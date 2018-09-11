Современные налоговые риски: страхи и реальные угрозы

isvlabs как всегда, бесполезный бульк в лужу... какая разница, снимать наличку с карты или что-то е... Депутаты предлагают запретить снятие наличных с безымянных карт

Лена2009 Иностранец, подтверждая ежегодно доход ведь работает где то... и понятно, что за него платят стра... Самозанятых иностранцев могут заставить платить страховые взносы авансом

Лена2009 А как понять самозанятое население? Ведь получив РВП или ВНЖ иностранец должен ежегодно подтвержд... Самозанятых иностранцев могут заставить платить страховые взносы авансом

Свечков Это же смешно далеко не всем. Процентов 60 народа распирает гордость от таких событий. Боец Джефф Монсон стал депутатом в Подмосковье

Над.К Вбивают всякую чушь детям! Действительно, детей с детства надо приучать стоять по стойке см... 1018 человек задержаны на акциях протеста против повышении пенсионного возраста

y.ponomarev Пока по голове не стукнут чем то тяжелым и не отберут и кассу и "кассу". Кассы железные к черту, ... 54-ФЗ: новое понимание «расчетов»

y.ponomarev От 100 руб отдали 4 рубля. Массово побегут ИП в самозанятые. Непонятно зачем это все. Сделайте ИП... Закон для самозанятых граждан готов и будет принят в ускоренном темпе

Хоттабыч orlova76, Вы писали:Я просто разочарована в Вашей команде! А тем, что у каждого из кармана с... 1018 человек задержаны на акциях протеста против повышении пенсионного возраста

Хоттабыч Стало быть сделал тортик и продал за 100р., заплатил 4р., потом от 96р., 5,1% (на ОМС) 4,9р., и о... Закон для самозанятых граждан готов и будет принят в ускоренном темпе

orlova76 Это вообще бухгалтерский форум?????? Давайте только не про Навального здесь! Вы видели кого вытащ... 1018 человек задержаны на акциях протеста против повышении пенсионного возраста

natalisa52 Закон поддерживает нелегальный бизнес. От этого выиграют только те .кто сдаёт жильё посуточно... ... Туристический сбор могут ввести уже с 2019 года

natalisa52 Может и хорошо. что налоговая заставляет нас всех переходить на кассы. Нет смысла деньги гонять ч... В преддефолтном состоянии находится каждый десятый банк в России

natalisa52 Зачем тогда нужны банки. ? Этот закон можно перевернуть в свою пользу. Особенно для взаиморасчёто... 54-ФЗ: новое понимание «расчетов»

glav=buh Над.К, Вы писали:4% - это что? Тоже грабеж? Ну что бы вы тут от радости за народ со стула ... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

Над.К 4% - это что? Тоже грабеж? Ну что бы вы тут от радости за народ со стула не упали - под са... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

devasman IriEro, Вы писали:То есть Вам искренне нравятся те, кто, по Вашим же словам, должен Вам по гроб ж... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

IriEro "Кто сказал что мне не нравятся вязальщицы кофточек и домашние кондитеры? Вы бредите?"То есть Вам... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты