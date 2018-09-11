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Современные налоговые риски: страхи и реальные угрозы

Аркадий Брызгалин, к.ю.н., руководитель Группы компаний «Налоги и финансовое право», член Президентского Совета Палаты налоговых консультантов России рассказывает, на что надо обратить внимание, выстраивая налоговую политику организации.

В видео — все про риски дробления бизнеса.

Эксперт разбирает признаки, по которым налоговики находят схему, важные решения судей и способы защитить свой бизнес от претензий налоговиков.

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