Отвечаем вместе: всё о субсидиарной ответственности главного бухгалтера

Банкротство – сегодня не слишком приятная процедура, которая в большинстве случаев сопровождается взысканием средств и прочего имущества для удовлетворения требований должников, а так же очень и очень рискованная процедура, так как за большинством банкротств стоит не только «субсидиарка», но и «уголовка».

А что, раньше эти вопросы не возникали? Возникали. Но все проходило относительно гладко. Через банкротство можно было уйти и от налогов, и от других проблем. Но обо всем по-порядку.

Хорошо, если у должника-банкрота есть средства либо имущество, которым можно расплатиться, но это бывает чрезвычайно редко, иначе – зачем затевалась ликвидация? К ней может привести только несостоятельность компании по своим обязательствам.

В 2017 году в законодательстве появилось ряд изменений и в том числе – субсидиарная ответственность главного бухгалтера. Обычно главбух – наемный работник, почему он должен при банкротстве отвечать своими личными средствами или имуществом?

Логично, когда долги банкрота покрывают акционеры или директора, в руках которых находится бизнес, но как получилось, что к субсидиарной ответственности (СО) привлекают главбуха на зарплате и на каком основании?

Какие обязанности возлагаются на главбуха?

Должность главного бухгалтера – одна из ключевых в любой компании либо организации.

На эту должность принимают людей с высшим профильным образованием и немалым опытом работы, управленческими навыками.

Обязанности бухгалтера четко изложены в законе 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (статья 7) . Вот только основные обязанности:

Разработка политики бухучета в компании, его организация в полном соответствии с требованиями законодательства. Контроль за отражением в бухучете любых хозяйственных и кассовых операций компании, участие в инвентаризациях. Руководство бухгалтерией как одного из подразделений компании, организация эффективной работы персонала, проверки филиалов и обособленных подразделений. Составление полной отчетности по хозяйственной деятельности компании и налогам, их своевременное перечисление в бюджет. Предлагать руководству и акционерам компании пути оптимизации хозяйственной деятельности предприятия.

Виды ответственности главного бухгалтера

За ненадлежащее выполнение возложенных на него обязанностей главный бухгалтер несет следующую ответственность:

Дисциплинарная применяется в случае незначительных нарушений: от начальства можно «схлопотать» замечание, выговор в устном или письменном виде, строгий выговор. Крайняя мера – увольнение.

Материальная (ст. 246 ТК РФ) обычно оговаривается в договоре о найме главбуха. Если неопровержимо доказано, что компания понесла убытки по его вине, он обязан полностью их возместить вне зависимости от причин происшедшего: случайной ошибки или злого умысла.

Административная квалифицируется при более серьезных нарушениях договора о найме и своих непосредственных обязанностей, при разглашении коммерческой тайны, грубых нарушениях бухучета и сроков предоставления отчетности. Минимум нарушителю грозит крупный штраф, в худшем случае – дисквалификация на два года.

Уголовная применяется согласно ст. 199.1 УК РФ. Должны присутствовать признаки сознательности правонарушений, умысла, действий в собственных интересах, выгоды. Речь обычно идет о крупных суммах налогов, неуплаченных в бюджет, реализации «серых схем» для уклонения от уплаты налогов, в практике судебных дел встречаются случаи банального воровства, махинации, обман акционеров и владельцев компании.

Субсидиарная может наступить при ликвидации несостоятельной компании, иными словами – при банкротстве. Бухгалтер наравне с акционерами и директоратом отвечают личным имуществом и деньгами по обязательствам компании перед кредиторами.

Ответственность при увольнении и после него иногда выделяется в отдельный вид. Нужно передать дела преемнику, провести инвентаризацию. Уже уволенный главбух может быть привлечен к ответственности вплоть до уголовной на протяжении года после даты увольнения.

Одновременно могут наступить несколько видов ответственности для главбуха, например, материальная и уголовная.

Привлечение к субсидиарной ответственности при банкротстве: как это происходит

Основы процедуры банкротства и ответственности должностных лиц изложены в Законе от 26.10.2010 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Субсидиарная ответственность при банкротстве тесно связана с таким юридическим понятием, как «контролирующее должника лицо» (КДЛ).

Это может быть не только акционер или генеральный директор компании, но и финансовый директор или любой топ-менеджер и, конечно же, бухгалтер. К СО также могут быть привлечены родственники должника или даже компания, в адрес которой должник вывел свои активы, либо владелец блокирующего пакета акций.

