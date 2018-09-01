Какие законы вступают в силу в сентябре 2018 года. Обзор от Госдумы

В РФ появятся наследственные фонды, финансовые омбудсмены, а также штрафы для операторов поисковых систем за выдачу ссылок на запрещенные сайты. Об этих и других нововведениях первого месяца осени Госдума России подготовила обзор. Приводим его полностью.

Вступает в силу закон о наследственных фондах

в России можно будет создать наследственный фонд — в силу вступает соответствующий закон . Решение о создании такого фонда принимается гражданином при составлении завещания, в котором должны содержаться сведения об учреждении фонда после смерти гражданина, утверждении устава, условий управления, имущества фонда и лицах, назначаемых в его состав. Наследственный фонд — это важный инструмент для сохранения и развития бизнеса, активов, имущества, которые остаются после смерти человека и передаются в соответствии с его решением в управление фонду.

Получить загранпаспорт нового поколения станет проще

Еще больше многофункциональных центров смогут выдавать загранпаспорта нового образца — биометрические. Суслуга должна быть доступна хотя бы в одном МФЦ в городских округах и административных центрах, где проживает свыше 50 тыс. человек. С февраля 2018 года такие МФЦ должны были располагаться в городских округах и административных центрах муниципальных районов с численностью населения свыше 100 тыс. человек, а также в городах федерального значения.

В России появятся финансовые омбудсмены

в России появится должность финансового уполномоченного (омбудсмена) — вступают в силу основные положения соответствующего закона. Финансовые омбудсмены будут защищать интересы граждан и бизнеса, рассматривать обращения потребителей об услугах, оказанных финансовыми учреждениями. Информация о сферах финуслуг, для рассмотрения обращений в которых учреждаются должности финансовых уполномоченных, будет размещаться на сайте Банка России и на официальном сайте финансового уполномоченного. Кроме того, Банк России будет вести реестр финансовых организаций, которые обязаны организовывать взаимодействие с финансовым уполномоченным, и перечень финансовых организаций, организующих взаимодействие с финансовым уполномоченным на добровольной основе.

Сокращается срок проведения камеральной проверки декларации по НДС

Согласно поправкам в Федеральный закон от 03.08.2018 № 302-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» вступающим в силу, с трех до двух месяцев сокращается срок проведения камеральной проверки декларации по НДС. Сокращение срока камеральной проверки до двух месяцев позволит быстрее получать возмещение НДС из бюджета. Оборотные средства предприятия будут отвлекаться на меньший срок. При этом увеличение срока проверки до трех месяцев возможно в случае установления фактов, указывающих на наличие нарушений

Создается единая система страхования жилых помещений

в России появится единая автоматизированная система (ЕАС), которая будет содержать данные о договорах страхования, размерах возмещения и другую информацию. Система создается для облегчения получения страхового возмещения ущерба, причиненного жилым домам, квартирам и другим жилым помещениям.

Контактная притравка полностью запрещается

В силу свступает закон , запрещающий контактную притравку охотничьих собак. Теперь дрессировка и подготовка собак соответствующих пород будет возможна только в охотничьих угодьях и только способами, не допускающими жестокого обращения с животными и причинения им вреда. В частности, в соответствии с новыми нормами, необходимо будет устанавливать ограждение, которое будет защищать дикое животное.

Банки должны будут информировать о задолженности по кредитной карте

Владельцам кредитных карт с будут сообщать о размере их текущей задолженности и о доступной сумме потребительского кредита после каждой проведенной ими операции. Пользователю будет приходить СМС-сообщение или письмо на электронную почту с соответствующей информацией.

Дистанционные банковские операции станут безопаснее

банк сможет приостанавливать денежный перевод на срок до двух дней, если были выявлены признаки совершения операции без согласия плательщика. Кредитные организации также смогут блокировать электронные средства платежей – электронные кошельки, предоплаченные банковские карты и мобильные приложения. При этом, заметив признаки хищения, банк будет обязан сразу проинформировать об этом клиента. Владелец счета в этом случае сможет подтвердить верность операции, либо сообщить о попытке хищения.

Вводятся штрафы для операторов поисковых систем за выдачу ссылок на запрещенные сайты

Административные штрафы в размере до 700 тыс. рублей грозят тем, кто обеспечивает доступ к таким сайтам, то есть владельцам «анонимайзеров» и операторам поисковых систем. Простых интернет-пользователей нововведение не коснется. Подробнее об этом нововведении, которое начнет действовать с, вы можете прочитать в нашем разъясняющем материале

Вводится дополнительная защита дольщиков