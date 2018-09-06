Чем для каждого продавца опасен товарный знак: какие документы запросить у поставщика

При выборе товара в любой магазине мы всегда обращаем внимание на его красочную упаковку. В детских магазинах это товар, на ко­то­ром изоб­ра­же­н муль­тяш­ный пер­со­наж, герой книги или филь­ма. В иных магазинах практически все товары также имеют узнаваемые товарные знаки. И у всех этих объ­ек­тов есть пра­во­об­ла­да­тель — автор или дру­гое лицо, ко­то­ро­му при­над­ле­жит ис­клю­чи­тель­ное право на про­из­ве­де­ние или то­вар­ный знак.

Все об этом знают, но мало кто задумывается о получении полного пакета документов от поставщика при продаже товаров отмеченных товарным знаком. Ведь часто слу­ча­ет­ся, что произво­ди­тель таких то­ва­ров раз­ре­ше­ния на ис­поль­зо­ва­ние про­из­ве­де­ния или то­вар­но­го знака у пра­во­об­ла­да­те­ля не по­лу­чил. То есть товар яв­ля­ет­ся кон­тра­факт­ным.

Ответственность за незаконное использование товарного знака установлена Гражданским Кодексом РФ (ст. 1515).

В это труд­но по­ве­рить, но имен­но к вла­дель­цу ма­га­зи­на, а не к про­из­во­ди­те­лю чаще об­ра­щается пра­во­об­ла­да­тель с тре­бо­ва­ни­ем воз­ме­стить убыт­ки или вы­пла­тить де­неж­ную ком­пен­са­цию за на­ру­ше­ние своих прав.

Ком­пен­са­ция воз­мож­на:

в раз­ме­ре от 10 тыс. до 5 млн руб. (на усмот­ре­ние суда, но не выше суммы, за­яв­лен­ной пра­во­об­ла­да­те­лем);

в дву­крат­ном раз­ме­ре либо сто­и­мо­сти то­ва­ров, на ко­то­рых неза­кон­но раз­ме­ще­ны то­вар­ный знак или про­из­ве­де­ние, либо сто­и­мо­сти права ис­поль­зо­ва­ния этих объ­ек­тов. При­чем сто­и­мость права ис­поль­зо­ва­ния опре­де­ля­ет­ся ис­хо­дя из цены, ко­то­рая взи­ма­ет­ся за пра­во­мер­ное ис­поль­зо­ва­ние про­из­ве­де­ния или то­вар­но­го знака. То есть, про­да­вая де­ше­вый кон­тра­факт­ный товар, ком­пен­са­цию вы за­пла­ти­те ис­хо­дя из цены за под­лин­ный товар.

Кроме того, пра­во­об­ла­да­тель может по­тре­бо­вать:

убрать товар из про­да­жи;

изъ­ять и уни­что­жить кон­тра­факт­ный товар. Од­на­ко ни­ка­ко­го воз­ме­ще­ния сто­и­мо­сти изъ­ято­го то­ва­ра ма­га­зи­ну не по­ло­же­но. Более того, уни­что­жать кон­тра­факт будут имен­но за счет ма­га­зи­на.

При этом, следует обратить внимание, что компенсация в размере от 10.000 до 5.000.000 рублей выплачивается за каждый случай нарушения, что подразумевает, если вы нарушили авторские права на 5 объектов авторского права, то указанную компенсацию надо умножить на 5.

Суды отмечают, что при покупке товара в целях последующей реализации ответчик должен предвидеть последствия использования чужого товарного знака, приобретая товар, маркированный спорным товарным знаком с целью его последующей реализации, ответчик должен затребовать у продавца товара документы, свидетельствующие о разрешении правообладателя товарного знака на его использование на указанном товаре.

При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Доказывается неправомерное использование товарного знака очень легко.

Пример из Постановления суда по делу от 28 апреля 2018 года № С01-209/2018:

«…. 11.09.2016 в магазине «Сказка», расположенном по адресу: Севастополь, пр. Победы, д. 1А, в котором осуществляет деятельность предприниматель, был приобретен набор игрушек «Барбоскины», на упаковке которого присутствовали изображения, сходные до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации № 464535, № 465517, № 472069, № 472182, № 472183, № 472184, № 464536, № 485545.

