36 типовых уставов от Минэкономразвития: краткий обзор

С 13 по 26 апреля 2018 года на Федеральном портале проектов нормативных актов было организовано обсуждение Проекта приказа Министерства экономического развития «Об утверждении типовых уставов, на основании которых могут действовать общества с ограниченной ответственностью».

1 августа 2018 года одноимённый приказ был утверждён министром М.Орешкиным за номером 411 и направлен на регистрацию в Минюст.

Это не первая попытка М.Орешкина зарегистровать подобный приказ. Учтены ли в новом приказе замечания Минюста к предыдущему приказу?

Присутствует ли в нём «здравый смысл», о котором говорили на совещании с вице-премьерами в Горках 16 июля 2018 года?

Окончательный текст утверждённого приказа мне пока не известен, как неизвестна и судьба его регистрации в Минюсте. Но не думаю, что он радикально отличается от обсуждённого в апреле 2018 года Проекта, который был опубликован года спустя, после получения замечаний Минюста к предыдущему незарегистрированному им приказу Минэкономразвития № 827.

Что нового?

Первое, что бросается в глаза, это буквальное следование некоторым замечаниям (или рекомендациям) Минюста России.

Минюст: ... может быть утверждено множество вариантов Типового устава Общества, каждому из которых может быть присвоен свой порядковый номер ...

В Проекте приказа содержится множество из 36-ти (тридцати шести) проектов типовых уставов ООО и у каждого свой порядковый номер от 1 до 36.

Получившийся массив типовых уставов представляет собой семимерную матрицу с частично незаполненными ячейками. Обитая в трёхмерном пространстве, зачастую затруднительно сразу, без соответствующих навыков, наглядно представить себе объект седьмого измерения. Существенно облегчает задачу, что в проекте приказа оставлено всего лишь 36 типовых уставов из 192 возможных вариантов, возникающих из предложенной разработчиками концепции выбора диспозитивных норм.

А могло бы быть 72 и 384 вариантов типовых уставов, соответственно, если бы ещё предусмотрели возможность для общества использовать круглую печать.

Незамеченные замечания

Не все замечания Минюста были учтены в новом Проекте приказа (апрель 2018).

Так Министерство юстиции, в частности, указывало, что: ... Гражданский кодекс Российской Федерации содержит ряд диспозитивных норм, позволяющих Обществу самостоятельно решать отдельные вопросы в рамках своих уставов, в том числе: подтверждение принятия общим собранием участников Общества решения и состава участников Общества, присутствовавших при его принятии, путем нотариального удостоверения или иным способом

Во всех 36-ти проектах типовых уставов Минэкономразвития выбрало единственный способ подтверждения:

«Путем нотариального удостоверения».

Минюст: В Типовом уставе содержится положение о том, что печать Общества не используется (пункт 1.3 приложений № 1-3 к Приказу). Указанное положение ограничивает Общество в выборе использовать ему печать или нет. В этой связи положение, касающееся ограничения использования печати Обществом, необходимо привести в соответствие с законодательством Российской Федерации. В этой связи положение, касающееся ограничения использования печати Обществом, необходимо привести в соответствие с законодательством Российской Федерации.

Минэкономразвития во всех 36-ти новых типах типовых уставов:

«1.3. ... Печать Обществом не используется.»

Глухой игнор

Минюст: Прилагаемые к представленному на регистрацию Приказу варианты Типового устава представляют собой фактически воспроизведение текста Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», например, о понятии «общество с ограниченной ответственностью» как юридического лица, положения о правах и обязанностях участника, о компетенции органов, о порядке хранения документов, о реорганизации и ликвидации.

Из стенограммы совещания с вице-премьерами 16 июля 2018 года:

К.Чуйченко: Действительно, на сегодняшний день учредительные документы, а именно уставы предприятий, на 95% состоят из императивных норм законодательства.

Д.Медведев: То есть норм, которые нельзя изменить по соглашению сторон.

К.Чуйченко: Да. На этапе перехода к рыночной экономике, может быть, это было оправданно, потому что это служило просвещению и росту правосознания наших граждан, включая предпринимателей. Но сейчас, когда жизнь ушла далеко вперёд, мы видим, что в некотором смысле это положение усугубляет и утяжеляет жизнь как бизнеса, так и государства, в этом нет никакого здравого смысла. Поскольку то, что написано в законе, будет применяться независимо от того, будет это инкорпорировано в учредительные документы или нет.

