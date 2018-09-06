Экологический сбор будут взимать по новым правилам

В чём суть изменений? Поправками установлен новый порядок взимания и исчисления экологического сбора, срок уплаты, порядок взыскания, зачёта, возврата излишне уплаченных или излишне взысканных сумм сбора. Поправками установлен новый порядок взимания и исчисления экологического сбора, срок уплаты, порядок взыскания, зачёта, возврата излишне уплаченных или излишне взысканных сумм сбора.

Кто должен платить экологический сбор? Согласно новой редакции правил сбор должны исчислять и уплачивать производители, импортёры, которые не обеспечивают самостоятельную утилизацию отходов от использования товаров. Ранее было установлено, что сбор исчисляется и уплачивается производителями, импортёрами товаров (включая упаковку), подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств, по каждой группе товаров, подлежащих утилизации, для которой установлен норматив утилизации. Согласно новой редакции правил сбор должны исчислять и уплачивать производители, импортёры, которые не обеспечивают самостоятельную утилизацию отходов от использования товаров. Ранее было установлено, что сбор исчисляется и уплачивается производителями, импортёрами товаров (включая упаковку), подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств, по каждой группе товаров, подлежащих утилизации, для которой установлен норматив утилизации.

Что изменилось в порядке уплаты сбора с упаковки? Уточнено, что в отношении упаковки экологический сбор уплачивается теми плательщиками, которые производят и (или) импортируют товары в этой упаковке. Уточнено, что в отношении упаковки экологический сбор уплачивается теми плательщиками, которые производят и (или) импортируют товары в этой упаковке. Кроме того, теперь оговорено, что экологический сбор в отношении товаров в упаковке, которые сами по себе не готовы к употреблению, уплачивается только в отношении самой упаковки.

Есть ещё важные уточнения, касающиеся уплаты сбора? Да, поправки вносят уточнение в отношении поставщиков товаров для производителей колёсных транспортных средств и прицепов к ним. Такие поставщики (производители) уплачивают экологический сбор лишь в отношении упаковки для подобных товаров. Связано это с тем, что для данной продукции предусмотрен утилизационный сбор. Да, поправки вносят уточнение в отношении поставщиков товаров для производителей колёсных транспортных средств и прицепов к ним. Такие поставщики (производители) уплачивают экологический сбор лишь в отношении упаковки для подобных товаров. Связано это с тем, что для данной продукции предусмотрен утилизационный сбор.

За какие товары и упаковку нужно уплачивать экологический сбор? Такие группы товаров и упаковок указаны в распоряжении Правительства России Такие группы товаров и упаковок указаны в распоряжении Правительства России от 28.12.2017 № 2970-р

Куда теперь перечислять сбор? Установлено, что производители товара перечисляют сбор на счёт территориального органа Росприроднадзора, импортёры - на счёт центрального аппарата ведомства. Если плательщик одновременно является производителем и импортёром, ему следует руководствоваться правилами, установленными для импортёров. Раньше все организации и ИП уплачивали сбор на счета территориальных органов Росприроднадзора. Установлено, что производители товара перечисляют сбор на счёт территориального органа Росприроднадзора, импортёры - на счёт центрального аппарата ведомства. Если плательщик одновременно является производителем и импортёром, ему следует руководствоваться правилами, установленными для импортёров. Раньше все организации и ИП уплачивали сбор на счета территориальных органов Росприроднадзора.

Как будет контролироваться правильность и своевременность уплаты сбора? Вводятся нормы о контроле за правильностью исчисления суммы экологического сбора. Если при осуществлении контроля за правильностью исчисления суммы экологического сбора, полнотой и своевременностью его внесения, в расчёте суммы сбора выявлены ошибки или несоответствия, либо выявлено несоответствие сведений, представленных плательщиком, либо установлен факт невнесения, внесения не в полном объёме или несвоевременного внесения сбора, то тогда администратор экологического сбора составляет акт проведения контроля. Вводятся нормы о контроле за правильностью исчисления суммы экологического сбора. Если при осуществлении контроля за правильностью исчисления суммы экологического сбора, полнотой и своевременностью его внесения, в расчёте суммы сбора выявлены ошибки или несоответствия, либо выявлено несоответствие сведений, представленных плательщиком, либо установлен факт невнесения, внесения не в полном объёме или несвоевременного внесения сбора, то тогда администратор экологического сбора составляет акт проведения контроля. Правительством РФ определено содержание акта, а также срок его направления плательщику (3 рабочих дня после подписания).

Можно ли обжаловать акт проверки? Да, плательщик при несогласии с актом вправе документально подтвердить правильность своего расчёта либо направить пояснения. На это ему отводится 10 рабочих дней. Да, плательщик при несогласии с актом вправе документально подтвердить правильность своего расчёта либо направить пояснения. На это ему отводится 10 рабочих дней. Если представленные пояснения и документы не устроят проверяющих, либо плательщик не внесёт исправления в расчёт или не уплатит сбор, проверяющие могут начать процедуру взыскания сбора в судебном порядке.

Можно ли вернуть переплату по экологическому сбору? Да, если при проверке установлена излишняя уплата сбора. В таком случае плательщику будет предложено провести зачёт переплаты в счёт будущих платежей. При этом имеется право получить и возврат переплаты. Да, если при проверке установлена излишняя уплата сбора. В таком случае плательщику будет предложено провести зачёт переплаты в счёт будущих платежей. При этом имеется право получить и возврат переплаты.

Могут ли отказать в возврате сбора? Да, причём поправками расширен перечень оснований для отказа в возврате сбора. Вернуть сумму излишне уплаченного или взысканного сбора можно только после проведения сверки расчётов. Поэтому плательщику могут отказать в возврате, если отсутствует акт сверки. Отказ по-прежнему возможен и в случае, когда в заявлении нет необходимых сведений или не представлены документы. Да, причём поправками расширен перечень оснований для отказа в возврате сбора. Вернуть сумму излишне уплаченного или взысканного сбора можно только после проведения сверки расчётов. Поэтому плательщику могут отказать в возврате, если отсутствует акт сверки. Отказ по-прежнему возможен и в случае, когда в заявлении нет необходимых сведений или не представлены документы.