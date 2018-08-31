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Компенсация за покупку онлайн-кассы: нюансы применения

Бизнес-консультант Анна Соколова — о том, как получить у государства компенсацию за приобретение онлайн-ККТ.

Для ИП на ЕНВД и ПСН с 2018 года в Налоговом кодексе ввели вычет на приобретение онлайн касс. Вычет составляет не более 18 000 рублей за каждую единицу контрольно-кассовой техники. Нюансы и порядок применения в видео.

 

Ссылки на нормативные документы:

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