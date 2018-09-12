Как подтвердить советский стаж: подробные правила

При назначении пенсии одной из главных проблем всегда является подтверждение советского стажа.

Это показатель, который имеет огромное значение для размера назначаемой пенсии, поскольку дает право на ряд дополнительных надбавок (валоризация, стажевый коэффициент).

Поэтому очень важно представить в ПФР как можно больше доказательств стажа, дабы пенсия была рассчитана с учетом его максимальной продолжительности.

Те, кто еще не сталкивался с назначением пенсии, обычно полагают, что трудовой книжки вполне будет достаточно для того, чтобы подтвердить весь стаж.

Но когда дело действительно доходит до оформления пенсии, человек получает в ПФР внушительный список документов, которые нужно представить помимо трудовой книжки.

А получить документы о советском стаже — крайне сложная задача, учитывая, сколько времени уже прошло. В связи с этим стоит приступать к сбору документов о стаже заранее, а для этого нужно представлять, что именно необходимо.

Предлагаю рассмотреть, все возможные способы подтверждения советского стажа.

1. В уточнение трудовой книжки (если в ней указаны неточные сведения, есть исправления и т.п.) нужно представить:

— трудовой договор или справку о подтверждении работы в указанный период (если работодатель еще существует или у него остался преемник) - со ссылкой на приказы о приеме на работу и увольнении;

— архивные выписки из приказов, ведомости на получение зарплаты, копии лицевых счетов работников (если работодатель ликвидировался и сдал документы в архив);

— справку о переименованиях (или реорганизациях) предприятия-работодателя (если в трудовой книжке указаны разные наименования работодателя).

2. Если работа выполнялась без оформления трудовой книжки, можно подтвердить стаж следующими документами:

— гражданско-правовой договор (авторский договор, договор подряда или оказания услуг), но дополнительно требуется справка или официальная отметка на договоре о перечислении в бюджет обязательных платежей (единый социальный налог, взносы в ПФР и т.д.);

— если договор не заключался, то в любом случае нужен документ об уплате обязательных платежей в бюджет (например, работа няней, домашней работницей, в составе крестьянского хозяйства и т.д.).

Как подтвердить уплату обязательных платежей в бюджет?

— за период до 1991 года обязательными платежами признаются взносы, уплаченные на государственное социальное страхование.

Сведения о них можно получить только в архивах финансовых органов.

— за период с 1991 года по 2000 год и с 2002 года - в архивах Пенсионного фонда РФ (об уплате взносов на обязательное пенсионное страхование);

— за 2001 год — в архивах налоговой службы (об уплате единого социального налога).

На практике крайне сложно найти документальные подтверждения об уплате обязательных платежей в бюджет за старые годы (особенно за 1990-е годы, когда страна переходила на рельсы рыночной экономики).

Поэтому единственной возможностью подтвердить стаж остается судебное решение: представить суду копии платежных документов и любые другие сохранившиеся документы, которые прямо или косвенно подтверждают уплату обязательных платежей в бюджет.

Суды, в отличие от органов ПФР, могут принимать любые доказательства стажа (единственное, что не допускается, - это подтверждать уплату налогов свидетельскими показаниями).

Если работа выполнялась по трудовому договору, подтверждать уплату обязательных платежей не требуется.

3. Нестраховые периоды, которые включаются в стаж, подтверждаются следующими документами:

— воинская служба - воинским билетом, справкой из воинской части или записью в трудовой книжке;

— период получения пособия по безработице - справкой из центра занятости населения;

— период ухода за ребенком до полутора лет - свидетельством о рождении ребенка, справкой из жилищной организации о совместном проживании или справкой от работодателя о начальной и конечной дате нахождения в отпуске по уходу за ребенком.

При этом в ПФР должны быть предоставлены сведения о втором родителей ребенка (чтобы проверить, не включен ли ему в стаж отпуск по уходу за ребенком),

— период ухода за инвалидом 1 группы или престарелым - решением органа ПФР об удостоверении периода ухода, справку о совместном проживании.

Если ухаживающий проживал отдельно, то дополнительно нужно письменное подтверждение от нетрудоспособного (или члена его семьи) о периоде фактического ухода.

4. В тех случаях, когда документы о стаже невозможно представить (не сохранились), возможно подтверждение стажа свидетельскими показаниями.

Для этого нужно обратиться в орган ПФР с двумя свидетелями своей трудовой деятельности и представить письменный ответ из архива об отсутствии документов.

Но следует учитывать, что свидетелями можно подтвердить не более половины всего стажа, а льготный стаж (который дает право на досрочную пенсию) по свидетельским показаниям не устанавливается вовсе (прямой запрет в законе).

Позаботьтесь о подтверждении своего стажа заранее!

Источник: канал «Юридические тонкости»