Что получит бизнес от этого?

Во-первых, легче будет учреждать предприятия. Устав в этом случае будет состоять из одной-двух страниц, где будут определяться индивидуальные признаки предприятия и диспозитивные правила, которые вытекают из диспозитивных норм закона.

Минэкономразвития в Проекте приказа во всех 36-ти типовых уставах:

«1.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, иметь счета в банках, быть истцом и ответчиком в суде.

2. Участники Общества имеют права и несут обязанности, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ „Об обществах с ограниченной ответственностью“.

5.1. Высшим органом Общества является общее собрание участников Общества.

Порядок созыва, проведения и компетенция общего собрания участников Общества, а также порядок принятия им решений (в том числе простым, квалифицированным большинством голосов или единогласно принимается решение общего собрания участников Общества) определяются Федеральным законом „Об обществах с ограниченной ответственностью“.

5.4. Права и обязанности единоличного исполнительного органа Общества, а также его компетенция определяются Федеральным законом „Об обществах с ограниченной ответственностью“.

6. Общество хранит документы, предусмотренные Федеральным законом „Об обществах с ограниченной ответственностью“, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа (генерального директора) и обязано предоставлять к ним доступ в порядке, предусмотренном Федеральным законом „Об обществах с ограниченной ответственностью“.

8. Реорганизация и ликвидация Общества осуществляются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.»

Феерическая реакция

На замечание Минюста о том, что Гражданский кодекс Российской Федерации содержит ряд диспозитивных норм, позволяющих Обществу самостоятельно решать отдельные вопросы в рамках своих уставов, в том числе:

... предоставление полномочий единоличного исполнительного органа одному лицу или нескольким (например, до трех) лицам, действующим совместно, или образование нескольких единоличных исполнительных органов (до трех), действующих независимо друг от друга ...

Минэкономразвития проявило фантазию, выходящую далеко за пределы действующего законодательства и, возможно, даже за рамки «здравого смысла».

Пункт 5.3 типовых уставов № 1-6, № 19-24 из Проекта приказа:

«5.3. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор), который избирается общим собранием участников Общества сроком на пять лет.»

К содержанию данного пункта замечаний нет. Зато в других типах типовых уставов данный пункт комментировать весьма затруднительно.

Пункт 5.3 типовых уставов № 7-12, № 25-30:

«5.3. Каждый участник Общества, которому принадлежит доля в уставном капитале Общества, является единоличным исполнительным органом Общества (директором) до тех пор, пока не перестанет быть участником Общества,

и вправе самостоятельно действовать от имени Общества.»

Пункт 5.3 типовых уставов № 13-18, № 31-36:

«5.3. При наличии в Обществе более одного участника каждый участник Общества вправе, действуя совместно с остальными участниками Общества, осуществлять полномочия единоличного исполнительного органа Общества (директора) до тех пор, пока не перестанет быть участником Общества.

В случае если в Обществе только один участник, такой участник Общества обладает полномочиями единоличного исполнительного органа Общества (директора) до тех пор, пока не перестанет быть участником Общества, или до тех пор, пока в Обществе не станет более одного участника. В последнем случае порядок осуществления полномочий единоличного исполнительного органа Общества (директора) определяется в соответствии с абзацем первым настоящего пункта.»

Действующим законодательством подобные конструкции не предусмотрены.

Некоторые внутренние нестыквки

На фоне всего остального это — такая не заслуживающая внимания мелочь. Можно сказать — «придирка».

Разные наименования должностей ЕИО в одних и тех же Типовых уставах (Тип № 7-18, 25-36):

5.3. Каждый участник Общества, которому принадлежит доля в уставном капитале Общества, является единоличным исполнительным органом Общества (директором) ...

6. Общество хранит документы, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», по месту нахождения его единоличного исполнительного органа (генерального директора) ...

О Минэкономразвития и «здравом смысле»

Так и хочется задать вопрос:

— А понимают ли разработчики Типовых уставов ООО Минэкономразвития, что они написали?

Например, в пункте 3.2 типовых уставов № 1, № 2, № 5-8, № 11-14, № 17-20, № 23-26, № 29-32, № 35:

3.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или ее части в уставном капитале Общества третьим лицам с согласия остальных участников Общества.

— Для чего они это сделали, на основании чего, и как, по их мнению, это должно и будет работать?

Но, думаю, исходя из вышеизложенного, ответа не будет.