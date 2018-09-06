Экологический сбор будут взимать по новым правилам

Что произошло?Принято постановление Правительства РФ от 23.08.2018 № 986, изменившее правила взимания экологического сбора, утверждённые постановлением от 08.10.2015 № 1073.
Обновлённые правила начали применяться с 4 сентября 2018 года.
В чём суть изменений?Поправками установлен новый порядок взимания и исчисления экологического сбора, срок уплаты, порядок взыскания, зачёта, возврата излишне уплаченных или излишне взысканных сумм сбора.
Кто должен платить экологический сбор?Согласно новой редакции правил сбор должны исчислять и уплачивать производители, импортёры, которые не обеспечивают самостоятельную утилизацию отходов от использования товаров. Ранее было установлено, что сбор исчисляется и уплачивается производителями, импортёрами товаров (включая упаковку), подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств, по каждой группе товаров, подлежащих утилизации, для которой установлен норматив утилизации.
Что изменилось в порядке уплаты сбора с упаковки?Уточнено, что в отношении упаковки экологический сбор уплачивается теми плательщиками, которые производят и (или) импортируют товары в этой упаковке.
Кроме того, теперь оговорено, что экологический сбор в отношении товаров в упаковке, которые сами по себе не готовы к употреблению, уплачивается только в отношении самой упаковки.
Есть ещё важные уточнения, касающиеся уплаты сбора?Да, поправки вносят уточнение в отношении поставщиков товаров для производителей колёсных транспортных средств и прицепов к ним. Такие поставщики (производители) уплачивают экологический сбор лишь в отношении упаковки для подобных товаров. Связано это с тем, что для данной продукции предусмотрен утилизационный сбор.
За какие товары и упаковку нужно уплачивать экологический сбор?Такие группы товаров и упаковок указаны в распоряжении Правительства России от 28.12.2017 № 2970-р.
Куда теперь перечислять сбор?Установлено, что производители товара перечисляют сбор на счёт территориального органа Росприроднадзора, импортёры - на счёт центрального аппарата ведомства. Если плательщик одновременно является производителем и импортёром, ему следует руководствоваться правилами, установленными для импортёров. Раньше все организации и ИП уплачивали сбор на счета территориальных органов Росприроднадзора.
Как будет контролироваться правильность и своевременность уплаты сбора?Вводятся нормы о контроле за правильностью исчисления суммы экологического сбора. Если при осуществлении контроля за правильностью исчисления суммы экологического сбора, полнотой и своевременностью его внесения, в расчёте суммы сбора выявлены ошибки или несоответствия, либо выявлено несоответствие сведений, представленных плательщиком, либо установлен факт невнесения, внесения не в полном объёме или несвоевременного внесения сбора, то тогда администратор экологического сбора составляет акт проведения контроля.
Правительством РФ определено содержание акта, а также срок его направления плательщику (3 рабочих дня после подписания).
Можно ли обжаловать акт проверки?Да, плательщик при несогласии с актом вправе документально подтвердить правильность своего расчёта либо направить пояснения. На это ему отводится 10 рабочих дней.
Если представленные пояснения и документы не устроят проверяющих, либо плательщик не внесёт исправления в расчёт или не уплатит сбор, проверяющие могут начать процедуру взыскания сбора в судебном порядке.
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто прокомментирует этот материал!