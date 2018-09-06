Выездная налоговая проверка: пересмотр итогов камералки и последствия уточненок

Налоговики рассказали о последствиях подачи уточненок после завершения выездных проверок, о пересмотре итогов камералки в ходе выездной проверки, а также о доначислениях в ходе этих контрольных мероприятий.

Пересмотр итогов камералки в ходе выездной проверки возможен

НК РФ позволяет фискалам доначислять налоги в рамках выездной и камеральной проверкок. При этом, по мнению ФНС РФ, выездная проверка – это самостоятельная форма налогового контроля. В связи с этим независимо от того, к каким результатам пришла камеральная проверка, по итогам выездной инспекторы вправе вменить компании недоимку. Выездная проверка более тщательная, углубленная. Поэтому вполне возможно, что в ходе выездной проверки были выявили нарушения, которые не заметили при камеральной.

В качестве примера налоговая служба привела Постановление Президиума ВАС РФ от 31.01.2012 № 12207/11.

Кроме того, ссылаясь на КС РФ, чиновники объяснили, что акт и решение по камеральной проверке — это не разъяснение, освобождающее от пеней и ответственности (Определение КС РФ от 20.12.2016 № 2672-О).

Пересчет налога на прибыль в случае доначислений иных налогов

НК РФ к прочим расходам относит суммы налогов, сборов, таможенных пошлин и страховых взносов (ст. 264 НК РФ).

В связи с этим ФНС РФ со ссылкой на судебную практику наказала нижестоящим коллегам, что если в ходе проверки компании были доначислены налоги, то необходимо пересчитать и налог на прибыль. Однако это нужно делать, если контролеры проверяли и налог на прибыль (определение ВС РФ от 30.11.2016 № 305-КГ16-10138).

Последствия подачи уточненки после завершения выездной проверки

Служба рассказала, к чему может привести подача скорректированной отчетности в период проведения выездной проверки, но до принятия решения по ее итогам.

Итак, в данном случае возможно проведение дополнительных мероприятий налогового контроля (Определение ВС РФ от 12.12.2017 № 301-КГ17-14742), а также повторной выездной проверки уточненных сведений (Определение ВС РФ от 13.09.2016 № 310-КГ16-5041). Если налоговики назначат повторную проверку, решение по первоначальной выездной проверке инспекторы вправе вынести без учета «уточненок».

Налоговый орган также вправе проверить уточненные декларации исключительно в рамках камеральных проверок.

Письмо ФНС РФ от 07.06.2018 № СА-4-7/11051@

«По вопросу установления налоговыми органами действительных налоговых обязательств налогоплательщиков в ходе выездных налоговых проверок»