Попытка внятно классифицировать КДЛ произведена в Письме ФНС № СА-4-18/16148 от 16 августа 2018 года, но у судов еще остается множество вопросов о правильности трактовок понятия КДЛ.

Тем не менее, число дел, рассмотренных судами с применением СО, поступательно растет. Каков механизм всего процесса пошагово?

Инициируется банкротство компании (самим должником при добровольной ликвидации, ФНС, кредитором, органами власти), заявление подается в арбитражный суд. Процедура банкротства проходит в несколько этапов, используется наблюдение за компанией, совершаются попытки её финансового оздоровления, вводится внешнее управление. Если активов должника достаточно для удовлетворения требований кредиторов, судебное производство прекращается. Если нет – вводится конкурсное производство, имущество компании-банкрота подлежит реализации с целью покрытия долгов. В итоге компания-банкрот ликвидируется по решению суда. Если имущества и денег на счетах не хватает, суд устанавливает КДЛ, после чего на его имущество и денежные средства описываются, на них накладывается арест. Фактическим должником становится физическое лицо. Судебные приставы занимаются изъятием и реализацией имущества, денежные средства поступают в уплату долга.

Важно знать: кредитор может самостоятельно обратиться в суд о привлечении к субсидиарной ответственности КДЛ должника в течение трёх лет после завершения процедуры банкротства.

Основания для привлечения к субсидиарной ответственности

Должность главного бухгалтера – исключительно ответственная.

Очень часто главбухи становятся объектом давления со стороны руководства компании или её владельцев, принявших необдуманное решение преступить закон. УК РФ (ст. 199, части 1 и 2) предусматривает уголовное наказание за уклонение от уплаты налогов для главного бухгалтера. Главным бухгалтерам угрожают увольнением и частенько склоняют к совершению экономических преступлений, делая их фактическими соучастниками.

Важно: привлечь директора или главбуха к субсидиарной ответственности можно только при доказанной его вине в противоправных действиях или бездействии.

При ликвидации предприятия-должника могут возникнуть следующие основания для привлечения главбуха к субсидиарной и даже уголовной ответственности:

Отсутствуют ключевые документы бухгалтерского учета. Речь прежде всего идет о первичных документах.

Бухгалтерская отчетность не содержат всю информацию о движении товарно-материальных ценностей. Например, какая-то сделка не нашла отражения в учете, даже если это закупка канцелярских принадлежностей на пустяковую сумму.

Бухгалтерская отчётность преднамеренно искажена с целью сокрытия доходов, снижения налогооблагаемой базы, возможных финансовых махинаций.

Участие в выводе активов, фиктивном банкротстве, уходе от погашения кредиторской задолженности.

В каких случаях работает невозможность привлечения к субсидиарной ответственности?

Если удастся доказать, что главбух не является КДЛ, то есть не оказывал никакого влияния на принятие решений руководством компании. Сделать это непросто, но лучшим доказательством послужит безупречное состояние бухучета, отсутствие значимых нарушений.

Содействие суду в установлении истины и помощь в установлении истинного КДЛ, поиск сокрытого имущества или денег будут учтены судом как смягчающие вину обстоятельства.

Изменения в субсидиарной ответственности — 2017 и 2018

Налицо ужесточение законодательных норм.

Почему?

Предприниматели в 80% случаев подводят к процедуре банкротства компании в состоянии «гол как сокол», заранее выводя активы в безопасные зоны, скрывая через многочисленные фирмы – «прокладки» конечных бенефициаров бизнеса. Схем множество, некоторые поражают своей хитроумностью.

Чем ответили законодатели и судебные органы?

Закон 266-ФЗ от 29 июля 2017 года переложил на плечи «подозреваемых» КДЛ обязанности по доказыванию своей невиновности. В законе прописана возможность для номинальных директоров выйти из-под ответственности путем сотрудничества с судом, помощи в поиске конечных бенефициаров и выгодополучателей.

Постановление Верховного Суда РФ от 21 декабря 2017 года уточнило понятие выгоды для КДЛ от сделки, которая могла привести к банкротству: она должна иметь признаки существенной.

Письмо ФНС от 16 августа 2017 года № СА-4-18/16148@ предлагает привлекать к СО широкий круг лиц: например, супругу или супруга КДЛ, друзей и сослуживцев! Невероятно, но в Законе от 26.10.2010 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» о подобной практике ничего не сказано. Вероятно, речь идет о пресечении многочисленных случаев вывода активов при банкротстве на ближайших родственников или «надежных» друзей. Увы, это означает, что даже муж главного бухгалтера теоретически может оказаться «под ударом».

