Современные налоговые риски: страхи и реальные угрозы

Аркадий Брызгалин, к.ю.н., руководитель Группы компаний «Налоги и финансовое право», член Президентского Совета Палаты налоговых консультантов России рассказывает, на что надо обратить внимание, выстраивая налоговую политику организации.
В видео — все про риски дробления бизнеса.
Эксперт разбирает признаки, по которым налоговики находят схему, важные решения судей и способы защитить свой бизнес от претензий налоговиков.
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