Чем для каждого продавца опасен товарный знак: какие документы запросить у поставщика

При выборе товара в любой магазине мы всегда обращаем внимание на его красочную упаковку. В детских магазинах это товар, на котором изображен мультяшный персонаж, герой книги или фильма. В иных магазинах практически все товары также имеют узнаваемые товарные знаки. И у всех этих объектов есть правообладатель — автор или другое лицо, которому принадлежит исключительное право на произведение или товарный знак.
Все об этом знают, но мало кто задумывается о получении полного пакета документов от поставщика при продаже товаров отмеченных товарным знаком. Ведь часто случается, что производитель таких товаров разрешения на использование произведения или товарного знака у правообладателя не получил. То есть товар является контрафактным.
Ответственность за незаконное использование товарного знака установлена Гражданским Кодексом РФ (ст. 1515).
В это трудно поверить, но именно к владельцу магазина, а не к производителю чаще обращается правообладатель с требованием возместить убытки или выплатить денежную компенсацию за нарушение своих прав.Компенсация возможна:
- в размере от 10 тыс. до 5 млн руб. (на усмотрение суда, но не выше суммы, заявленной правообладателем);
- в двукратном размере либо стоимости товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или произведение, либо стоимости права использования этих объектов. Причем стоимость права использования определяется исходя из цены, которая взимается за правомерное использование произведения или товарного знака. То есть, продавая дешевый контрафактный товар, компенсацию вы заплатите исходя из цены за подлинный товар.
- убрать товар из продажи;
- изъять и уничтожить контрафактный товар. Однако никакого возмещения стоимости изъятого товара магазину не положено. Более того, уничтожать контрафакт будут именно за счет магазина.
При этом, следует обратить внимание, что компенсация в размере от 10.000 до 5.000.000 рублей выплачивается за каждый случай нарушения, что подразумевает, если вы нарушили авторские права на 5 объектов авторского права, то указанную компенсацию надо умножить на 5.Рассматривают дела по неправомерному использованию товарного знака Суды по интеллектуальным правам, которые значительно активизировали работу в последние два года.
Суды отмечают, что при покупке товара в целях последующей реализации ответчик должен предвидеть последствия использования чужого товарного знака, приобретая товар, маркированный спорным товарным знаком с целью его последующей реализации, ответчик должен затребовать у продавца товара документы, свидетельствующие о разрешении правообладателя товарного знака на его использование на указанном товаре.
При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.
Доказывается неправомерное использование товарного знака очень легко.
Пример из Постановления суда по делу от 28 апреля 2018 года № С01-209/2018:
«…. 11.09.2016 в магазине «Сказка», расположенном по адресу: Севастополь, пр. Победы, д. 1А, в котором осуществляет деятельность предприниматель, был приобретен набор игрушек «Барбоскины», на упаковке которого присутствовали изображения, сходные до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации № 464535, № 465517, № 472069, № 472182, № 472183, № 472184, № 464536, № 485545.
В подтверждение заключения сделки розничной купли-продажи истцом в материалы дела представлены: чек от 11.09.2016, в котором содержатся сведения об уплаченной за товар денежной сумме, сведения о товаре, адрес магазина, данные о продавце (копия данного чека представлена в дело в качестве доказательства); приобретенный товар; фотографии данного товара; DVD-диск, зафиксировавший факт реализации контрафактного товара…».
Предпринимателя оштрафовали на 80 000 руб. за набор игрушек стоимостью 380 руб.
Причем суды особо отмечают, что компенсация может взыскиваться с продавца контрафакта за каждый случай незаконного использования изображения как самостоятельного товарного знака! То есть если на одной закладке изображено три персонажа мультика, каждый из которых является товарным знаком, то допущено три нарушения.
Как себя обезопасить1. Покупайте товар только у тех поставщиков, которые могут подтвердить, что приобрели его у производителя, имеющего право на производство продукции с использованием произведения или товарного знака, или напрямую у таких производителей. То есть у тех, кто может предоставить вам соответствующий документ.
Например, свидетельство на товарный знак, в котором производитель или поставщик указан в качестве правообладателя, или лицензионный договор, по которому производителю предоставлено право использования произведения при производстве продукции.2. Проверяйте наличие права на использование произведения или товарного знака у производителей или поставщиков. Если правообладатель известен, то можно направить ему письмо с просьбой подтвердить, что такая-то компания правомерно использует при производстве продукции его товарный знак или произведение.
Но, к сожалению, эти правила трудновыполнимы, поэтому практически ни один магазин не может исключить вероятность попадания на свои прилавки контрафакта. Правильно указывайте условия ответственности сторон при заключения договора с поставщиком.
Вариант условия договора
В этой статье рассмотрели только административную ответственность, а есть еще уголовная ответственность и есть особенности при учете в целях налогообложения.
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