Несмотря на усилия законодателей и фискальных органов, эффективность взыскания «субсидиарных» долгов с главного бухгалтера пока чрезвычайно мала. Виной тому – прорехи в законодательстве, сложность и многоуровневость корпоративных схем защиты активов.

В ближайшее время следует ожидать два сценария:

Несмотря на ужесточение законодательства, случаев привлечения к СА главбуха будет наблюдаться ничтожно мало, поскольку чиновники ФМС и судейские хорошо помнят обещание Президента и Правительства «не кошмарить бизнес». Законодательство быстро «подтянут» по причине слабой наполняемости госбюджета, страдающего от серых схем ухода от налогов, и тогда достанется всем.

Как защитить себя и свою собственность?

Довольно просто: если вы собираетесь банкротить свою компанию, стоит обратиться к специалистам. Опытные юристы-банкротники помогут защитить директорат и главных бухгалтеров от наступления субсидиарной ответственности, проведут процедуру банкротства грамотно и быстро (предупрежу: обеспечение имущественной безопасности не является алгоритмичной работой, это товар штучный — не ошибитесь!).

Конечно же, главбуху нужно добросовестно выполнять свои обязанности каждый день в рамках закона, учетной политики компании, требований ФНС. Тогда вам вряд ли придется доказывать в суде свою невиновность, а судебные приставы не станут беспокоить вас никогда, даже в кошмарных снах.

А теперь из важной судебной практики о субсидиарной ответственности руководителя и главного бухгалтера (на примере уголовного дела в отношении главного бухгалтера Ахмадеевой Г.Г. и взыскании с нее налоговых долгов)

В других статьях своего блога я неоднократно писал о том, что руководитель, главный бухгалтер или любое иное лицо, фактически управляющее компанией могут быть привлечены к субсидиарной ответственности по ее долгам: доначисленным налоговым платежам, пеням и штрафам.

Если покопаться в интернете, то легко можно найти множество статей на тему о субсидиарной ответственности лиц, которые фактически и юридически управляют компанией.

Многие авторы при этом ссылаются на закон «О несостоятельности (банкротстве)», нормы НК РФ, а так же на правила ГК РФ, которыми установлена субсидиарная ответственность учредителя, руководителя, главного бухгалтера и иных лиц.

Но при этом, как я заметил, все указывают на общие правила, но не объясняют, а, как и при каких условиях субсидиарная ответственность может наступить, как это на самом деле будет происходить на практике.

Давайте на конкретных примерах разберемся в вопросе привлечения к субсидиарной ответственности исключительно с практической точки зрения и обратим внимание на следующие судебные акты:

Постановление Пленума ВС от 28.12.2006 года № 64 (в части привлечения к субсидиарной ответственности руководителей стала применяться приблизительно с 2015 года). Дело Воронцова Э.С., Определение КС РФ от 28.02.2017 года № 396-О, в котором в частности указано: «обязанность возместить причиненный вред как мера гражданско-правовой ответственности применяется к причинителю вреда при наличии состава правонарушения, включающего, как правило, наступление вреда, противоправность поведения причинителя вреда, причинную связь между противоправным поведением причинителя вреда и наступлением вреда, а также его вину». Дело военных пенсионеров, Постановление КС РФ от 24.03.2017 года № 9-П, в котором в частности указывается: «…в случае, если предоставление имущественного налогового вычета было обусловлено ошибкой самого налогового органа, такое требование может быть им заявлено, поскольку законом не установлено иное, в течение трех лет с момента принятия ошибочного решения о предоставлении имущественного налогового вычета (в случае, если предоставление суммы вычета производилось в течение нескольких налоговых периодов, — с момента принятия первого решения о предоставлении вычета). Если же предоставление имущественного налогового вычета было обусловлено противоправными действиями налогоплательщика (представление подложных документов и т.п.), то налоговый орган вправе обратиться в суд с соответствующим требованием в течение трех лет с момента, когда он узнал или должен был узнать об отсутствии оснований для предоставления налогоплательщику имущественного налогового вычета». Дело Уврачева В.М., Определение ВС РФ от 11.07.2017 года № 77-КГ17-11, дело отправлено на новое рассмотрение: «…суд не учел, что прекращение уголовного дела в связи с изданием акта об амнистии не освобождает руководителя филиала общества от обязанности возместить причиненный вред, вывод суда о том, что возможность взыскания налога с общества не утрачена, так как банкротом оно не признано, необоснован, поскольку налоговым органом не предъявлялся иск о взыскании неуплаченного налога, наличие возможности общества уплатить налог не доказано» (выдержка распечатана из системы «Консультант+»). Дело Ахмадеевой Г.Г.

