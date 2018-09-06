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Экологический сбор будут взимать по новым правилам

Что произошло?

Принято постановление Правительства РФ от 23.08.2018 № 986, изменившее правила взимания экологического сбора, утверждённые постановлением от 08.10.2015 № 1073.

Обновлённые правила начали применяться с 4 сентября 2018 года.

В чём суть изменений?

Поправками установлен новый порядок взимания и исчисления экологического сбора, срок уплаты, порядок взыскания, зачёта, возврата излишне уплаченных или излишне взысканных сумм сбора.

Кто должен платить экологический сбор?

Согласно новой редакции правил сбор должны исчислять и уплачивать производители, импортёры, которые не обеспечивают самостоятельную утилизацию отходов от использования товаров. Ранее было установлено, что сбор исчисляется и уплачивается производителями, импортёрами товаров (включая упаковку), подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств, по каждой группе товаров, подлежащих утилизации, для которой установлен норматив утилизации.

Что изменилось в порядке уплаты сбора с упаковки?

Уточнено, что в отношении упаковки экологический сбор уплачивается теми плательщиками, которые производят и (или) импортируют товары в этой упаковке.

Кроме того, теперь оговорено, что экологический сбор в отношении товаров в упаковке, которые сами по себе не готовы к употреблению, уплачивается только в отношении самой упаковки.

Есть ещё важные уточнения, касающиеся уплаты сбора?

Да, поправки вносят уточнение в отношении поставщиков товаров для производителей колёсных транспортных средств и прицепов к ним. Такие поставщики (производители) уплачивают экологический сбор лишь в отношении упаковки для подобных товаров. Связано это с тем, что для данной продукции предусмотрен утилизационный сбор.

За какие товары и упаковку нужно уплачивать экологический сбор?

Такие группы товаров и упаковок указаны в распоряжении Правительства России от 28.12.2017 № 2970-р.

Куда теперь перечислять сбор?

Установлено, что производители товара перечисляют сбор на счёт территориального органа Росприроднадзора, импортёры - на счёт центрального аппарата ведомства. Если плательщик одновременно является  производителем и импортёром, ему следует руководствоваться правилами, установленными для импортёров. Раньше все организации и ИП уплачивали сбор на счета территориальных органов Росприроднадзора.

Как будет контролироваться правильность и своевременность уплаты сбора?

Вводятся нормы о контроле за правильностью исчисления суммы экологического сбора. Если при осуществлении контроля за правильностью исчисления суммы экологического сбора, полнотой и своевременностью его внесения, в расчёте суммы сбора выявлены ошибки или несоответствия, либо выявлено несоответствие сведений, представленных плательщиком, либо установлен факт невнесения, внесения не в полном объёме или несвоевременного внесения сбора, то тогда администратор экологического сбора составляет акт проведения контроля.

Правительством РФ определено содержание акта, а также срок его направления плательщику (3 рабочих дня после подписания).

Можно ли обжаловать акт проверки?

Да, плательщик при несогласии с актом вправе документально подтвердить правильность своего расчёта либо направить пояснения. На это ему отводится 10 рабочих дней.

Если представленные пояснения и документы не устроят проверяющих, либо плательщик не внесёт исправления в расчёт или не уплатит сбор, проверяющие могут начать процедуру взыскания сбора в судебном порядке.

Можно ли вернуть переплату по экологическому сбору?

Да, если при проверке установлена излишняя уплата сбора. В таком случае плательщику будет предложено провести зачёт переплаты в счёт будущих платежей. При этом имеется право получить и возврат переплаты.

Могут ли отказать в возврате сбора?

Да, причём поправками расширен перечень оснований для отказа в возврате сбора. Вернуть сумму излишне уплаченного или взысканного сбора можно только после проведения сверки расчётов. Поэтому плательщику могут отказать в возврате, если отсутствует акт сверки. Отказ по-прежнему возможен и в случае, когда в заявлении нет необходимых сведений или не представлены документы.

Какое ещё изменение предусмотрено обновлёнными правилами?

Сокращён срок для исполнения требования о добровольном погашении задолженности по уплате экологического сбора с 30 до 15 календарных дней. Если плательщик не внесёт плату вовремя, взыскание будут проводить в судебном порядке.

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