В подтверждение заключения сделки розничной купли-продажи истцом в материалы дела представлены: чек от 11.09.2016, в котором содержатся сведения об уплаченной за товар денежной сумме, сведения о товаре, адрес магазина, данные о продавце (копия данного чека представлена в дело в качестве доказательства); приобретенный товар; фотографии данного товара; DVD-диск, зафиксировавший факт реализации контрафактного товара…».

Предпринимателя оштрафовали на 80 000 руб. за набор игрушек стоимостью 380 руб.

При­чем суды особо от­ме­чают, что ком­пен­са­ция может взыс­ки­вать­ся с про­дав­ца кон­тра­фак­та за каж­дый слу­чай неза­кон­но­го ис­поль­зо­ва­ния изоб­ра­же­ния как са­мо­сто­я­тель­но­го то­вар­но­го знака! То есть если на одной за­клад­ке изоб­ра­же­но три пер­со­на­жа муль­ти­ка, каж­дый из ко­то­рых является то­вар­ным знаком, то до­пу­ще­но три на­ру­ше­ния.

Как себя обезопасить

1. По­ку­пай­те товар толь­ко у тех по­став­щи­ков, ко­то­рые могут под­твер­дить, что при­об­ре­ли его у про­из­во­ди­те­ля, име­ю­ще­го право на про­из­вод­ство про­дук­ции с ис­поль­зо­ва­ни­ем про­из­ве­де­ния или то­вар­но­го знака, или на­пря­мую у таких про­из­во­ди­те­лей. То есть у тех, кто может предо­ста­вить вам со­от­вет­ству­ю­щий до­ку­мент.

На­при­мер, сви­де­тель­ство на то­вар­ный знак, в ко­то­ром про­из­во­ди­тель или по­став­щик ука­зан в ка­че­стве пра­во­об­ла­да­те­ля, или ли­цен­зи­он­ный до­го­вор, по ко­то­ро­му про­из­во­ди­те­лю предо­став­ле­но право ис­поль­зо­ва­ния про­из­ве­де­ния при про­из­вод­стве про­дук­ции.

2. Про­ве­ряй­те на­ли­чие права на ис­поль­зо­ва­ние про­из­ве­де­ния или то­вар­но­го знака у про­из­во­ди­те­лей или по­став­щи­ков. Если пра­во­об­ла­да­тель из­ве­стен, то можно на­пра­вить ему пись­мо с прось­бой под­твер­дить, что та­кая-то ком­па­ния пра­во­мер­но ис­поль­зу­ет при про­из­вод­стве про­дук­ции его то­вар­ный знак или про­из­ве­де­ние.

Но, к со­жа­ле­нию, эти пра­ви­ла труд­но­вы­пол­ни­мы, по­это­му прак­ти­че­ски ни один ма­га­зин не может ис­клю­чить ве­ро­ят­ность по­па­да­ния на свои при­лав­ки кон­тра­фак­та. Правильно указывайте условия ответственности сторон при заключения договора с поставщиком.

Вариант условия договора

1. По­став­щик га­ран­ти­ру­ет, что по­став­лен­ный товар не обре­ме­нен пра­ва­ми тре­тьих лиц, пра­во­мер­но вве­ден в граж­дан­ский обо­рот на тер­ри­то­рии РФ и его про­да­жа не на­ру­ша­ет прав и за­кон­ных ин­те­ре­сов тре­тьих лиц, в част­но­сти прав на ре­зуль­та­ты ин­тел­лек­ту­аль­ной де­я­тель­но­сти и (или) сред­ства ин­ди­ви­ду­а­ли­за­ции (далее — ис­клю­чи­тель­ные права).

Также надо уре­гу­ли­ро­вать, за чей счет будет вы­пла­чи­вать­ся ком­пен­са­ция пра­во­об­ла­да­те­лю (будут воз­ме­щать­ся ему убыт­ки), если куп­лен­ный вами товар ока­жет­ся кон­тра­факт­ным. Цель — пе­ре­ло­жить на по­став­щи­ка бремя ваших убыт­ков, воз­ник­ших по его вине.

В этой статье рассмотрели только административную ответственность, а есть еще уголовная ответственность и есть особенности при учете в целях налогообложения.