А вот о деле главного бухгалтера Ахмадеевой Г.Г. давайте поговорим поподробнее.

08 декабря 2017 года Конституционный суд опубликовал Постановление от 08.12.2017 года № 39-П по делу Ахмадеевой Г.Г. (она в прошлом являлась главным бухгалтером ООО) и др. Этим Постановлением Конституционный суд поставил жирную точку(?!) в вопросе порядка привлечения физических лиц (директоров, бухгалтеров, учредителей и всех тех, кто реально управлял) к субсидиарной ответственности и объяснил нам, как теперь суды могут взыскивать недоимку по налогам.

Кратко предыстория дела Ахмадеевой Г.Г.

Ахмадеева Г.Г., возраст 61 год (!), пенсионерка, зарегистрирована в качестве ИП, оказывала услуги по ведению бухгалтерского учета, путем заключения конкретного договора. В данном случае, был заключен договор с Обществом «А».

Подписывал бухгалтерские отчеты и налоговые декларации в обществе «А» Заказчик. Ахмадеева Г.Г. документы только оформляла по представленной директором общества «А» первичке.

Была проведена выездная налоговая проверка ООО «А», в соответствии с которой было обнаружено, что предприятием неверно выбран режим налогообложения (вместо общей системы налогообложения, предприятие работало по системе ЕНВД), в результате предприятию «А» были доначислены налоги на сумму 4 467 171 рублей, пени 653 585 рублей, штраф – 374 572 рублей.

При этом сама налоговая инспекция указала, что ошибка бухгалтером была допущена не умышленно, схемы не было.

Тем не менее, по результатам рассмотрения материалов проверки в отношении Ахмадеевой Г.Г., было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.199 УК РФ.

Потерпевшим по уголовному делу была признана налоговая инспекция.

Следователь внушил (обработал) Ахмадеевой Г.Г., что она виновна в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.199 УК РФ, а так же сообщил, что она может не волноваться(?), так как можно прекратить дело по амнистии.

Ахмадеева Г.Г. согласилась. НО…

Уголовное дело было прекращено по не реабилитирующим основаниям.

А далее налоговая инспекция на основании пп.14 п.1 ст.31 НК РФ, ст.ст.124, 1064 ГК РФ, ст.ст.131-132 ГПК РФ обратилась в суд с гражданским иском о взыскании с Ахмадеевой Г.Г., ущерба, причиненного преступлением, суммы налога в размере 3 510 060,19 руб., пени – 653 585,00 руб., а так же штрафа – 372 418 руб.

Решением суда требования налоговиков было удовлетворено частично, суммы налогов были взысканы так же частично, во взыскании пени и штрафа было отказано.

Возникает законный вопрос: верно ли поступил суд?

Во-первых. Суд руководствовался правилами ГК РФ, а не нормами НК РФ.

Во-вторых. В рамках уголовного дела вина Ахмадеевой Г.Г. не установлена. Уголовное дело прекращено.

В-третьих. Юридическое лицо не ликвидировано, банкротом не признано, неплатежеспособность общества, которому доначислены налоговые платежи, не установлена, тогда почему долги были взысканы с главного бухгалтера?

Ахмадеева Г.Г. с Решением суда не согласилась и обратилась в Конституционный суд (далее — КС).

О том, что изменилось в связи с принятием Постановления КС РФ от 08.12.2017 г. по делу Ахмадеевой Г.Г. читайте в других моих статьях.

Коротко лишь скажу, что Конституционный суд поддержал идею и само взыскание с главного бухгалтера суммы недоимки и пени, а вот штраф, как сказал КС РФ, взыскиваться с главного бухгалтера не может.

Правда налоговики в других делах продолжают настаивать и на взыскании штрафа с КДЛ, в том числе и с главного бухгалтера.

Вопрос субсидиарной ответственности главного бухгалтера, как мы видим очень серьезный. Поэтому главному бухгалтеру важно в процессе работы выстраивать свою безопасность. О том как это делать, вы всегда сможете узнать, обратившись к нашим специалистам.