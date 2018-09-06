Новые правила для владельцев банковских карт с сентября 2018

Практика расчетов с помощью банковских карт за последние годы стала настолько распространенной, что вполне логично появляются все новые вопросы, требующие законодательного урегулирования.
Поэтому изменения в правила проведения безналичных расчетов вносятся достаточно регулярно – в соответствии с текущими потребностями общества.
В сентябре заработают два новых правила использования банковских карт при расчетах – рассмотрим их подробнее.
1. С 4 сентября вступает в силу закон, который обязывает банки своевременно предоставлять подробную информацию держателям кредитных карт.
Сейчас большинство потребительских кредитов выдаются банками с помощью кредитных пластиковых карт.
В отличие от стандартной зарплатной карты, кредитная подчиняется ряду дополнительных правил пользования: в частности, начисление процентов за пользование кредитными средствами банка, которое может различаться в зависимости от срока (истек льготный период или нет).
Поэтому наличие актуальной информации о состоянии своего кредитного счета, безусловно, поможет заемщику распланировать выплату кредита так, чтобы не переплатить проценты.
Начиная с 4 сентября, после каждого платежа, совершенного через кредитную карту, банки обязаны направлять уведомления заемщику о размере его текущей задолженности по кредиту и остатке суммы, которая доступна к снятию.2. С 26 сентября вступает в действие закон о блокировке банками подозрительных платежей, которые совершаются через карты граждан.
При том, что и ранее банки имели право заблокировать карту при выявлении подозрительных операций по ней, по новому закону этот порядок становится более четким:
- банк может приостановить выполнение требования клиента о переводе средств с его карты на другой счет, если есть основания заподозрить совершение мошеннических действий с картой,
- в законе обозначен конкретный срок допустимого приостановления платежа – до двух рабочих дней.
Если клиент подтверждает, что платеж действительно исходил от него, а не от третьих лиц, банк незамедлительно должен выполнить операцию,
- если за два дня связаться с клиентом так и не удалось, банк в любом случае должен отменить приостановление и провести платеж.
- крупная сумма платежа, которая не характерна для клиента.
- совершение платежа через другое мобильное устройство. Например, система защиты банка распознает, что вход в Мобильный банк был выполнен через другую сим-карту,
- проводятся платежи одновременно или с небольшим интервалом из абсолютно разных географических мест (из удаленных друг от друга городов или даже из разных стран).
Поэтому при выполнении операций с картой, во избежание недоразумений, лучше придерживаться обычной для себя практики платежей, а при необходимости совершить крупный платеж – предварительно уведомить об этом банк.
Источник: канал «Юридические тонкости»
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто прокомментирует этот материал!