Новые правила для владельцев банковских карт с сентября 2018

Практика расчетов с помощью банковских карт за последние годы стала настолько распространенной, что вполне логично появляются все новые вопросы, требующие законодательного урегулирования.

Поэтому изменения в правила проведения безналичных расчетов вносятся достаточно регулярно – в соответствии с текущими потребностями общества.

В сентябре заработают два новых правила использования банковских карт при расчетах – рассмотрим их подробнее.

1. С 4 сентября вступает в силу закон, который обязывает банки своевременно предоставлять подробную информацию держателям кредитных карт.

Сейчас большинство потребительских кредитов выдаются банками с помощью кредитных пластиковых карт.

В отличие от стандартной зарплатной карты, кредитная подчиняется ряду дополнительных правил пользования: в частности, начисление процентов за пользование кредитными средствами банка, которое может различаться в зависимости от срока (истек льготный период или нет).

Поэтому наличие актуальной информации о состоянии своего кредитного счета, безусловно, поможет заемщику распланировать выплату кредита так, чтобы не переплатить проценты.

Начиная с 4 сентября, после каждого платежа, совершенного через кредитную карту, банки обязаны направлять уведомления заемщику о размере его текущей задолженности по кредиту и остатке суммы, которая доступна к снятию.

При том, что и ранее банки имели право заблокировать карту при выявлении подозрительных операций по ней, по новому закону этот порядок становится более четким:

банк может приостановить выполнение требования клиента о переводе средств с его карты на другой счет, если есть основания заподозрить совершение мошеннических действий с картой,

в законе обозначен конкретный срок допустимого приостановления платежа – до двух рабочих дней.

За это время банк должен связаться с клиентом и запросить его личное подтверждение операции (конкретная форма уведомления клиента должна указываться в договоре на ведение карточного счета – как правило, это смс-сообщение).

Если клиент подтверждает, что платеж действительно исходил от него, а не от третьих лиц, банк незамедлительно должен выполнить операцию,

если за два дня связаться с клиентом так и не удалось, банк в любом случае должен отменить приостановление и провести платеж.

Какие платежи банки признают подозрительными? В основном сюда относятся все платежи, которые явно выделяются на фоне уже сложившейся истории операций по данной карте:

крупная сумма платежа, которая не характерна для клиента.

Например, клиент обычно тратит со своей карты до 3 тысяч рублей ежедневно, и вдруг дает поручение банку перечислить с его карты на чужой счет 100 тысяч рублей,

совершение платежа через другое мобильное устройство. Например, система защиты банка распознает, что вход в Мобильный банк был выполнен через другую сим-карту,

проводятся платежи одновременно или с небольшим интервалом из абсолютно разных географических мест (из удаленных друг от друга городов или даже из разных стран).

Разумеется, во всех вышеуказанных случаях у банка есть абсолютно все основания заподозрить попытку мошенников похитить деньги клиента.

Поэтому при выполнении операций с картой, во избежание недоразумений, лучше придерживаться обычной для себя практики платежей, а при необходимости совершить крупный платеж – предварительно уведомить об этом банк.

Источник: канал «Юридические тонкости»