное замечание. Я этого не знала. Мужчина тот, судя по...
Зато все силы нашего доблестного государства брошены на борьбу с самозанятыми, ибо там "кладезь н...
Nаdine, все так же. Хотя нет, все хуже.Совсем мы далеко ушли от тортиков. )))
В свое время радовались появлению сотовой связи. Мол, удобно, быстро и т.п.Сейчас понимаешь, что ...
Wern, Вы писали: Нужно было получить страховой полис как безработному - и уже по этому полис...
В зависимости от условий блокировки счетом действительно нельзя пользоваться (суд, приставы, фин....
MissCherie, Вы писали:А вообще из города народ уезжает работать в другие города. В курсе. Ес...
О_о обалдеть. У меня вчера даже слов не нашлось, если честно. И эти граждане не...
Nаdine, Вы писали:Лена2009, Вы писали:а "завершение реформы" когда будет?и какой это такой "перех...
Nаdine, Вы писали:И ещё. Позхвольте маленький офф. О медицине.Разговорилась я как-то с таксистом,...
Карта это просто магнитный носитель привязанный к счету, Долгое время в Сбере было совершен...
Лена2009, Вы писали:а "завершение реформы" когда будет?и какой это такой "переходной период"........
И ещё. Позхвольте маленький офф. О медицине.Разговорилась я как-то с таксистом, и он мне поведал ...
Карта это просто магнитный носитель привязанный к счету, если владелец счета приходит в банк и пр...
MissCherie, Вы писали:Сейчас всё намного хуже((( потому что все "простые"/подработочн...
titova-tlt, Вы писали:Тема до конца не раскрыта, а надо было предложения по комфортному увольнени...
Можно ли оплачивать обучение, спортивные занятия не самого сотрудника, а его несовершеннолетних д...
Круто как-то. У меня стоит атолловский драйвер 10.2.0, 1С УТ старенькая 10я. Работают друг с друг...
Да они особо себя и не сдерживают в воровстве. А на нас пытаются отыграться, берут под тотальны к...
Да ладно, Боря, не нагнетай )
"Его бухгалтер должен выучить его наизусть" ?
Скоро бухгалтера будут совсем не нужны, автоматизированные системы настроят на этот бред, и они с...
Ну да, не повышать пенсионный возраст тоже обещали...
Застрелиться... Издевательство просто! И чем дальше - тем все более изощренное. Как жить???
Я вообще не вижу никого, кто мог бы ситуацию на данный момент изменить. и не увидите по да...
А взаимозачеты подпадают под применение ККТ все? Или только с физическими лицами?
Над.К, Вы писали:Почему нельзя было воспользоваться другими средствами? Потому что это Сбер...
Да, да, если заговорили, что не будут лишать пенсий, то жди обратного.(((
а "завершение реформы" когда будет?и какой это такой "переходной период"...... какие года? И...
saigak, Вы писали:Я больше боюсь звонков директора с безумными идеями ))) ...от которых пото...
И с договором трудовым то же самое. Сначала говорят чтоб хранили все свои договоры до пенсии, а п...
На фиг надо. Пусть что хотят заводят, но в нормальную трудовую книжку запись как всегда делают. У...
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто прокомментирует этот материал!